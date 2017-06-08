Yılmaz Vural'ın acı günü...

Göztepe Teknik Direktörü Yılmaz Vural'ın bir süredir tedavi gördügü hastanede ölen babası 96 yaşındaki Nurettin Vural'ın cenazesi Kocaeli'nin Kartepe İlçesi'nde toprağa verildi.

Göztepe Teknik Direktörü Yılmaz Vural'ın İstanbul'daki bir hastanede bir süredir tedavi gören babası Nurettin Vural'ın cenazesi, bugün öğlende İstanbul Ataşehir Mimar Sinan Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Kocaeli'nin Kartepe İlçesi'ne getirildi. Büyük Derbent Tatar Nusretiye Köyü Kabristanlığı'nda da Nurettin Vural için dualar okundu. Yılmaz Vural'ın üzgün olduğu görüldü. Vural'ı Göztepe Kulübü İkinci Başkanı Talat Papatya, sevenleri ve spor camiasından birçok kişi yanlız bırakmadı. Nurettin Vural'ın cenazesi ardından toprağa verildi. Yılmaz Vural taziyelerini kabul etti. DHA

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