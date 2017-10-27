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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Neoliberal politikalar, STK’lar ve AKP’nin akibeti...

Şükrü BULUT
27 Ekim 2017, Cuma
Doğru hikâyeleri, mahiyetini açıklayamadığınız bir temel üzerinde anlatabilir misiniz?

Veya dünün Marksistlerinin liberal olma serüvenlerini... Ruh ve öz olarak Marksist kaldıkları halde liberal elbiselere bürünerek çarşı pazarımızda görünmelerini anlatmak... Ancak kitaplara sığışabilecek konuların bir makalenin temeline nasıl yerleştirileceği zorluğuyla karşı karşıyayız.

TESEV’in yeni başkanı Osman Kavala göz altına alınınca, Avrupa ve Amerika’daki neoliberaller ayağa kalktı. Hükümetin suçlaması da gayet ağır... İşi şahsîleştirerek hedef saptırmayı meslek edinmiş bazı gazeteler, son otuz yılın bütün ihanet ve günahlarını Kavala’ya yüklemeye çalışıyorlar. Neredeyse 15 Temmuz kalkışmasını da buraya bağlayacaklar. Henüz yazılanlar iddiadan ibaret, sabredip bekleyeceğiz. Başbuğ  Paşa’nın dediği doğru ise, 15 Temmuz’a katılmış “cemaatle irtibatlı” askerlerin en yüksek rütbesi yarbay imiş. General ve kurmay albayların aktif görev aldıkları bu kalkışmanın dış bağlantıları da henüz açıklanmadı... Belki de Gülen hareketi bilinçli olarak hadiseyi karartmak için kullanıldı, cemaat öne sürülerek asıl faillerin gizlenmesine çalışıldığı iddia ediliyor.

Yazımızın konusu meçhul olan 15 Temmuz’un mahiyetini araştırmak değil. Mevzu TESEV olunca, zihnimiz ister istemez bizi bu STK’nın asıl patronlarına götürüyor. Londra’yı üs edinmiş kudretli devrimci neoliberal sermayedarlara... Sahtekârlık ve entrikalarla fakir milletleri soyan spekülatörlere... Global düzeyde çalıp gasp ettiklerinin bir bölümünü Türkiye, Ukrayna, Sırbistan, Gürcistan ve  Kırgızistan gibi ülkelerdeki devrimci naylon STK’larına aktaran global sivil görünümlü Marksist ihtilâlcilere... Onları bazan çekirge sürüsü ve Köpekbalığı fonlarıyla hatırlarsınız. Öyle çok da uzaklara gitmeye gerek yok. Türkiye temsilcilerini, Osman Kavala’nın selefi Can Paker’i de yakından tanır okuyucularımız.

AKP’nin TESEV ile ters düşmesi yeni bir safha. Bu etap için de ”Kandırıldık” özrüne şiddetle ihtiyaç olacak. AKP iktidar yolunda, Soros’un Açık Toplum vakfının temsilcisi Can Paker’li STK ile yürüdü. AKP’nin temayüz etmiş teşkilâtçılarına sık sık seminerler veriyordu... Akil adamları “çözüm süreci” için toplayan kuruluştu... Hükümetin birçok sosyal projesinde TESEV’in emeği var. TESEV çift yönlü çalışıyordu. Yüzlerce STK ile Doğuda Marksist örgüte yardım ettiklerini, millî değerlerimizin tahribinde çalışan proje sahiplerini desteklediklerini onlarca defa yazmıştık. Nimet Hanım’ın Meclis kürsüsündeki  beyanlarını ve daha birçok yardım alan STK mensubunun Soros övgülerini arşivler çoktan kaydetti.

NEOLİBERAL DEMEK, SERMAYENİN MİLLÎ İRADELERLE SAVAŞI DEĞİL Mİ?

Devasa sermayeler... Soros’un birkaç gün önce, tam on sekiz milyar doları vakfı üzerinden kendisiyle çalışan STK’lara yönlendirdiğini Wall Street açıklamıştı. Bir müddet önce de Zuckerberg’in kırk milyar dolar bağışta bulunduğunu gazeteler yazdılar. Buna Rockefeller ve Rotschild gibi global devlerin vakıflarını da kattığınızda, neoliberallerin hayırlı işlerde (!) kullandıkları paranın cesametini görebiliyorsunuz. Bu bağışların yalnızca bir parçası ekmeğe muhtaç insanların sayısını sıfırlayacak düzeyde. Dünyamız açlık, yokluk, susuzluk, hastalık ve eğitimsizliğin pençesinde can çekişirken, bu “hayır sahipleri”nin hibeleri nereye gidiyor dersiniz...

Global turuncu devrimleri finanse etmek var iken, Katolik Kilisesinin şikâyet ettiği üzere tam elli ülkede ahlâksızlıkla beraber kürtajı yaygınlaştırma çalışmaları var iken, İslâm ülkelerindeki terörü organize edip teröristlere maaş vermek dururken; bu zalimler dünyanın aç insanlarını mı düşüneceklerdi... Medya başta olmak üzere, enstitüler, üniversiteler, sosyal medya ve sinema ile dünya devrimini kansız bir biçimde gerçekleştirmeye çalışan bu demokrasi düşmanlarıyla yola çıktığını bilmeyen AKP’nin geldiği nokta hayatî önem taşıyor... 

YA KURTULUŞ... YA TASFİYE...

AKP yola ilk çıktığında, Nur Talebeleri olarak hatırlatmıştık... Üstadın ifadesiyle, biz müteharrik-i bizzat değiliz... Avrupa siyasetimizi dizayn ediyor. Yine neoliberallerin yardımıyla cahil bıraktığınız taraftar kitlesine “bağımsız siyaset şovları” yapabilirsiniz. Hakikati yarın saklayamazsınız. AB gibi bir yapıyı parçalamaya çalışan, her yerde ayrı bir fitne ateşi yakan neoliberallere karşı Türkiye tek başına mı karşı koyacak? Ülkeyi, AB’den uzaklaştırmanın ilk zararı AKP‘ye olacak. ANAP’ı kullanan neoliberaller, tasfiyesini Derviş’e yaptırdılar. AKP kurmayları, Rusya, İran, Suriye politikalarında olduğu gibi, AB’de de acilen değişime gidip işbirliğini sağlamalıdırlar. Sivil Marksist ve demokrasi düşmanı cereyanın elinden AKP‘yi ne Putin, ne de Trump kurtaramaz. Fakat eninde sonunda; demokrasiye dayanan ve semavî dinlerin prensiplerini insaniyet adına benimseyen  Avrupa Birliği önünde, bu turuncu devrimciler mutlaka diz çökeceklerdir.

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Yorumlar

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  • zeliha

    27.10.2017 15:09:37

    Onlar bu sona bilerek geldiler.AB onları kurtaracakta olsa mutlaka bir ceza kesecektir.Tabi yaptıkları bunca tahribatın karşılığında Allahın adaleti bu dünyada nasıl tezahur edecek.Zaten bizim halkımız bekli de hala anlamamakta inat edebilir belki de bu yüzde ancak AB en adil yargılayıcı olacaktır İNŞAALLAH.Temennimiz o ki maddi manevi en az zararla şu sıkıntılı durumdan memleketin kurtuluşudur.

  • Ahmet Danışmaz

    27.10.2017 02:07:34

    Değerli hocam, öncelikle hastalığınız için geçmiş olsun diyor. Acil şifa bulmanızı dua ediyorum. Şimdiye kadar bu konu hakkında çok yazdınız. Ama bu kadar mükemmel ve konuyu harika bir şekilde anlatanı herhalde bu makaleniz. Binler tebrikler. Av. Ahmet Danışmaz, LL.M.

  • Demokrat Avrupa

    27.10.2017 01:26:35

    Defalarca kandırıldığını tekrarlayan, hatta en sonda ihanet ettiğini de kabul eden bir iktidar meşrutiyetini çoktan kaybettiği gibi, bir daha da seçilmeye liyakati kalmamıştır. Buna rağmen başta kalmayı denemek halkı enayi yerine koymaktan başka birşey değildir

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