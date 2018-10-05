Cezaevini medreseye çeviren setten aldınız mı?

CEZAEVLERİ BİR İRADE BEKİYOR

Şimdi, Yeni Asya Neşriyat’ın yayına hazırladığı, cezaevini medreseye çeviren bir set var: Medrese-i Yusufiye Seti.

Cezaevlerine düşenlerin pîri bilindiği gibi, Yusuf Aleyhisselâm’dır. Züleyha’nın iftirasına uğrayarak cezaevine düşmüştü. Zindanı medreseye çevirdi.

Otuz yılını bu memleketin hapishanelerinde, hüküm giymediği halde kâh tutuklu, kâh gözetim altında geçiren Bediüzzaman da, cezaevlerini medreseye çevirmiştir.

Cezaevlerine her zaman iftiraya uğrayanlar, mazlûmlar ve suçsuzlar düşmez. Arsızlar, hırsızlar, katiller ve daha nice gerçek suçların failleri de düşerler. Ama bütün hepsinin ortak yanları vardır: Hepsi insandır. Hepsi manevî teselliye muhtaçtır. Hepsinin rehberliğe ihtiyacı vardır. Hepsine gittikleri yolun yanlış olduğu, doğrusunun ne kadar güzel ve nezih olduğu gösterilse tövbekâr olurlar, millete nafi birer uzuv olurlar, suçlu olarak girdikleri cezaevinden ıslah olarak çıkarlar.

Mahkûmlara girdikleri kötü yolun yanlışını göstermek ve onları zararsız ve hatta faydalı birer uzuv haline getirmek zor değildir. Yeter ki irade olsun.

Artı: Ehil bir irşad eli olsun.

İşte iradeyi biz insanlar göstereceğiz. Ehil irşad eli ise, din-i Mübin-i İslâm’dır.

TAHTA BİTİNİN HUKUKUNU GÖZETEN BİR TERBİYE

Bediüzzaman Said Nursî verimli hayatının otuz yılını bu memleketin hapishanelerinde, tecrit odalarında, gözetim evlerinde geçirmiştir. Bu yıllar boş geçen yıllar olmamıştır. Bu yıllar Bediüzzaman’ın nice mahkûmları, mahpusları, tutukluları, katilleri, ırz düşmanlarını, hırsızları irşad ettiği ve ıslah ettiği yıllar olmuştur. Devletin arşivleri meydandadır. Cezaevinde Bediüzzaman ile temas kuran nice mahkûmun tövbe ettiğini ve halini düzelttiğini gören savcıların, on sene cezaevinde yatırmaktansa, on gün Risale okumaları hallerini düzeltmeleri için kâfidir dedikleri hâlâ kulaklarda tazeliğini korumaktadır.

1943 senesinde Bediüzzaman Denizli Hapishanesi’nde yatarken… Orada yatan nice mahkûmlar ve katiller tövbe ediyorlar, namaza başlıyorlar. O katillerden biri bir gün bir tahta bitini yakalamış, Bediüzzaman’a şöyle soruyor: “Hocam! Bunu öldürmek günah mıdır?”

İşte bu ders, insanı tahta biti gibi öldüren bir katili, bir tahta bitinin bile hukukunu düşünecek derecede yola getiren bir derstir. Bu dersten devlet, cezaevleri, savcılar çekinmemeliler ve bu dersi kolilerle, tonlarla cezaevlerine sevk etmeliler.

Cezaevlerindeki katilleri, uyuşturucu mahkûmlarını, ırz düşmanlarını, hırsızları, arsızları ıslah etmenin başkaca yolu yoktur. Bu tedbiri almadan getirilen af, vatana ve millete iyilik değildir, mahkûmlara iyilik değildir, devlete iyilik değildir.

Adama zerrece eğitim vermemişsin. Günahı sevabı tanıtmamışsın, haramı helâlı tanıtmamışsın. Tövbeyi, Allah sevgisini öğretmemişsin. Adam’ı boş bırakmışsın. Ama tabiat boşluk kaldırmıyor. Adam cezaevinde suçu hakkında daha da profesyonelleşiyor. Ve afla çıktığında aynı suçu daha beter hilelerle işlemeye devam edecektir. Lütfen bu memlekete kıymayın.

ÇARE, CEZAEVLERİNİ ISLAHHANE YAPMAKTAN GEÇER

Peki, çare nedir? Çare cezaevlerini, ıslahhane yapmaktan geçer, medrese yapmaktan geçer. Bunun da yolu Risale-i Nurlar’dan geçer.

Bakınız, hiç abartmıyorum. Ve hiç ideoloji satıcısı değilim. Vatanımın ve milletimin iyiliği için yazıyorum. Dün cezaevlerini ıslahhane haline getiren, medrese-i Yusufiye haline getiren Bediüzzaman var idiyse, bu gün Risale-i Nurlar vardır. Oralara Risale-i Nurlar’ı kolilerle sevk edin, kâfi! Onlar kendilerini ıslah edecek hakikatleri bulurlar, okurlar ve tövbe ederler. Ardından affı gündeme getirebilirsiniz.

Saygıdeğer okuyucum! Devlet bu tedbirleri almasa da, savcılar bu tedbirleri ıskalasa da, cezaevi yönetimleri bu kitapları mahkûmlara ulaştırmaya direnseler de… Sen sadece Allah rızası için el ver! Gönül ver! Gayret ver!

Yeni Asya Neşriyat harika bir Medrese-i Yusufiye seti hazırlamış. Beş kitaptan ibaret: 1- Medrese-i Yusufiye Risalesi, 2- Meyve Risalesi, 3- Haşir Risalesi, 4- Gençlik Rehberi ve 5- Hizmet Rehberi. Muhteşem bir beşli olmuş. Bu muhteşem beşliyi muhakkak cezaevlerine ulaştırmalıyız.

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İlginize çok teşekkür ediyorum.