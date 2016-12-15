"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

Duâ

Süleyman KÖSMENE
15 Aralık 2016, Perşembe
ALLAH’IM!

Sana îmân ettik! Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm’a îmân ettik! Senden râzıyız! Senden korkuyoruz! Sana sığınıyoruz! Fakat gücümüz yok, kudretimiz yok, kuvvetimiz yok, himmetimiz yok, gayretimiz yok! Günahkârız! İsyankârız! Günahkâr ellerimizi Sana açtık! Senin celâlinden, azabından, gazabından, kahrından, gayretinden, izzetinden, Senin merhametine, şefkatine, affına, mağfiretine, himâyetine, bağışlamana sığınıyoruz! 

Allah’ım, Senden Sana sığınıyoruz! Sana olan kusurumuz bizi vartalara, tehlîkelere, sıkıntılara, zaafiyetlere, güçsüzlüklere, bozgunluklara, fitneye ve fesada uğrattı.    

ALLAH’IM!

Yalnız Senin rahmetini umarız. Yalnız Senin azâbından korkarız. Muhakkak Sen’in azâbın kâfirlere ve zâlimlere haktır.

Allah’ım, Sen; Vacibü’l-Vücud, Vahid’ül-Ehad, Ferdü’s-Samed, Hayyü’l-Kayyûm, Alîmü’l-Hakîm, Kadîrü’l-Mürîd, Semîü’l-Basîr, Rahmânü’r-Rahîm, Adlü’l-Hakem, Muktedirü’l-Mütekellim olan Allah’sın! Ve bütün güzel isimler Sana aittir.

Şehadet ederiz ki, Senden başka hiçbir ilah yoktur. Sen birsin! Ve Senin şerikin yoktur. Sen her şeye kâdirsin. Sen her şeyi hakkıyla bilirsin. Senin her şeye gücün yeter. Yine şehâdet ederiz ki, Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm Senin âlemler üstünde seçkin kıldığın kulun, Peygamberin, Halilin, Habibin Ve Resûlündür.

Ey Hafîz! Ey Hayru’l-Hâfızîn olan Allah’ım! Haşir ve Mîzan gününe kadar, bu şehadetleri kalbimizde ve gönlümüzde muhafaza eyle! Bizi bu şehadetlerde sâbit kıl! Bizi koru! Ayağımızı kaydırma! Nefis ve şeytanın şerrinden, fitne ve fesatçıların şerrinden, âhir zamanın, deccalin, süfyanın, münâfıkların, zâlimlerin ve kâfirlerin şerrinden, dünyanın, kabrin ve âhiretin azabından ve Cehennem ateşinden bizi ve bütün Müslümanları muhafaza eyle!

ALLAH’IM!

Unuttuklarımızdan ve hataya düştüklerimizden bizi sorumlu tutma. Rabbimiz! Bize ağır yük yükleme. Rabbimiz! Bizi affet! Bizi bağışla! Bize merhamet et! Bizi hatâlarımızla ve kusurlarımızla yargılama! Sen Mevlâ’mızsın!  

ALLAH’IM!

Âlem-i İslâm’a inen darbeler yüreğimizi parçalıyor. Ülkemize düşen terör canımızı acıtıyor. Üzerimizde dolaşan kara bulutları dağıt! Terör belâsıyla ölenlerimizi şehit eyle! Hastalarımıza şifalar ver! Yakınlarına, ülkemize ve âlem-i İslâm’a sabır, sıhhat ve sulh-u umumî lütfeyle!     

ALLAH’IM!

 Müslüman’ı Müslüman’a düşman kılma! Müslüman’ı Müslüman’a kardeş kıl! Müslüman’a güç ve kudret ver! Bu gün, İslâm âlemi olarak ağlıyoruz! Nasıl tazarrû edeceğimizi bilemez olduk. Dilimiz dolaşır oldu! Bize kardeşliğimize yakışır biçimde birlik, berâberlik, dayanışma ve yardımlaşma gücü ver! İslâm âlemi olarak aramızdaki soğuklukları kaldır! Müslümanları kardeşlikte ve uhuvvette birleştir! Aramıza ihtilâf ve ayrılık verme! Düşmanın fitne ve fesadının aramıza girmesine izin verme! Kâfirler ve zâlimler güruhuna karşı bize yardım et! 

ALLAH’IM!

 İslâm beldelerini kâbusa çeviren şu kanlı ve kirli savaşı durdur! Sen Hayru’l-Mâkirînsin! Sen hîlecilerin, tuzakçıların, zâlimlerin ve fitnecilerin tuzaklarını ayaklarına dolarsın! 

ALLAH’IM!

 Fitnecilerin fitnelerini ayaklarına dola! Zalimlerin zulümlerini kendi başlarına sar! Düşmanlara, hîlelerini gerçekleştirme imkânı verme! Savaşta ve barışta Müslüman’lara yardım eyle!

ALLAH’IM!

Musul’daki, Halep’teki, Suriye’deki, Filistin’deki, Myanmar’daki ve daha başka nice beldedeki masum ve mazlûm Müslüman’ların üzerinden zâlimlerin ve düşmanların ateş çemberini kaldır. Mâsumlara acı! Çoluk, çocuk ve günahsızlara merhamet et! Bizim gücümüz yetmiyor; onlara merhametini esirgeme! Onları yuvalarından, evlerinden, barklarından, çoluk ve çocuklarından, sağlıklarından ve hayatlarından etme! Onları koru! Onlara şefkat et! Onların acısını dindir! Onları ıztırapta bırakma! Onları ağlatma! Onlara hicran verme! Onlardan râzı ol Rabbim! Ölenlerine şehâdet ver! Mekânlarını Cennet eyle! Kalanlarına sabır, sıhhat ve selâmet ver! Düşman kılıcını İslâm âlemi üzerinden kaldır!  

ALLAH’IM!

Müslüman olarak hatamızın büyüklüğünden, cürmümüzün azametinden ve cinayetimizin dehşetinden ürperiyoruz, korkuyoruz; fakat yine Sana sığınıyoruz! Sana karşı mahcûbuz; fakat Sen’den başka kimsemiz yok! Sen Erhamü’r-Râhimîn’sin! Müslüman’ları düşman kılıcıyla, ölümle, kanla, acıyla, ıztırapla ve gözyaşıyla terbiye etme.  

ALLAH’IM!

Düşman kılıcını İslâm âlemi üzerinden kaldır! Müslümanlara, içinde yaşadıkları Cennet vatanlarını bağışla! Ey Rabb-i Rahîm, Mâlikü’l-Mülk, Settâru’l-uyûb, Erhamü’r-Râhimîn olan Allah’ım! Suçları sadece vatanlarında oturmak olan Suriye’li, Halep’li, Filistin’li, Myanmar’lı Müslüman’lara yardım et. Üzerlerindeki kanlı savaşı defet! Vatanlarını kendilerine pahalıya satma. 

Âmîn. Âmîn. Âmîn. Bi hürmeti seyyidine’l-murselîn. Ve’lhamdülillahi rabbi’l-âlemîn. 

Okunma Sayısı: 1992
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Ramazan Çalışan

    15.12.2016 13:37:17

    Dua eden adam anlar ki, Birisi var, onun hâtırât-ı kalbini işitir, herşeye eli yetişir, herbir arzusunu yerine getirebilir, aczine merhamet eder, fakrına medet eder.Bir zatın kapısını, yapmış oldugunuz bu güzel dua ya amin diyerek çalıyoruz.Gidecekte başka kapımız yok zaten.

  • GÜLCAN TUNA

    15.12.2016 10:00:07

    AMİN HOCAM AMİN AĞZINIZA YÜREĞİNİZE SAĞLIK..NE GÜZEL DÖKÜLMÜŞ DİLİNİZE..RABBİMİN SELAMI SELAMETİ ÜZERİMİZE OLSUN..

  • Celal can

    15.12.2016 00:33:54

    İlahi ! Bu duanın hürmetine en sevgili kulun Hz Muhammet Mustafa sav ve hazırı zamandaki varisi ve talebeleri hürmetine el açıp yalvarıyoruz kabul et ya rabbim !

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Can Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldı

54 kişinin mal varlıklarına el konuldu

PKK çocuk savaşçı kullanıyor ve savaş suçu işliyor

79 milyon bir ve beraber hareket etmeliyiz

El Bab'da şehit sayısı 16'ya yükseldi

Bilim insanlarını heyecanlandıran keşif...

Elektrik faturalarında yeni dönem

Türkiye'nin beka mücadelesidir

Hamasetle olmaz, diplomasi ile olur

Cemaatler sohbet toplantılarını iptal etti

Dehşet veren israfa dikkat çekti!

YÖK'ten öğrencileri ilgilendiren kararlar

Benzin fiyatlarına zam geliyor!

Suikastçı polisin ailesi serbest

Avrasya Tüneli'nden ilk geçişler başladı

Provokasyonlar dayanışmayla boşa çıkarılır

Günün Osmanlıca Vecizesi

Demirel generalleri almak istedi, Sunay engelledi

TSK'dan Fırat Kalkanı açıklaması: 10 asker şehit, 18 asker yaralı

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

OHAL’le terör biter mi?
Genel

Cemaatler sohbet toplantılarını iptal etti
M. Latif SALİHOĞLU

Öfkeli hamaset ile bir yere kadar...
Cevher İLHAN

Suikast çarpıtılmadan soruşturulmalı
Genel

Kemalizmin arttırdığı iman açlığını Said Nursî doyurdu
Esin FİŞEK

Notlarım
Cevat ÇAKIR

İklimden zayıf aldık
Genel

Ölü sayısı 62'ye çıktı, Putin harekete geçti
Ahmet BATTAL

Cumhurbaşkanlığı sistemsizliği
Genel

Demirel generalleri almak istedi, Sunay engelledi

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2016, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.