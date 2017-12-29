Yılmaz Vural: Tayyip Bey bize 'öl' dese ölürüz

Teknik direktör Yılmaz Vural, canlı yayında Habertürk televizyonunda konuk olduğu programda önemli açıklamalar yaptı.

Türk futbolunun renkli simalarından biri olan teknik direktör Yılmaz Vural, Galatasaray'da Igor Tudor'un ayrılığından sonra kendisine teklif gelip gelmediği konusuna da yanıt verdi. "Tudor gönderilince Galatasaray'da direkt yönetimden olmasa bile çok yakın insanlar aradı ve yönetim kurulunun yarısına yakını seni Galatasaray'da istiyor, dediler" yanıtını verdi. Yılmaz Vural, Fatih Terim'in gelişiyle ilgili olarak ise, "Biz bunu çarşamba konuştuk. Cuma günü Fatih Hoca geldi. Bir yere birilerini getirirken bir takım dengeler vardır. Çünkü Fatih Hoca Galatasaray'ın bir ismidir. Dolayısıyla orada 4 tane arka arkaya şampiyonluğu var, UEFA şampiyonluğu var. Şöyle bir isim var ortada. Bakın o geldikten sonra Galatasaray'da olaylar bir anda duruldu. Fatih Terim'in Galatasaray'a gelişi iyi oldu" değerlendirmesinde bulundu.

'TAYYİP BEY İLE RIDVAN ABİ-KARDEŞ GİBİ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ikili ilişkilerinin de çok iyi olduğunu dile getiren Vural "Biz Tayyip Beyi çok severiz. Siyasi görüşümüz aynıdır farklıdır o farklı dava. Ama Tayyip Bey bu özel ilişkiden dolayı bize öl dese ölürüz" ifadelerini kullandı. Rıdvan Dilmen'in Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptığı 'Parkasız Deniz Gezmiş' nitelemesine de değinen Vural, "Rıdvan'ın söylediklerini ben çok iyi anlıyorum çünkü onu iyi tanıyorum. Tayyip Bey ile Rıdvan abi kardeş gibidir. Söylediği şeylerin duygusal tarafı vardır. Ben o kadar vahim bulmuyorum. Onun söylediklerinin ne anlama geldiğini çok iyi biliyorum" dedi.

Yılmaz Vural büyük takımlarda çalışıp çalışmayacağı yönündeki soruya, "Ben onların yerinde olsam getiririm. Galatasaray stadına bu hafta maça gittim. Tribünlerin 3'de 2'si resim çektirdi. Beşiktaş ve Fenerbahçe statlarında da aynı şekilde. İnsanlar sempatik ve sevgi dolu bakıyor bana" yanıtını verdi.