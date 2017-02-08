"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 ŞUBAT 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Gıda maddelerinde sıhhat işaretleri

Süleyman KÖSMENE
08 Şubat 2017, Çarşamba
Betül Hanım: “Bazı gıda maddelerinde ‘E’ kod numaralı rakamlar var. Bu neyi ifade ediyor? ‘E’ kodlu gıdaları yemek haram mıdır?”

Gıdaların Helalliğine Dikkat Etmelidir

Piyasaya sürülen hemen her gıda maddesinde çeşitli katkı maddeleri vardır. Bu kimi zaman raf ömrünü uzatmak, bozulmasını önlemek gibi zorunlu sebeplerle oluyor; kimi zaman da lezzet vermek, erken olgunlaştırmak, renklendirmek, bağımlılık yapmak gibi sathî sebeplerle oluyor. Bu katkı maddeleri içinde yan etkisi olanlar veya sağlığa zararlı olanlar olduğu gibi, haram olanlar da bulunabilmektedir.

Bununla beraber her katkı maddesini sağlığa zararlı veya yan etkili ya da haram kabul etmek de mümkün değildir. Yani bunların yararlı olanı ve helâl olanı da vardır şüphesiz.

Öncelikle şunu ifade edelim ki, gıdalardaki helâllik hassasiyetimizi yitirmemeliyiz. Bu esasen dünyamız için değil, ahiretimiz için önemlidir. Gıda katkılarındaki dünyevî zararlar yüz senelik bir hayatımızı mahveder. Fakat uhrevî zararlar -Allah muhafaza- yüz milyonlar seneler ahiretimizi mahvederse, işte bu gerçek kaybımız olur.

Üreticiler gıdalarının temiz ve helâl ürünlerden olmasından sorumludurlar. Yönetenler tedbir almakla ve denetlemekle, uzmanlar uyarmakla, denetleyiciler düzgün denetlemekle, sorgulayıcılar suçlamadan, ama hakkın hatırını âli tutarak sorgulamakla, tüketiciler de helâl ürünler tercih etmekle derece derece sorumludurlar.

Mübalağadan Kaçınmalı

Fakat helâl haram araştırması yapıyorum diye işi mübalâğaya veya aşırı vesveseye vardırmak da doğru değildir. Bu insanı su-i zanna sürükler ve hayatı çekilmez kılar.

Doğru yaklaşım şöyle olabilir:

1- Gıda maddesi alırken, helâle harama dikkat eden firmaların mamulünü almaya özen göstermelidir. Dinî duyarlılığı bilinen firmaların ürünlerini tercih etmek isabetli olur ve bu bizim için yeterlidir.

2- Beyanlarında dürüst olmadığı bilinen firmaların ürünlerini almaktan kaçınmalıdır.

3- Domuz eti ve yağı gibi haram katkı maddesi kullandığı kesin olarak bilinen firmaların ürünlerini almamalıdır.

4- Elde delil yok ise, söylentilere kapılıp firmaları itham etmekten de kaçınmalıdır. Su-i zan haramdır. 

Bu durumda Peygamber Efendimiz’in (asm) tavsiyesi: “Bismillah de ve ye”1 olmuştur.

“E” Kodu Ne Demektir?

Avrupa Birliği ülkeleri gıdalara konulan katkı maddeleri furyasına bir disiplin getirmek için kodlama sistemi geliştirmiş ve onay verdiği katkı maddelerini “E” koduyla belirlemiştir. Avustralya ve Yeni Zelanda ise onayladığı katkı maddelerini A harfiyle kodlamıştır.

Bu bakımdan aslında E veya hatta A kodu bir güven işaretidir. Katkı maddelerindeki E kodu Avrupa’da, A kodu Avustralya ve Yeni Zelanda’da bu maddeye sağlık açısından izin verildiğini gösterir.

Ama E veya A kodu ilgili katkı maddesinin helâl olup olmadığını göstermez şüphesiz. Çünkü bu sistemi geliştiren ülkelerin böyle bir kaygısı yoktur.

Sağlık kaygısından başka, helâllik ve haramlık hassasiyetine sahip İslâm ülkelerinde ise, henüz helâllik onayını ifade eden bir kodlama işleminin yapılmamış olması elbette üzücüdür. Duâ edelim; inşallah bir gün olur. Son yıllarda gıdalara helâllik belgesi verilmeye başlanması sevindirici bir gelişmedir. Fakat yeterli değildir.

Müslüman bir ülkede helâllik belgesi bütün gıda sektörü için zorunlu olmalıdır.

Bütün E Kodlu Katkılar Haram mıdır?

Diğer yandan E kodu verilmiş bütün katkı maddeleri haram değildir şüphesiz. Bunun için ilgili ürünün ve katkı maddesinin muhtevasına bakmak lâzım. Muhtevası domuz eti, yağı, kemiği, kanı, iliği, kılı, jelatini, derisi gibi bir domuz ürünü barındıran veya alkol gibi haram maddeler ihtiva eden katkı maddeleri ile üretilmiş gıda ürününün haram olduğunda şüphe yoktur. Ama helâl ürünlerden elde edilen katkı maddeleri helâldir.

Ülkemizde gıda sektöründe çoğu zaman katkı maddelerinin açılımının yazıldığına da şahit olmaktayız. Hatta bir çok firma, “domuz yağı veya domuzun hiçbir ürünü ihtiva etmez” gibi açık beyanlarda da bulunmaktadır. Bu aslında daha iyidir. Çünkü açılımından veya bu açık beyandan, ilgili gıda maddesinin haram muhtevalı bir ürün olup olmadığı daha rahat anlaşılır. E kodu ve önündeki rakamın manasını bilmeyiz. Ama anlayacağımız dilden açık beyanları daha rahat anlarız.

Aksine bir delil olmadıkça, bu beyanlara güvenmek gerekir.

Dipnot: 1- Buhârî, Tevhîd, 13.

Okunma Sayısı: 122
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    242 emniyet mensubunun rütbeleri söküldü

    Sınırsız, sorumsuz A.Ş.

    52 defa saldırıya uğrayan şehir: Kudüs

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    BM'den IŞİD raporu: Hala savaşabilecek kapasitedeler

    Yeni KHK ile 4bin 464 kişi ihraç edildi

    Müslümanlar namaz kılarken Hristiyanlar cami etrafında el ele

    Erdoğan'dan 'referandum' açıklaması

    Putin Türk Akımını onayladı

    Erdoğan konuştu, dolar ve euro yükseldi

    İstanbul Emniyet Müdür yardımcısı serbest

    Trump, ABD'nin gerçek yüzünü gösteriyor

    Perinçek'ten Bahçeli'ye cevap: Erdoğan'ı seçen beni seçer

    İdlib'de hava saldırısı: 20 ölü

    Darbeciler 4 askeri helikoptere almamış

    Eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri serbest

    En pahalı Hamsi Türkiye'de

    Enflasyon 'sebze' ile beslendi

    Perinçek'e karşı Erdoğan'ın yanındayız

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tuhaf süreç
    M. Latif SALİHOĞLU

    Cengiz’in torunu Hülagû ve fitnesi
    Genel

    Sınırsız, sorumsuz A.Ş.
    Cevher İLHAN

    Kutuplaştıran tahrikli söylem!
    Genel

    242 emniyet mensubunun rütbeleri söküldü
    Ali FERŞADOĞLU

    Kolektif rüyalar
    Genel

    Anayasa profesörü İbrahim Kaboğlu, KHK ile ihraç edildi
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Herşeyin bir hukuku var
    Risale-i Nur'dan

    İslâm dairesinden hariç hürriyet, istibdat doğurur
    Mustafa ORAL

    İnsandan insana vefa yoktur

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.