Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu heyecanı başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda ilk maçlar yarın, çarşamba ve perşembe günü yapılacak.

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda ilk maçlar yarın, çarşamba ve perşembe günü yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, kupada 5. tur ilk maçlarının programı şöyle: Yarın: 13.00 Sivas Belediyespor-Trabzonspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu) 14.45 Gençlerbirliği-Hatayspor (OSTİM) 14.45 Nazilli Belediyespor-Göztepe (Nazilli İlçe) 16.45 Antalyaspor-Darıca Gençlerbirliği (Antalya) 18.30 Aytemiz Alanyaspor-Kahramanmaraşspor (Bahçeşehir Okulları) 20.30 Çaykur Rizespor-Balıkesirspor Baltok (Çaykur Didi) 5 Aralık Çarşamba: 13.00 Keçiörengücü-Galatasaray (Aktepe) 14.45 Ümraniyespor-1461 Trabzon (Ümraniye Belediye Şehir) 17.00 Boluspor-Van Büyükşehir Belediyespor (Bolu Atatürk) 18.30 Altay-Kayserispor (İzmir Atatürk) 20.30 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir (Adana 5 Ocak Fatih Terim) 6 Aralık Perşembe: 13.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-MKE Ankaragücü (Bodrum İlçe) 15.00 Fatih Karagümrük-Akhisarspor (Atatürk Olimpiyat) 17.00 Menemen Belediyespor-Kasımpaşa (Menemen İlçe) 18.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Etimesgut Belediyespor (Yeni Malatya) 20.30 Fenerbahçe-Giresunspor (Ülker-Seyircisiz) AA

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