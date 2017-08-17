Afrikalı kardeşlerimize kurban bağışı

Yaşar Kılınç: “Yurt dışı kurbanına adak kurbanı olarak dâhil olursak adağımız yerine gelir mi? Ucuz olmasında dinen bir sakınca var mıdır?”

MUHTAÇ OLANI ÖNCELEME

Gazetemizde bu günlerde sıkça ilânı yapılan yurt dışı kurbanına kurban bayramı kurbanı niyetiyle katılmak mümkün olduğu gibi, adak veya akika niyetiyle katılmak da mümkündür. Yeter ki kurban olsun, ibadettir, makbule geçer.

Kurban ibadeti zaten tamamıyla başkalarını önceleyen bir ibadet! Kesiyorsunuz; yediriyorsunuz veya dağıtıyorsunuz. Böylece kesiminden tüketimine kadar her ayrıntısı ibadet olan bir süreç yaşıyorsunuz.

Yurtdışı kurbanına katılmak ve zaten özünde diğerkâmlık bulunan kurbanı daha muhtaç olanlara tahsis etmek ise kelimenin tam anlamıyla gıbta edilecek bir ibadet anlayışıdır!

Fiyatın ucuz oluşu bu ibadeti daha kolay hale getiriyor. Bu daha iyi! Yurt içinde bir kurban keserken, aynı fiyata yurt dışından üç-dört kurban kestirme imkânı oluyor böylece. Endişeye mahal yok! Bilâkis, sevabı katlayan bir fırsat doğuyor.

Mesele, daha fazla sevap almak değil mi? Hem de daha ucuza…

O halde? Düşünmeye bile gerek yoktur.

Kurbanda esas olan para değil, Allah rızası için kurbanlık hayvanı almak ve Allah rızası için kanını akıtmaktır. Fiyatının kaça alındığının önemi yoktur. Hile ve aldatma olmaması ve doğru bir ticaret yöntemiyle alınmış olması yeterlidir. Ülkeler arasındaki para değerlerinin farklı oluşu, hayvan fiyatlarına farklı yansıyabilir. Arzî bir hadisedir. Dolayısıyla ucuz olmasında bir problem yoktur.

Hatta bu farklılıktan istifade ile –yukarıda ifade ettiğimiz gibi- bir hayvan yerine birden fazla hayvan kestirerek, aynı paraya daha fazla sevap alma imkânı da doğmuş oluyor. Bir ibadet yerine dört ibadet! Sevabı inşallah en az dörde katlıyor.

Bu sistemle yurt dışı kesimi için verilen numaraya para yatırmak suretiyle adak kurbanı olsun, akika kurbanı olsun, kurban bayramı kurbanı olsun, vekâlet yoluyla kestirilebilir.

Yıllardır niyetlenip kestiremediğimiz adak, akika gibi kurbanları böylece hepsini birden çıkarma imkânı doğmuş oluyor.

Hem kurban, hem sadaka olarak inşallah makbul olur.

VEREN EL OLMAYI YAŞAMA ZAMANI

Yurt içi ile yurt dışı kurbanlık fiyatlarında haliyle farklılık var. Yeni Asya Vakfı’nın ilân ettiği yurt dışı kurbanlıkları bu sene 350 tl’dir.

Yurt dışı kesimi yapan başka vakıf ve dernekler de var. Onlarda da yurt içine nazaran fiyatlar oldukça düşük olmasına rağmen, gördüğümüz kadarıyla Yeni Asya Vakfı’nın yurt dışı fiyatı en düşük olanı. Ölmüş annemize, babamıza, dedemize vs. birer kurban bağışlama bu fiyatla gayet ekonomik hale geliyor ve kolaylaşıyor.

Üstelik eti de tasadduk edilmiş oluyor. Afrika’daki gerçekten ete ihtiyaç duyan insanlar için bu sadakalar Allah katında da, kul katında da –inşallah- makbule geçiyor.

Veren el olmayı doyasıya yaşama zamanı!

İrtibat ve Hesap Numaraları

Gazetemizdeki ilânlarda Yeni Asya Vakfının hesap numaraları veriliyor.

Vakfın irtibat telefonu ise şudur: 0(212) 513 11 10

Yeni Asya Vakfı Mütevelli Heyeti Adına sorumlu: İbrahim Şencan.

Adınızı, soyadınızı, mobil telefon numaralarınızı, varsa e-mail adresinizi bildirirseniz, kurbanlarınız kesildiği anda SMS yoluyla bilgilendiriliyorsunuz.

Avustralya Nur Vakfı’nın organize ettiği yurt dışı kesimleri bizzat görevli kardeşler tarafından Etiyopya’daki ve Sudan’daki köylerden ve çobanlardan kurbanlıklar alınarak yapılacak ve hemen o bölgede dağıtılacak.

Bu hizmete öncülük eden Yeni Asya Vakfı yetkilileri ile Avustralya Nur Vakfı yetkililerine teşekkürler. Allah sa’ylerini arttırsın, müessir kılsın, bereketlendirsin ve kabul etsin. Âmin.

Etlerimizden de dershanelerimize bağış yapmayı unutmayalım. Böylece sevabımızı katmerleştirelim inşallah.

GÜNÜN DUÂSI

Ey celâlinde azîm olan! Ey saltanatında kadîm olan! Ey kullarına rahmet eden Allah’ım! Rahmet et! Mağfiret buyur! Affet! Adaletine karşı merhametini üzerimizden esirgeme! Katında makbul ibadetleri yapmayı müyesser kıl! Âmin.