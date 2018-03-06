Güneş hareket eden bir meyvedardır

Mustafa Kertmen:“Muhakemat’ta geçen, “müteharrik olan küre-i zemine ve cereyanıyla beraber müstakarrında istikrar eden Şems’e…”1 cümlesinde dünyanın hareketli, güneşin müstakar olduğundan bahsediyor. Bu kısmı açar mısınız?”

Malumdur ki dünya de güneş de hareketlidir. Bu cümlede de güneşin, mihverinde istikrar bulduğunu, yani hareketinin bir nizam içinde bir karara ve istikrara kavuştuğunu anlıyoruz. İstikrar durgunluk değil, düzenliliktir. İstikrarsızlık düzensizlik ve rastgeleliktir.

Nitekim güneşin sakin olmadığını Bediüzzaman şu cümlelerinde de zikretmiştir:

“Kendi müstakarrı içinde manzumesinin istikrarı ve nizamı için hareket ediyor.”2

“Güneş bir meyvedardır, silkinir; tâ düşmesin seyyar olan yemişleri.”3

Güneşin silkinmesi, hareketidir.

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Suretperestlik Nedir?

İnebolu’dan Salih Bey: “İman ve Küfür Muvazenelerinde geçen, “Sanemperstliği şiddetle, Kur’ân, menettiği gibi; sanemperestliğin bir nevi taklidi olan suretperestliği de meneder. Medeniyet ise, suretleri kendi mehasininden sayıp, Kur’ân’a muaraza etmek istemiş. Hâlbuki gölgeli, gölgesiz suretler, ya bir zulm-i mütehaccir veya bir riya-i mütecessit veya bir heves-i mütecessimdir ki; beşeri zulme ve riyaya ve hevaya, hevesi kamçılayıp teşvik eder.”4 cümlesindeki suretperestlikten kasıt nedir?”

Sanemperestlik, putperestliktir. Bu şirktir ve Kur’ân bunu menediyor. Putperestliğin bir nevi taklidi suretperestliktir. Yani resim-perestliktir. Yani resme tapıcılıktır. Yani resme kutsiyet izafe etmektir. Yani resmi kutsallaştırmaktır.

Resme kutsiyet izafe etmek de şirk oluyor.

Üstad hazretleri burada resmin mana itibariyle açılımını yapıyor. Ve resimlerin yasak sınırını çiziyor. Resimler şu üç çizgide olursa haramdır:

1-Zulm-ü mütehaccir: Taşlaşmış zulüm. Veya kâğıda işlenmiş zulüm. Yani zulüm aracı haline getirilen resim.

2-Riya-i mütecessit: Cesete bürünmüş riya. Riya ve gösteriş heykeli. Riya veren, riyaya sevk eden, riyayı azdıran bir obje ise eğer haramdır.

3-Heves-i mütecessim: Hevesin cisim hâli. Cisimleşmiş heves. Hevesleri azdıran bir obje ise eğer, yani şehvet ve sair hevesleri haram biçimde işleyen resimler haramdır.

Resimler bu üç manada olursa Kur’ân değerleri ile çelişir. Medeniyet ise her üç manada da resme bir medeniyet değeri olarak sahip çıkıyor.

Şirkten, zulümden, riyadan ve hevesten arındırmak şartıyla resim, Kur’ân nazarında men edilmiş değildir. Dolayısıyla fazla fotoğraf çektirmek, fazla resim yapmak ve yaptırmak, eğer bu dört dehşetli manayı ihtiva ediyorsa suretperestliğe girer.

Ama yok, bu dört mananın dışında olursa resim ve suretler menedilmiş değildir. Mesela manzara ve tabiat resimleri, adaba uygun hatıra resimleri, bir resmî iş için çektirilen resimler, hizmet için yapılan resimler bu dört manayı taşımadığından haram kapsamına girmezler. Dolayısıyla suret-perestlikten de sayılmazlar.

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Kerahet Vakti

Bir okuyucumuz: “İkindi kerahatinde uyku ve namaz noktasında nelere dikkat edilmelidir? Akşam ezanı ile yatsı ezanı arasında kerahet vakti var mıdır?”

İkindide kerahet vakti akşam namazına yaklaşık 45 dakika kala başlar. Bu vakitte uyunmaması tavsiye edilmiştir. İkindi namazı kıldıktan sonra ise akşam namazına kadar sünnet ve nafile namaz kılınmaz. Farz namaz ise kılınır. Mesela henüz kılınmamışsa ikindi namazı akşam ezanı okununcaya kadar farz olarak kılınır. Hanefilere göre bu vakitte kaza namazı da kılınmazsa da, Şafiilere göre kerahet vaktinde kaza namazı kılınır.

Akşam ezanı ile yatsı ezanı arasında kerahet vakti yoktur.

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Nezaketi İncitmeyelim

Bir okuyucumuz: “İkinci eşimle evliyim. Birinci eşimden olan oğluma kız istemeye eski eşimle birlikte gidebilir miyiz? Şuanki eşim yanlış diyor.”

Bu konuyu geleneklere, örfe, nezakete ve ahlâkî prensiplere bıraksak daha şık olmaz mı? Eğer şu anki eşiniz yanlış diyorsa bizce de bu nezaketi incitmeyin. Bir ara-çözüm bulunabilir. Mutlaka bulunmanız gereken durumlar olduğunda, sizin yakınlarınızdan ve eski eşinizin yakınlarından aileler arası nezih bir grup ihdas edilebilir. Gerekirse yeni eşiniz de olur ve siz de katılırsınız.

Günün Duâsı

Allah’ım! Amelimi ihlâsla süsle! Şirkten, ucbdan, riyadan, haram heveslerin tasallutundan muhafaza eyle! İşlerimi rızanla tezyin et! Kusurlarımı affınla ıslah et! Günahlarımı mağfiretinle hasenata tebdil eyle Âmin.

Dipnotlar:

1- Muhakemat, Yeni Asya Neşr., İstanbul, 2013, s. 31

2-Sözler, s. 636

3-Sözler, s. 636

4-İman ve Küfür Muv., s. 164

