"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 OCAK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Cennet meyveleri dünyada yenir mi?

Süleyman KÖSMENE
11 Ocak 2017, Çarşamba
Ahmet Bey: “Cennet meyveleri dünyadayken yenebilir mi? Böyle rivayetler olduğu söyleniyor. Bu mümkün mü?”

CENNET NİMETLERİ DÜNYADA YENİR Mİ?

Cenâb-ı Allah dünyada da, Cennette de bizim için enva-i çeşit nimetler yaratmış ve ikram etmiştir. Cennet meyvelerini dünyadayken fizikî olarak elde etme imkânı yoktur. Dünya nimetleri dünyada, Cennet nimetleri de Cennette yenir. 

Ne var ki, dünya nimetleri Cennet nimetlerinin bir numunesidir. Yani özeti ve fihristesidir. Bu açıdan, dünya nimetlerini şükretmek şartıyla yemek, bir bakıma Cennet nimetlerinden yemek demektir. Çünkü asılları Cennettedir. Burada tattırmak ve Cennetteki asıllarına işaret etmek üzere Cennetten geliyorlar. 

Kur’ân, Cennet nimetlerinden yiyenlerin şöyle konuştuklarını haber veriyor: “Cennetlerden bir meyve yedikleri zaman, ‘Bu bundan önce yediğimiz meyvedir.’ derler.”1 Bediüzzaman Hazretlerine göre mü’minlerin bundan önce yedikleri ve Cennet nimetlerine benzettikleri nimetler dünya nimetleridir. Yani Cennetin meyveleri birbirine benzediği gibi, dünya meyvelerine de benzerler. Fakat tatları farklıdır.2 

Keza, Bediüzzaman Hazretleri duâsında, “Burada tattırdığın leziz nimetleri orada yedir.” diyor. Ve dünyada tattığımız meyvelerin yüksek asıllarının Cennette bulunduğunu bildiriyor.3 

Bu, bu sözün bir açısı… 

AHİRET MEYVELERİNİ DÜNYADA TELEF ETMEK

Bu sözün mecaz olarak kullanıldığı bir açısı da var ve örfen bu açıyla biliniyor. 

Bu söz örfte, görünüşte ifade ettiği hakikî mananın dışındaki bir manayı göstermek için, yani mecazi olarak kullanılmıştır. Yani, bu sözle, din hizmetlerinden dünyevî bir makam ve mevki elde etmek kastı anlatılmak istenmiştir. Ki, bu şekliyle bu söz, bir tehlikeye karşı uyarı niteliği taşıyor.  

Çünkü, ibadetlerin ve dinî hizmetlerin meyvesini dünyada istemek, yani bu hizmetler  yoluyla dünyevî makam, mevki, şan, şeref, rütbe, şöhret, itibar, keşif, keramet…vs. gibi tehlikeli sonuçlar elde etmeyi dilemek veya böyle sonuçları din hizmetine hedef olarak görmek, ahirette eli boş kalmak demektir.  

Oysa dine hizmet etmek bir ibadettir ve meyvesi ahirette vaad edilmiştir. Yani ahirette koparılacaktır. Ahiretteki meyveleri dünyada yemek istemek, baki ve tükenmeyen meyveleri, fani ve tükenecek şekilde imha etmek, yani telef etmek demektir. Üstad Bedîüzzaman Hazretleri’nin ifadesiyle, paha biçilmeyen elması, kırılgan cam değerine düşürmek demektir.

İHLÂSA KUVVET VEREN BİR HASSASİYET 

Bediüzzaman konuyla ilgili olarak, misal mahiyetinde bir rivayet zikreder. Şöyle ki: Eskiden, eşiyle birlikte büyük bir mânevî makamda bulunan, fakat geçim sıkıntısı çeken bir zat, bir gün bir keramete mazhar oluyor. Bir gün eşi kendisine, “Şiddetli bir darlık içindeyiz.” dediği anda, yanlarına bir altın kerpiç düşüveriyor. Birden ikisi de seviniyor. Fakat bu zat biraz düşünüp murakabeye varınca, eşine diyor ki, “Cennetteki köşkümüzün bir kerpicidir.” 

Hanımı birden diyor ki: “Gerçi çok muhtacız ve ahirette de çok böyle kerpiçlerimiz var. Fakat fani bir surette bu zayi olmasın. O kasrımızdan bir kerpiç noksan olmasın. Duâ et, yerine gitsin. Bize lâzım değil.” Birden o kerpiç yerine gidiyor. Bunu da keşif ile görüyorlar.4

Burada görüldüğü gibi, baki bir altın kerpici fani olarak yemek, Cennet meyvelerini dünyada yemek demektir. Buna karşı duyarlı olmalı, Cennet nimetlerini Cennete bırakmalıyız. 

Bu hassasiyetin ihlâsa kuvvet verdiğini açıklayan Bediüzzaman, Risale-i Nur Talebelerinin, hizmetleri esnasında ne kadar darlık çekerlerse çeksinler, hiçbir şekilde ahiretin baki meyvesini dünyada yemek istemediklerini, yani ahirete dönük hizmetlerini hiçbir şekilde dünyaya alet etmediklerini bildiriyor. 

GÜNÜN DUÂSI

Ey ikram isteyenlere ikram eden! Ey irşad isteyenleri irşad eden! Ey ihsan edenlere ihsan eden Allah’ım! Günahımıza bakıp, ikramından etme! Kusurumuza bakıp İslâm’ından etme! Zaafımıza bakıp ihsanından etme! Bizi affet! Âmin.

Dipnotlar:

1- Bakara Sûresi: 25. 2- İşaratü’l-İcaz, s. 198. 3- Sözler, s. 56. 4- Emirdağ Lâhikası, 76, 77.

Okunma Sayısı: 234
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Adalet Bakanı Bozdağ: Yaptığımız Atatürk Anayasasına dönmektir

    Prof. Dr. Emre Bağce: Denetim kalkacak

    Haberleşme hürriyeti tehdit altında

    Hasta değil, özel hastane lehine düzenleme

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    Anayasa değişiklik teklifinde 1. madde kabul edildi

    Gaziantep'te polise ikinci saldırı!

    Yunanistan'daki darbeci askerler için kritik gün 23 Ocak

    110 iş adamına tutuklama talebi

    Prof. Dr. Alkin'den önemli açıklamalar: Herkes buna hazırlıklı olsun

    Emniyet Müdürlüğü önünde çatışma çıktı!

    Çatısı çöken camiden acı haber!

    Ankara Valiliği'nden flaş karar

    İstanbul'da yarın da okullar tatil

    Merkez Bankası müdahale etti, dolar "3 kuruş" geriledi

    Kurtulmuş'a göre Suriye'nin bu noktaya gelmesinin nedeni...

    5 kişi daha gözaltına alındı!

    AKP'li Canikli: Adeta bir saldırıdır

    Bu geceden itibaren yeni zam geliyor!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Prof. Dr. Emre Bağce: Denetim kalkacak
    Genel

    Yargıtay Onursal Başkanı Prof. Dr. Selçuk: Hukukçular susmasın
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AKP’nin içinden gelen uyarılar
    Faruk ÇAKIR

    İşler ehline verilsin
    Genel

    Adalet Bakanı Bozdağ: Yaptığımız Atatürk Anayasasına dönmektir
    Genel

    Bediüzzaman suallerin cevaplarını vermiştir
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kahraman dışlandı; Mason baştacı edildi (2)
    Risale-i Nur'dan

    Şahsî riyasetin kat’iyen aleyhindeyim
    Genel

    Haberleşme hürriyeti tehdit altında
    Davut ŞAHİN

    Her yerde kar var...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.