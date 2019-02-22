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22 ŞUBAT 2019 CUMA - YIL: 50

Haklı adam bedduâ etmekle günahkâr olur mu?

Süleyman KÖSMENE
22 Şubat 2019, Cuma 00:15
Selim Abaid: “Bedduâ eden kişi haklıysa (yani haksız değilse) bedduâ etmekle günaha girmiş olur mu?”

HASMIMIZ BİZDEN ÖNCE GEÇSİN Mİ, GEÇMESİN Mİ?  

Bedduâ etmek ne tavsiye edilen, ne de emredilen bir husustur. Günahı çok, sevabı yoktur. Vebali büyük, fazileti yoktur! Yapan için getirisi yok, götürüsü çoktur. Bediüzzaman diyor ki: “Bir adam, hiç mel’unları hatıra getirmeyip lânet etmese, hiçbir zararı yok.”1

Haklı olduğumuzda, hakkımız kadar olmak kaydıyla bedduâ etmekte günah olmayabilir. Fakat bunda bile sevap yoktur. Sevap olmayan bir şeyi yapmadan önce bin kez düşünmek lâzımdır. Hele bu bedduâ gibi tecavüze kaçabilen bir zemin ise, kaçınmak lâzımdır.

Çünkü bedduâ dediğin şeyde muhakkak şeytanın eli ve işi vardır. Şeytanın tahrikiyle işi bedduâya döktüğümüzde adalette kalmayız, sınırı aşarız ve muhakkak tecavüz ederiz. Bu durumda ise, bir adım önde iken, bedduâ ettiğimiz hasmımızı öne geçirmiş oluruz. Yani hasmımıza bu meselede mahşerde öne geçmek gibi bir mükâfat vermiş oluruz.

O zaman bedduâ edeceğimiz zaman düşünmemiz gereken ilk şey bu husus olmalı: Mahşerde hasmımız bizden öne geçsin mi, geçmesin mi? Geçmesin dersek bedduâdan dilimizi kurtaralım. Eğer bedduâ edersek, hasmımız bizi geçecek! Dünyada bedduâ etmeye değer bulduğun hasmın, mahşerde seni geçmiş olursa her halde pişman olacaksın!

HASMIN ZALİM OLSA BİLE...

Çünkü Cenab-ı Hak ahkem’ül-Hakimindir. Hikmetle ve adaletle hüküm verir, asla zulmetmez. Asla hakları ve hukukları görmezden gelmez. Asla haksızlık yapmaz ve haksızlık yapılmasına asla göz yummaz.

Diyelim ki, öyle bir haksızlığa uğramışsın ki, yüreğine inmiş. Ne kadar meşrû yolları denediğin halde hukukunu koruyamamışsın. Hakkını almaya güç yetirememişsin. Hasmın zalim çıkmış ve hakkını gasp etmiş. İş bedduâya gelmiş! Neredeyse, “Lânet olsun! Allah belâsını versin! Benden beter olsun!” dedin-diyeceksin!

İşte iş bu noktaya geldiğinde, eğer hâlâ aklın başındaysa, bu lânetten dilini koru!

Çünkü bu noktada iki durum oluşuyor. İkisi de senin lehine değildir.

1- Yaptığın bu bedduâda zulüm varsa sana geri döner. Bu iyi değildir. Kendi kendine kötülük yapmış olursun. Kendi ayağına kurşun sıkmış olursun.

2- Yaptığın bu bedduâda zulüm yoksa, adalet varsa, gerçekten hakkın kadar yapmışsan, bu durumda bundan hasmın zarar görecek demektir. Ama sen sevap kazanamayacağın gibi, büyük bir ihtimaldir ki, hasmına gelecek bir belâ seni de üzecektir.

Meselâ bir haksızlığa uğrayan atanın evlâdına haklı olarak bedduâ yaptığını var sayalım. Bu bedduâ yerini buldu ve evlâdı kötürüm oldu. Bundan kim üzülür? Dönüp yine ata üzülmez mi? Bu durumda ata yine kendi ayağına kurşun sıkmış olmaz mı?

BEDDUÂ ETMEK YERİNE  

Ama bedduâ etmek yerine, “Allah affetsin! Allah iyiliğini versin! Allah hayra tebdil eylesin!” demek daha iyidir. Eğer ciğerimize saplanmış bir mesele ise yine, “Allah belâsını vermesin! Allah ıslah etsin!” gibi müsbet manalı cümle kurmak, menfi cümle kurmaktan daha iyidir.

Bu hayır sözlerle her şeyden önce sevap kazanmış olursun. Dahası, topluma barış tohumu ekmiş olursun. En önemlisi de, Cenab-ı Allah’a bu meselenin hakkından geleceği hususunda güvenmiş olursun. Bu güven tevekkülden başka bir şey değildir.

Bu durumda ya Cenab-ı Allah onu affedecek ve ıslah-ı hal etmesini müyesser kılacak. Ya da ıslah-ı hal etmezse bile, sen işi mahşere bıraktığında, mahşerde Cenab-ı Allah onun hakkından gelecek, senin hakkını ondan alacaktır. Sen de bu sebeple sevap ve hayır zayiatına uğramamış olacaksın.

Mahşerde alacaklı duruma geçmek daha iyidir. Çünkü mahşerde alacağımız şey bizim için muhakkak sevaptır, güzelliktir, Cennetimizin genişliğidir. Bunca güzellikler bedduâ ederek çirkinliğe çevrilmemeli, ahiret güzelliği dünyada çirkin biçimde yenmemelidir.

Dipnot:

1- Emirdağ Lâhikası, s. 351.

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