Elhamdülillahi Rabbi’l-âlemin. Vessalâtü vesselâmü âlâ seyyidina Muhammedin ve âlâ alihî ve sahbihî ecmain.

Ya Allah! Ya Rahman! Ya Rahim! Ya Ferd! Ya Hayy! Ya Kayyum! Ya Hakem! Ya Adl! Ya Kuddüs! Ya Hannan! Ya Mennan! Ya zelcelâli velikram!

Müslüman’ı Müslüman’a kenetleyen Habib-i Ekremin (asm) hürmetine, Mü’min’i Mü’min’e sevdiren din-i Mübin’in hürmetine, Mü’min’i Mü’min’e kardeş kılan Furkan-ı Hakimin hürmetine… Ya Erhamerrahimin! Myanmar’da zulüm gören Arakan Müslümanlarına yardım et! Suriye Müslümanlarına yardım et! Irak Müslümanlarına yardım et! Filistin Müslümanlarına yardım et! Çeçenistan Müslümanlarına yardım et! Doğu Türkistan Müslümanlarına yardım et! Nerede darda bir Müslüman varsa yardım et Allah’ım!

Rabbimiz! Arakan Müslümanlarını katil düşmanlarına karşı mansur ve muzaffer eyle! İmanlarına sebat ver! Himmetlerinde muvaffak eyle! İşlerinde aziz eyle! Dâvâlarında galip eyle! Iztıraplarını dindir! Kaygılarını bitir! Yüzlerini güldür!

Rabbimiz! Bizim bilmediğimiz ve görmediğimiz Senin orduların çoktur. Ordularını oradaki kardeşlerimizin imdadına yetiştir.

Rabbimiz! Çaresizliğimizi Sana şikâyet ediyoruz. O kardeşlerimizi içinde bulundukları zor durumdan kurtar. Oradaki katil çeteleri kahr u perişan eyle! Birliklerini dağıt! Onlara büyük bir zillet tattır! İçlerine korku sal! Mazlûmlara yardım et!

Rabbimiz! Elimizdeki nimetlerin kadrini bilemedik. Cennetini kaybetmiş Hazret-i Âdem’in (as) duâsıyla yalvarıyoruz. “Nefislerimize zulmettik. Eğer Sen bize mağfiret etmez, bize merhamet buyurmazsan şüphe yok ki hüsrana düşenlerden oluruz.” Bizi ne kendimize, ne başkasına zalim kılma!1 Bizi hüsrana uğratma!

Rabbimiz! Biz dünyaya aldandık. Hırs ve tamahımıza mağlûp olduk. İnsanlığı tufandan kurtaran Hazret-i Nuh’un (as) yakarışıyla yalvarıyoruz. Bizi güvenli bir şekilde maksudumuza eriştir. Maksuda eriştirenlerin en hayırlısı Sensin! 2

Rabbimiz! Evlâtlarımızı ihmal ettik. Örnek bir ata olan Hazret-i İbrahim (as) gibi yalvarıyoruz. Bizi ve soyumuzdan gelen çocuklarımızı namazı dosdoğru kılanlardan eyle! Duâlarımızı kabul eyle! 3

Rabbimiz! İmtihanlarımız karşısında sızlandık, isyan ettik. Sabır timsali Hazret-i Eyüp (as) gibi duâ ediyoruz. “Şüphesiz ben derde uğradım. Sen merhametlilerin en merhametlisisin.” 4 Bize merhamet eyle! Kötülüklerden, şerlerden, belâlardan Eyüp Aleyhisselâm’ı kurtardığın gibi İslâm ümmetini kurtar!

Rabbimiz! Gücümüz tükendi. Muhammed (asm) ümmetinin hüznü, kederi, sıkıntısı dağları aştı. Yusuf’unun (as) hasretinde gözlerini kaybeden Hazret-i Yakub’un (as) duâsıyla niyaz ediyoruz. “Ben kederimi ve hüznümü ancak Allah’a şikâyet ederim.5 Muhammed (asm) ümmetini elemden ve zulümden kurtar!

Rabbimiz! Kendimize yabancılaştık. İffetin kıymetini bilemedik. Güzelliğin ve iffetin timsali Hazret-i Yusuf’un (as) yakarışıyla yalvarıyoruz. “Ruhumuzu Müslüman olarak al! Bizi salih kullarından eyle!6

Rabbimiz! Zulme seyirci olduk. Mücrime destek olduk. Mazlûma kol kanat germedik. Haksızlık karşısında susmayan Hazret-i Musa gibi yalvarıyoruz. “Rabbim! Bana verdiğin nimetle asla suçlulara arka çıkmayacağım.” 7 Günahımı bağışla!

Rabbimiz! Verdiğin güç ve kudreti Senin rızana uygun kullanmadık. İktidarını karıncaları dahi ezmeden kullanan Hazret-i Süleyman’ın duâsıyla yalvarıyoruz. “Ey Rabbim! Bana ve anne babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye beni sevk et ve beni rahmetinle salih kullarından eyle.” 8

Rabbimiz! Cimriliğin, bencilliğin, çıkarcılığın karanlıklarında boğulduk. Hazret-i Yunus’un (as) karanlıklardan aydınlığa çıkışına vesile olan duâsıyla yalvarıyoruz. Senden başka ilâh yoktur. Seni tesbih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum.9 Affeyle Allah’ım.

Rabbimiz! Rızkına karşı nankörlük ettik. Verdiğine rıza göstermedik. Kısmetimizi kabullenmedik. Kelimetullah olan Hazret-i İsa gibi yalvarıyoruz. “Allah’ım! Bize gökten engin bir rızık indir ki, önce gelenlerimize ve sonradan geleceklerimize bir bayram ve Senden gelen bir âyet olsun.” 10

Rabbimiz! Resul-i Ekrem Efendimiz’in (asm) Mi’raçtan hediye getirdiği duâlarla yalvarıyoruz. Eğer unutur veya hata edersek bizi hesaba çekme! Rabbimiz bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yükler yükleme. Rabbimiz bize taşıyamayacağımız yükleri yükleme. Bizi affet! Bizi bağışla! Bizi acı! Sen bizim Mevlâ’mızsın! Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et! 11 Âmin.

Dipnotlar:

1- Araf Sûresi, 23. 2- Mü’minun Sûresi, 29. 3- İbrahim Sûresi, 40. 4- Enbiya Sûresi, 83. 5- Yusuf Sûresi, 86. 6- Yusuf Sûresi, 101. 7- Kasas Sûresi,17. 8- Neml Sûresi, 19. 9- Enbiya Sûresi, 87. 10- Maide Sûresi, 114. 11- Bakara Sûresi, 286.