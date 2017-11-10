"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 KASIM 2017 CUMA - YIL: 48

AKP ve Atatürkçülük

Şükrü BULUT
10 Kasım 2017, Cuma
Bu konuya geçmiş zamanlarda temas ettiğimizden, okuyucularımız aşinadırlar. Fakat son zamanlarda şartlar değişti...

AKP’nin Kemalizmi kurtarma veya ömrünü uzatma misyonuna karşın, zamanın tehdit ettiği AKP´nin Atatürkçülükten medet istediği bir mevsime girmiş bulunuyoruz.

Bu tartışmanın durup dururken çıkmadığını herkes biliyor. Müteharrik-i bizzat olmayan siyasetimizi etkileyen “dış kuvvetlerin” mahiyetleri doğru bilinmediğinden, AKP kurmaylarının bizzat bu ipe sarıldıklarını, beyanlarından anlıyoruz. AKP sözcüsü, Atatürkçülük ile bir problemlerinin olmadığını açıklayınca, süreci tasdik eden bu beyanın yeni bir açılım olmadığını anladık. Türkiye’nin bağımsızlığını istemeyen dış dinamiklerle Kemalistlerin ortaklaşa tertipledikleri bütün açık ve gizli müdahalelerden sonra kurulan siyasî yapıların en büyük vazifeleri Kemalizmi tahkim etmektir. Bilhassa demokrasinin kısmî olarak ülkemize geldiği 1950’lerden günümüze kadarki askerî müdahaleler sonrasında... Kemalist askerlerin bin sene devam etme niyetiyle başlattıkları 28 Şubat sürecinin neticesi olan AKP’nin misyonu, 12 Eylül’ün ANAP’ıyla aynıydı. Halkın bunu anlayamaması ve siyasî parti hüviyetine bürünmüş son iki hareketten  fayda beklemesinin sebebi; bu hareketleri dizayn edenlerdeki dehşetli nifaktan başka birşey değildi. 

Bu nifak da halkın bilgisizliğinden istifade ediyor. Buna bağlı dejenere sürecini ister NLP tekniklerinin kullanımı, ister hipnoz, magazinleşme ve isterseniz kitaptan kopma olarak değerlendirin; Türkiye’nin okuma oranlarındaki 86. sırası tereddiyi net bir şekilde gösteriyor.

İlimle, medeniyetle, demokrasi ve insanî değerlerle çelişen Kemalizmin millî iradeyi bastırmak ve saptırmak için başka seçeneği yoktu. Cehalete mahkûm edilmiş halklar üzerinde; her türlü manipule, hipnoz, sanal gündem bağımlılığı ve hissiyatı yanlışa yöneltme deneylerinin yapılmakta olduğunu medyadan izleyebiliyoruz.

DEMOKRASİYE KARŞI İTTİFAK...

Kemalizmin taşeronluğunu üstlenenler için önemli olan, bu ideolojinin hayatiyeti uğruna çizdiği hatlarına zarar vermemek... Demokrasi ile yaptıkları köklü mücadelede hürriyetten yana olanlara göz açtırmamak... Komünizm dönemindeki Sovyetler ve Çin’de olduğu gibi dışımızdaki medeniyetleri ve ülkeleri mütemadiyen karalamak. Müslüman halkın doğru bilgi kaynaklarına ulaşmasını engellemek... Türkiye’de yapılanlar da bunlar değil mi?

Şu gerçeğin altını kalınca çizelim bir kere... Avrupa ve ABD’deki Marksist liberallerle Troçkistler çoktan inişe geçtiler. Çok yakın zamanda, dünya milletlerinin sermaye piyasalarında varacakları ortak anlaşmalarla, onların Türkiye Kemalistlerine yaptıkları yardımlar kesilecek. BOP’un tetiklediği Arap Baharıyla zulüm ve kana bulanan dünyanın durulmasına da az zaman kaldı. Hadiseler berraklaştığında; nifakın, yeni yeni düşmanlar ihdas etmenin, komşulardaki iç çatışmanın bize verdiği tesirin ve sun’î AB düşmanlığının Türkiye Kemalistlerinin yelkenlerine artık rüzgâr taşıyamadığını  birlikte seyredeceğiz.

ATATÜRKÇÜLÜK DEĞİL, DEMOKRASİ

AB üzerinden yükselerek mazlum coğrafyaları ısıtmaya başlayan demokrasi güneşi, Kemalistleri çoktan bunaltmaya başladı. Farkındaysanız yeni pozisyon arayışlarına girdiler.

Ayrıca Kemalizmin tarihi tamamen bir çöplüktür. Kullandıkları siyasetçi, asker, din adamı, bürokrat, tüccar, gazeteci, cemaat lideri ve prof´ların çeşitliğini ve çokluğunu merak edenler, yakın tarih arşivlerine girebilirler. Bunca tecrübeden sonra, iktidarın Atatürkçülerin yardımını beklemesi, bu gerçeklerle çelişiyor. Bu hürriyet asrında demokrasiden başka çare olmadığını artık AKP de anlamalı ve Atatürkçülüğe daha çok sığınmak yerine dümeni demokrasiye kırmalı. Aksi halde kendi sonunu daha da hızlandırmaktan başka birşey yapmış olmaz.

Okunma Sayısı: 373
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    255. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Teröriste gösterilen şefkat masumlardan esirgeniyor

    Görüntümüz bozuldu

    Beyaz Saray'da kritik görüşme sona erdi

    Erdoğan'dan 'cam filmi' talimatı

    15 Temmuz şehidinin oğlu'ndan AKP'ye ağır eleştiri

    TBMM'de seçim maratonu başlıyor

    Şimdi de yargıya el attı

    Ucuz et kasapları indirime götürdü

    Kadın mahkum sayısının en fazla arttığı ülkelerden biri Türkiye

    Benzinden sonra motorine de zam geliyor

    AKP'den seçim barajı açıklaması

    AB, büyüme beklentisini uyarıyla yükseltti

    Yemen'de dünyanın en büyük açlık krizi çıkabilir

    AKP kemalist oylara yöneldi

    Her daireye bir otopark şartı geliyor

    Abdullah Gül: Bizi yüzde 5, yüzde 6 büyümeler kurtarmaz

    "Hezarfen'e selam olsun"

    Trump'tan Çin ziyaretinde ''Kuzey Kore'' açıklaması

    Ankara'da büyük IŞİD operasyonu: 245 yakalama kararı

    İsrail ile gizli temasları ortaya çıkan İngiliz Bakan Patel, istifa etti

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Teröriste gösterilen şefkat masumlardan esirgeniyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    AKP’nin Kemalistleri Anıtkabir yolunda
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bunlar CHP iktidarında yaşansaydı...
    Genel

    Görüntümüz bozuldu
    Mağdur Kürsüsü

    “Risale okumak suç” isnadıyla buradayım
    Şükrü BULUT

    AKP ve Atatürkçülük
    Faruk ÇAKIR

    Bir velinin TEOG soruları
    Risale-i Nur'dan

    Adalet niyetiyle zulüm
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Gemiyi karaya oturtan görüşler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.