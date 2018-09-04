"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Bu hal isyan mıdır?

Süleyman KÖSMENE
04 Eylül 2018, Salı
Nur Hanım: “Annemin kanser hastalığı, kızımın da evlilik çağına gelmiş ve evden çıkacak olması bende birbirini tetikleyen karamsar duygulara sebep oldu. Gözyaşlarımı tutamıyorum. Oysa ben hakikatleri okuyorum. Bu hal isyan mıdır? Bu hali nasıl dağıtabilirim?”

BİR ARTI BİR EKSİ  

Dünya hayatı tekdüze gitmiyor. Cenab-ı Hak genellikle bize bir artı bir eksi veriyor. Yani bir sevinç, bir ıstırap… Üst üste iki eksi, yani iki ıstırap pek vermiyor. Üst üste iki artı aldığımız, yani iki sevinç yaşadığımız da pek olmuyor. Mutluluktan bizi uçuran bir tecelli gelir. Tam mutluluk aklımızı başımızdan alacakken, bir ıstırap, bir üzüntü verir. Üzüntü ruhumuzda denge unsuru olur.

Gelen üzüntü tam gözyaşlarımızı sel yapacakken, ummadığımız bir sevinç kalbimizi yatıştırır.

Bu, insan ruhunun acılara dayanıksız oluşundan ve kaderin insan üzerindeki merhametinden böyledir. Yani kader insanı kontrolde tutuyor.

Aslında her iki halin de, kulluğumuza yakışan biçimde tek çaresi var: “Tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder.”1

DÜNYANIN AĞIRLIKLARI  

Bu fezleke cümlesinin öncesinde Bediüzzaman’ın tavsiyesi şöyledir:

“Hakiki imanı elde eden adam… Bütün ağırlıklarını Kadîr-i Mutlak’ın yed-i kudretine emanet eder, rahatla dünyadan geçer, berzahta istirahat eder, sonra saadet-i ebediyeye girmek için Cennete uçabilir. Yoksa tevekkül etmezse, dünyanın ağırlıkları uçmasına değil, belki esfel-i safilîne çeker.”

Dünyanın yükü bazen olanca ağırlığıyla üzerimize çöküyor. Hastalıklar, musibetler, yolunda gitmeyen işler, hatta bazen rutin yürüyen işler vs. Üzerimizde çeşitli baskılar oluşturuyor ve bizi incitiyor. Bizler insan olarak şöyle ya da böyle yufka yürekliyizdir. Ağlarız ve Allah’a sığınırız. Yufka yürekli oluşumuz aslında iyidir; daha hızlı gözyaşı dökmemizi ve daha içten dua etmemizi sağlar.

İşte tevhid, teslim ve tevekkül inancı mıknatısın demiri çektiği gibi üzerimizdeki ağırlığı kendine çeker. Üzerimizde yük bırakmaz! Eğer üzerimizde yük hissediyorsak, onu da kadere bırakalım. Elimizden geleni yapalım. Ama üzerimize yük almayalım. Çünkü elimizden geleni yaptıktan sonra, artık gücümüz kesilir. Tevekkül etmezsek, altında eziliriz.

Mesela aslında hastalığın, geldiği kişiye ve hastabakıcıya rahmet cihetiyle büyük bir getirisi vardır. Hastalığın verdiği ıstırap ile o getiriyi terazide tartsak kesinlikle getirinin çok fazla olduğunu, hastalığın onun yanında çok az kaldığını göreceğiz. Buna orantısız sevap diyelim. Yani azıcık hastalığa, orantısız biçimde yüksek ve coşkun rahmet!

Keza kızımızın evden gelin çıkması gibi güzel bir tecellinin, kızımızdan artık ayrılık zamanının gelmesi gibi tatsız bir yanı vardır. Ve bu tatsız yan, fazla şefkat cihetiyle bizi müteessir eder.

GÖZ AĞLAR, KALP ÜZÜLÜR

Cenab-ı Hakkın orantısız biçimde rahmet ettiği bir meselede, kendini helak etmeye gerek var mı? Keza, her genç kızın rüyası olan evden düzgünce gelin çıkmak gibi güzel bir tecellinin, şefkatimizi inciten yönüne dayanmaktan ve şefkatimizi duaya çevirmekten başka çaremiz var mı?

Bunca ve daha nice yükleri çekmek durumunda kalan insan, Risale-i Nur’da geçtiği gibi, yükünü gemiye bırakırsa rahat eder2. Gemiye bırakmaz da sırtına alırsa, altında ezilir. Şeytan belki de bu ezilmişliği kullanır ve kişiyi isyana sürükler.

Ağlanmaz mı? Şefkatimiz bizi fazla müteessir ederse ağlarız. Ağlamak iyidir. İsyansız ağlamak rahmetin tecellisidir. Bu günah değildir. Nitekim Peygamber Efendimiz (asm), mübarek oğlu İbrahim’in vefatı nedeniyle ağlamıştır. Sahabe-i Kiram:

“Yâ Resûlallah! Siz de mi ağlıyorsunuz? Böyle ağlamaktan bizi men etmediniz mi?” diye sorduğunda şöyle buyurmuştur:

“Göz ağlar, kalp üzülür. Bizim ağlayışımız merhametin ve şefkatin eseridir. Biz ağlarız ama isyan etmeyiz. Ey İbrahim! Biz, senin ayrılmandan dolayı çok üzgünüz.”

Oysa yüreğinde o kadar acı vardı ki dağa bakarak şöyle mırıldanmıştı:

“Ey dağ! Eğer, bendeki üzüntü sende olsaydı, muhakkak yıkılmış gitmiştin. Fakat biz, Allah’ın bize emrettiğini söyleriz: ‘İnnâ lillahi ve İnnâ ileyhi râciûn.”3

Dipnotlar: 1 -Sözler, s. 501  2- Sözler, s. 501  3- Müslim, 4:1808; Belâzurî, Ensab, 1:452.

 

Okunma Sayısı: 2318
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Ali Tam

    4.9.2018 11:58:23

    Bir degisimi kabul etmeksizin ona tahammül etmeye insan alisir. Hic kimsenin omzuna onun tasiymayacagi yük koyulmaz. Caresizlige varan durumlar zuhur edebilir ama her zorluktan sonra mutlaka kolaylik vardir diyorsa ayet, mutlaka öyledir. Okur nuraya yazarak yükünü hafifletmenin caresini aramis, belki tenhada Rabbisine münacaatta bulunsa daha menfaatli olurdu.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Sermaye girişleri sert düştü

'İstanbul Zirvesi'ne ilişkin Rusya'dan açıklama

'ABD'nin kararını derin bir esef ve hayal kırıklığıyla karşılıyor ve reddediyorum'

Alman Bakandan Türkiye'ye ilişkin önemli mesajlar

Gazi Fikret Çubukçuoğlu: Telefon kırıp dolar yırtmak yerine bunu yapsınlar

Aralarında İstanbul da var: Meteoroloji'den İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı!

Mesut Özil hakkında Löw'den açıklama

Türkiye'deki kayıtlı drone sayısı belli oldu

BM: Arakan için harekete geçmek insiyatifi BMGK'da

Rusya İdlib'de El Nusra'yı vurdu

"AB ile ilişkilerimizin sıcak olması önemli"

Kuzey Kore'den Kore Savaşı'nı resmi olarak bitirme çağrısı

TMMOB: Menfez dolgusu inşaat artıklarıyla doldurulmuş

İsrail'deki Dürzi vatandaşlar kimlik sorunu yaşıyor

Lavrov: Türkiye ve İran ile Suriye'deki amaçlarımız örtüşmüyor

'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü'

'Bütün arzumuz İdlib'de siviller ile militanların ayırt edilmesi'

Yeni uygulama ihracatçıları zor durumda bırakıyor

Pakistan'ın yeni Cumhurbaşkanı belli oldu

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

Diyanet, cemaatler, şahısçılık, Said Nursî
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Genel

'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü'
Mustafa ORAL

Dünya balondur, gün gelir elinde patlar
Genel

Bir insani kriz daha kapıda
Raşit YÜCEL

Tokdemir Ağabey
Genel

Şarbon korkutmaya devam ediyor
Süleyman KÖSMENE

Cennette yasak meyve var mıdır?
Genel

Bu proje Türkiye’ye örnek olacak
Genel

Sendikalar: Hatalar tekrar edilmesin

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.