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22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

Halep’e ağlarken Taiz’e kör olmuş gözlere ağıttır...

Şükrü BULUT
12 Aralık 2016, Pazartesi
Susmuştum...

Duâ ile geçirmek istiyordum, zemherirlerden kalan şu fırtınalı, Nisan günlerini...

Ta Cuma hutbesine kadar... Halep’e ağlıyorduk. Bugün değil... Humktan doğan siyasî hırslarından, Suriye’deki fitne ateşine bigâne kalanların kardeş kanı akıttığı günden beri...

Şarkın göz bebeği büyük âlim El-Buti’nin ders kürsüsünde şehid edildiği zamanlardan beri ağlıyorduk...

Fakat beni bu Cuma’da ağıta çağıran siyasî irade, Emevi Camii’nde Cuma’yı Esad’sız kılma hırsıyla, onlarca Halep’in külhane olacağını o günlerde görememişti. Zira ferasetinin nurunu, tarafgirlik illeti söndürmüştü.

Halep’e ağlamamak mümkün mü? Halep üzerinde yeni silâh teknolojilerini test edenleri tanımadan, Halep’teki kadın ve çocukları kalkan olarak kullanan, deccal maşası paralı örgüt militanlarını düşünmeden ve Halep’i Suriye’den ayırarak yeni fitneleri bu mübarek topraklara ekenleri hesaba katmadan, akıtılacak göz yaşlarının Halep’e faydası olacak mıydı?

Halep’in mersiyesi elbette yazılacaktır. Halep için bağlanan karalar ve giyilen siyah entariler, daha uzun zaman çıkarılmayacak; fakat en az Halep kadar, külleri soğuk kara kış fırtınalarıyla savrulan Taiz’n sokaklarında vurulmuş hanım ve çocukların kanlı giysilerini de taziye evine taşımazsanız, samimiyetinize kimsecikleri inandıramazsınız. Hem de Halep’in yasında ikinci Avrupa’lı gazetecilerin yalan yanlış servis ettikleri resimlerle ağlaşmamız, hakikati bilen düşman karşısında izzetimize dokunuyor, bilesiniz.

SÜNNİSTAN!...

Siyasetin çoğu hamlelerinde İran ile müttefik iken; Taiz ve Musul’da İran’dan şikâyet etmek samimiyete sığar mı hiç... Bağdat’ta Şia’nın dizginini tutan Amerika’nın neocon diplomatları ve bürokratları, Yemen’de Şia’yı durduramıyorlar mı?

İngiliz ve Amerikan donanmalarının gölgesinde Yemen’li çocuklara bomba yağdırmak Sünnî Suudi’ye hiç yakışıyor mu? Hollande’dan, Von den Leyen ve Kerry’den modern silâhları alıp kardeş San’a’lıları öldürmek ne Sünnîliğe ve ne de insanlığa sığışmıyor.

Mezhep savaşları ve ırkî mücadeleler artık geride kaldı. İstismarları mümkün olmayan şeylerdir bunlar, artık. Hem de Sünnî Müslümanlara; hürriyet ve demokrasiyle mücadele etmek de yakışmıyor. Ortadoğu’nun demokratikleşmeden kurtuluşu mümkün görünmüyor. Hürriyet ve demokrasinin Ortadoğu’ya gelişini ne Amerikalı troçkistler, ne de Avrupalı freudistler engelleyemezler. Bu azılı insanlık ve demokrasi düşmanlarının Paris’te, İstanbul’da, Kabil, Bağdat, Şam ve San’a’da bombalarla katlettiği binlerce masumun ruhları, manevî bir ordu olup neoconları bu coğrafyadan sürecektir, diye duâ ediyoruz. Fakat bize düşen şey başka... En iyisi İslâmiyetin özünde bulunan hürriyet ve doğru demokrasiyi esas alıp, artık kendimize yeni yeni gömlekler dikmek. Görüyorsunuz ki istibdadın eski gömlekleri, üzerimizde hem kanlanarak kirlendi, hem de iyice paralandı. Halep’te tekerlekli sandalye üzerinde ölen hastalar... Ve elleri kolları imkânsızlıktan bağlanan gözü yaşlı sağlık personelleri... Doktorlar yaralıları tedaviye çalışırken, bombalarla onlarca insan bedeni uçuşuyor Halep caddelerinde... Halep ağıdına diyanetimiz de katılmışken, sayın Başkan’dan bir istirhamımız olacak... Halep ve Taiz yangınına odun taşıyan Katar emirinin has dostu, büyük âlim Al-Kardavi’yi, bu felâkete karşı şefaatçi tutsunlar. Hem Mekke’li Suudi ulemasıyla da diyalogları fevkalâde: Genç veliahtın hem Yemen’i bombalamasını, hem de Halep’e toplanmış Ahrar-uş Şam cihadçılarını belki engelleyebilirler.

Biz bu ağıda; Kissenger’in 11 Eylül sabahı Washington’da Troçkist asker ve diplomatlara Kabil’i ve sonra Bağdat’ı hedef gösterdiği zamandan beri başlamıştık. Madem ki dünde deccal ve süfyan oyunlarını hissedemeyenler, bugün olayların mahiyetini anlamışlar... İnşallah gözyaşlarımız boşa gitmeyecektir. Halep ve Taiz’in yanına Bingazi ve Trablusgarp’ı da koyalım. Zira Türkiye’nin de yardımıyla evleri başlarına yıktırılan Libya’lıların ah u eninlerinde bizim de payımız var. İki gözle değil, on gözle ağlasak da yine azdır. Yalnız Rabbimizin rahmetinden ümitvarız ki; bu gözyaşları İslâm yurdunun üstünde bugünden sonra Nisan bulutları oluşturacak. Zalim ahirzaman fitnelerinin çıkardığı bütün yangınları söndürecek ve Kur’ân coğrafyasını gülistana döndürecek Kur’ân yağmurlarının kapılarını açacaktır...

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Yorumlar

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  • Sultan selim

    12.12.2016 23:29:21

    İnşaallah bu tür yazılar rahmet ve barış yağmurlarına Dualar olur

  • Sultan selim

    12.12.2016 23:28:01

    Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Şehir Devleti Başkanı Papa Francesco, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a bir mektup göndererek, bu ülkedeki savaşın sona erdirilmesi çabalarının artırılması çağrısında bulundu. Suriye resmi haber ajansı Sana, Papa Francesco’nun, Papalığın Suriye’deki temsilcisi Kardinal Mario Zenari aracılığıyla Beşar Esad’a bir mektup gönderdiğini duyurdu. Esad ve Zenari’nin, Şam’daki başkanlık sarayında bir araya geldiğine ilişkin bir fotoğrafı da paylaşan Sana, Papa’nın mektubundan bazı bölümleri de aktardı. Buna göre Papa, Suriye halkıyla dayanışma içinde olduğunu ifade etti ve buradaki savaşı sona erdirerek, barışı yeniden tesis etmek için herkesin daha fazla çaba göstermesini istedi. Papa ayrıca, Vatikan adına her türlü aşırıcılık ve terörizmi de kınadı.

  • Sultan selim

    12.12.2016 23:23:51

    Şiir tadındaki bu dua kandil gününe ve yağmur damlalarının melek kardeşlerimizin elleriyle rahmet sağanağına vesile olur inşaallah. Selam ve dualarla

  • Abdurrahman KOÇAK

    12.12.2016 18:35:29

    Va esefa, maateessüf halep yanıyor, Irak yanıyor, Yemen yanıyor, Arakan yanıyor ve bizler birşey yapamıyoruz duadan başka.Bu kadar basiretsiz bir yönetim gelmedi ama hatadan dönen yok...Hatada ısrar var...Risalei Nurları biraz dikkate alsalardı, Üstad Bediüzzamanı biraz dinleselerdi bu hatalara düşmeyeceklerdi...Risalei Nur ve Üstadı sadece siyasi propagandalarına alet ettiler.Ümitvarız İnşaallah kararan gecelerin sabahı yakındır.Çok güzel tespitler..Teşekkürler...

  • zeiıha

    12.12.2016 11:50:10

    İslam alemi ne yangınlar görmüş,belki en dehşetlisi bu.Gerçekten dayanmak çok zor,ağlanacaksa da dediğiniz gibi on gözle belki bin gözle ağlamak lazım.Ama önce kendi günahlarımıza ki ancak rahmeti celb edebilir insallah.Tabi ki kuvvetli dua devamlı olarak.Başımıza bunların geleceğini nasıl bilebilirdik vahşette bu kadar ileri gidileceğini 23.ve 30.sözde okusakta demekki anlamamışız.İnsanın tahrip cihetini aklımız almamış.İnşaallah karanlıklar yine risalei nurun şahsı manevisinin nuruyla yok olacaklar.

  • Dogu Bati

    12.12.2016 11:49:49

    Hz. Ali`nin: " Cahiller`den Allah`a siginirim!" dedigi herkesce malum. Bir de cahiller tarafindan bir ülkenin yönetildigini düsündügümüzde, basimiza ve Islam Alemi`ne bu kadar felaketlerin nereden geldigi bariz bir sekilde görünmekte.

  • yusuf

    12.12.2016 11:49:24

    Yazarımızın bu yazısı,üstadımızın ,rüya haccda sükut etti yazısındaki ifadeleri çağrıştırdı... Ahmaklaşmış veya efsunlaşmış bazı müslümanların şaşkınlıklarından ağlamayı da bilmedikleri,ni gözlemliyoruz.. Hem ağlamalıyız ve hem de işlediğimiz kusurlarımıza tevbe etmeliyiz,değil mi sayın Bulut..

  • Demokrat Avrupa

    12.12.2016 11:37:23

    HUMK kelimesi bizim siyasiler / idareciler acisindan herseyi güzel izah ediyor. Humktan dogan hirslar. Zararin neresinden dönülürse kardir, ama zarardan dönülse bile bütün bu yapilan yanlislarin hesabi nasil verilecektir ?

  • Nadir Pamukcu

    12.12.2016 10:11:10

    Kıymetli yazarımızın temennilerine ,bütün benliğimizle "amim" diyor,Allah'ın siyasilerimizi humktan kurtarması için dua ediyoruz.

Risale-i Nur Külliyatı

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