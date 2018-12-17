Doların efendileriyle AB’nin Şanzelize savaşı...

Savaşların formatları, şeklü şemailleri değişse de savaşın kendisi değişmiyormuş.

Devletler ve milletlerin karşılıklı çatışmaları yerlerini sınıf ve global menfaat organizasyonlarına bıraksa da; demokrasiyle diktatörlüğün sokağa kadar inen kavgası devam edecekmiş.

Yenilerin algı ve neslimizin telâkki dedikleri kelimelerdeki sihri biliyorsunuz. Hırsıza ev sahibi veya patron elbisesi giydirmekle hırsız sıfatını kaybetmiyor. Fakat gasp ettikleri modern teknolojinin harikalarıyla efkâr-ı âmmeye hırsızı bir müddet de olsa “mal sahibi“ olarak gösterebiliyorlar. Veya hürriyet, demokrasi, adalet ve insaniyet karşıtı olan global bir cereyan; “Sarı Yelekler“ giydirdiği adamlarıyla halkı iğfal ederek “hürriyetçi-adaletçi“ gösterebiliyor. Zira onlar da biliyorlar ki; bu zamanda topluma hükmetmenin bir yolu kamuoyunu, efkâr-ı âmmeyi elde etmekten geçiyor. Güya Avrupa kamuoyunun yüzde yetmişi “Sarı Yelekliler“ hareketinin mağduriyetine, hak aramasına ve nümayişlerinde haklı olduğuna inanıyorlarmış. Kerameti yine kendilerinden menkul medya gücüyle, Fransa’da yeni bir tiyatroyu sahnelemeye çalışıyor neoconlar. İkinci Avrupa olarak da adlandırdığımız dinsizlik cereyanıyla birlikte çalışan Türkiye solunun bir kısmı, Eyfel’in çevresindeki arbedede neoliberalizmin mağlûp olduğunu yazıyor. Fakat kendilerinin Troçkist neoconlarla yoldaş olduklarını gizlemeye çalışıyorlar.

İsterseniz; demokratik teamül ve prensipleri, arkasındaki sermaye gücüyle alt üst ederek Fransa’da başkan olan eski Rotschild çalışanı Macron’un “sarı yeleklere“ karşı tutumunu tahlil edelim ki, bu oyunu sahneye koyanların maksatları anlaşılsın. Çoktandır sınıflar arası mesafeyi açmaya yönelik politikalarıyla (Mitterand’dan bu yana) neoliberalizm, bir çatışma ikliminin peşinde koşuyordu. Güya Fransa’yı Avrupa Birliği düşmanı Le Pen’den kurtaracak Macron’un, aslında bir Avrupa Birliği karşıtı olduğunu, Fransa’nın başkanlık seçimi günlerinde yazmıştık. Le Pen’e destek verenler halkı korkutarak Macron’u getirdiklerinde, Avrupa Birliği’ni dizginlemenin hesabını yapmışlardı.

DOLARIN EFENDİLERİ; DEMOKRASİ, KANUN HÂKİMİYETİ VE ŞEFFAFLIK İSTEMİYOR…

Avrupa Birliği’nin öngördüğü demokratik reformlar tamamlandığında, New York ve Londra bankerlerinin sun’î krizleri elbette sona erecek. Bu durum Amerika’yı da rahatlatacağından, organizeli demokrasi karşıtı sermayedarlar, buna mani olmak için Avrupa Birliği’nin en büyük ortağını felç etmeye çalışacaklar. Kaldı ki, bundan böyle Fransa’nın Afrika’daki sömürüsüne de Avrupa Birliği engeller getiriyor. Zira Afrika Fransa istihbaratındaki neoconların AFRİCOM çerçevesinde, Amerika ve İngilizlerle Sahel ülkelerinde çıkardığı yangınlar ve kaoslar oradaki mazlûm ve mağdurları Avrupa’ya yönlendirdiğinden, Avrupa Birliği buradaki kargaşayı kökten bitirmek istiyor. Bu noktada Macron Sarkozy çizgisini takip etmek istediğinden, ülkenin olağanüstü şartlara geçmesini “Sarı Yelekliler” veya “mağribli çocuklarla“ temin etmeye çalışıyor. Doları efendisi banka patronları ise; bildiğiniz üzere bol kazançlı eski günlerin kaybolmasına Avrupa Birliği’ni sebep gösteriyorlar. Ne yapıp yapmalı, global sömürünün önündeki engelleri kaldırmalıyız diyen patronlar, vazifeli Macron’dan icraat bekliyorlar.

EKONOMİDE OLAĞANÜSTÜ HAL…

Makron, Avrupa Birliği’ni malî olarak sıkıştırmanın işaretini “Sarı Yelekliler”vesilesiyle verdi. Vergileri istemeyen ve ücretlerinin de artmasının peşinden koşanlara, ‘Benim kimden ve hangi şartlarda yardım almama kimse karışmamalıdır’ diyor Başkan. Bu ekonomideki olağanüstü hal meselesini önce Malezya’da duymuştuk. Devletini aracı firma ile (Goldman Sachs) tefecilere peşkeş çeken Necip Rezzak’ın hikâyesini duymuşsunuzdur. Devletin Varlık Fonu üzerinden kredi alan eski Başbakan Necip Rezzak, ülkeyi 5 milyar dolar zarara sokmuştu bir işlemde... Bizde de bunun heveslilerini duyuyoruz. Şimdi aynı yola Macron girmek istiyor. Avrupa Birliği malî yönden reformlarını henüz tamamlayamadığ için, bir ülkenin batması ve zararı bütün diğer ülkeleri de sıkıntıya sokacağından, kendince haklı bir ortam ve sebep bulan eski Rotschild çalışanı, bütün Avrupa Birliği’ni sıkıntıya sokacak bir yola gideceğini adeta ihsas ettiriyor.

Bütün şu olup bitenin özü, küresel düzeyde hasis çıkarları istikametinde devletleri ve milletleri mağdur eden “doların efendileri“, yollarındaki engellerden Paris ile kurtulmak istiyorlar. Arap dünyasında, bilhassa Suriye ve Kiev’de yaktıkları fitne ateşlerine Fransa yeterince destek olamadığından faturayı Paris’e kesiyorlar. Bu mücadele AB’nin kesin üstünlüğüne kadar devam edecek. Zira bu bir demokrasi ve diktatörlük mücadelesidir aynı zamanda.