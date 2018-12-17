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17 ARALIK 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Asıl sorun Said Nursî’yi anlamamaktır

Süleyman KÖSMENE
17 Aralık 2018, Pazartesi 00:11

ÇAMUR AT İZİ KALSIN  

Bir yazar1 döktürmüş yine. Said Nursî’nin “kusur”larını…

Bizim bazı yazarlar böyledir maalesef. –İstisnaları tenzih ediyorum- Said Nursî’yi anlamak istemedikleri için okumazlar ve anlamazlar. Ama ülkenin şöyle ya da böyle içinden geçtiği bazı cendereleri üzerine yıkmak ve vurun abalıya yapmak için Said Nursî hakkında yazı yazma ihtiyacı hissederler. Yalan yanlış döktürürler. Çamur at izi kalsın hesabı çamur atarlar.

Bu defa da öyle olmuş.. Projektörle kusur aranmış. Ortaya yine çamur gibi saçma sapan bir yazı çıkmış. Aslında cevap vermeye değmez …  

Yahu, altı bin sayfadan fazla eser bırakmış ve kendini ifade etmiş bir düşünür, nasıl olur da bu kadar anlaşılmayabilir Allah aşkına? Doğrusu ben bunu çözemedim.

Yazıdaki iftiraları ele alalım:

1- Said Nursî’ye ait “Müslüman İsevilik” kavramı “Hem Müslüman hem Hıristiyan inanlılar” veya “Hıristiyanlaşan Müslümanlar” demekmiş! Bizim uyanık yazar bunu fark etmiş!.

Buna püsküllü yalan derler! Said Nursî’ye muhalif olabilirsin. Ama iftira atma sayın yazar!

“Müslüman İsevîlik” kavramı “Hem Müslüman hem Hıristiyan inanlılar” veya “Hıristiyanlaşan Müslümanlar” demek değildir. Böyle saçma tanımlama olmaz! İnsan hem Müslüman, hem Hıristiyan olmaz! Ama İslâmiyet’i benimsemiş ve kabul etmiş İsevîler olabilir. İsevîlerden maksat, bozulmuş Hıristiyanlığın aslını arayan, teslise değil, tevhide inanan, tevhid esaslarını Kur’ân’da bulan, son kitap olarak Kur’ân’ı kabul eden Hazret-i İsa’nın inanırlarıdır. Böyle Batıda çok sayıda İsevî vardır. Bunların içinde Müslüman olan da vardır. Bu sebeple Bediüzzaman “Müslüman İsevîlik” diyor. Müslümanlığı benimsemiş İsevîlerdir bunlar.

Azıcık Türkçe bilgisi, isim ve sıfat bilgisi olan anlar ki, bu kavram, İsevîliğin evrimleşmesinden bahsediyor. Hâşâ, Müslümanlığın evrimleşmesinden değil. Yoksa yazarın dediği gibi Müslümanlığın evrimleşmesi olsaydı kavram “İsevî Müslümanlık” olurdu. Türkçe kuralları böyledir. Sayın yazar yeni Türkçe kuralı düzüyor ve ona göre anlamlandırıyorsa, onu kendi kuralları ile baş başa bırakıyorum.

CÜMLEYİ TERSİNE ÇEVİRMEYE HAKKINIZ YOKTUR 

2- Yazarın bir diğer püsküllü iftirası, Said Nursî’nin istikbalin hâkimi olarak Hıristiyanlığı gördüğü yalanıdır. Bu iddiasını doğrulamak için naklettiği Risale metinlerinde bu anlama gelecek tek bir kelime dahi yoktur. Naklettiği metin şudur: “Hal-i hazır Hıristiyanlık dini o hakikata karşı tasaffi edecek (saflaşacak), hurafattan ve tahrifattan sıyrılacak, hakaik-i İslâmiye ile birleşecek; manen Hıristiyanlık bir nevi İslâmiyet’e inkilâb edecektir...”  2

Bu metinde de Said Nursî hali hazırdaki muharref Hıristiyanlık dininin evrimleşerek İslâmiyet’e yaklaşacağını ifade ediyor. Türkçeyi bilenler için bu böyledir. Bir müjde varsa İslâmiyet’e aittir. Said Nursî Hıristiyanlığın değil, İslâmiyet’in istikbalin hâkim dini olduğunu müjdeliyor. Cümleyi yüz seksen derece tersine çevirmeye hakkınız yoktur!

3- Yazarın “Said Nursî kendine müttefik Hıristiyanlara şehitlik izafe etti” lâfının ise aslı şudur: Bediüzzaman “Fetret gibi karanlıkta kalan ve Hazret-i İsa’ya (as) mensup Hıristiyanların mazlûmları çektikleri felâketler, onlar hakkında bir nevi şehadet denilebilir” diyor. 3

Bu cümlede fetret şartı var ve mazlûmluk sıfatı öne çıkıyor. Bu şart ve sıfata sahip olanlar için Said Nursî’nin serd ettiği görüş, İmam-ı Şafiî ve İmam-ı Eş’ârî’nin de benimsediği bir ehl-i sünnet görüşüdür. 

Uzun lâfın kısası: Sayın yazarı eğer Said Nursî hakkında yazacaksa, onu doğru anlamaya çağırıyorum ve Türkiye’de asıl sorunun Said Nursî’yi anlamamak olduğunu hatırlatıyorum.

Dipnotlar:

1- Odatv’den Misafir yazar Nazif Ay (04.12.2018 tarihli yazısı).  2 - Mektubat, s. 53.  3- Kastamonu Lâhikası, s. 79.

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