Hangi mü’mine iki cennet verilecektir?

Serra Hanım: “Anneannem vefat etti. Cennete gitti dediler. Hep söylenir, ama merakımın önüne geçemedim: Cennet nasıl bir yerdir? Ben Allah’ı görmek istiyorum. Ne yapabilirim?”

Öncelikle anneannenize Allah’tan rahmet diliyorum. Size de sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Siz de anneannenize Allah’tan rahmet dilerseniz, sabrederseniz ve anneanneniz gibi ibadet yaparsanız inşallah Cennete gidersiniz ve Cennetin bağ ve bahçelerinde, dağ ve derelerinde, ırmak ve göllerinde anneannenizle birlikte olabilirsiniz.

Cennet Nasıl Bir Yerdir?

Cennet Allah’ın, iman eden ve salih amel işleyen kulları için hazırladığı eşi ve benzeri görülmemiş güzellikler ülkesidir. Orada her güzellik vardır; hiç çirkinlik yoktur. Her iyilik vardır; hiç kötülük yoktur. Dilediğimiz her şey vardır. Canımızı sıkan, bizi üzen hiçbir şey yoktur. Orada hastalık yoktur, yaşlılık yoktur, musîbet yoktur, ölüm yoktur.

Orada hep gençlik vardır. Siz anneannenizle bir genç kız olarak görüşeceksiniz. Cennetin taşı toprağı, her şeyi hayat sahibidir ve itaatkârdır. Sen bir taşa gel desen gelir ve senin emrini yapar. Orada mü’minleri bekleyen muhteşem bir saltanat vardır.

Cenneti Bir Kaç Âyetle Kur’ân’dan Dinleyelim:

“Sabretmelerine karşılık da onları Cennet ve ipekten giysiler ile mükâfatlandırır. Cennette koltuklar üzerine kurulmuş olarak bulunurlar. Orada ne güneş (yakıcı sıcak) görürler, ne de dondurucu soğuk. Üzerlerine Cennetin gölgeleri sarkmış, Cennetin meyveleri (kolayca alınacak şekilde) yakınlaştırılarak hazırlanmıştır. Etraflarında gümüşten kaplar, şeffaf sürahiler dolaştırılır.”1

“Cennette nereye baksan hep nimet ve büyük bir saltanat görürsün. Üstlerinde ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle süsleneceklerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek içirecektir.

Onlara şöyle denecektir: “Şüphesiz bu sizin için bir mükâfattır. Çalışma ve gayretiniz makbul görülmüştür.”2

“İman edip salih ameller işleyenleri ise, içinden ırmaklar akan, içlerinde ebedî kalacakları Cennetlere koyacağız. Onlara orada tertemiz eşler vardır. Onları, koyu gölgeler altında bulunduracağız.”3

Allah Korkusunu Taşıyana İki Cennet

Allah korkusu insanı günah işlemekten ve kötülük yapmaktan alıkoyar. Ve insanı Allah’ın rızasına ve sevgisine götürür. Allah’tan korkup kötülükten çekinen ve haksızlık yapmaktan kaçınan kimseleri Allah sever.

Bediüzzaman Hazretleri, Allah’tan korkan kimseyi, annesinin tokadından korkup tekrar annesinin şefkatli sinesine sığınan çocuğa benzetmiştir. Çocuk annesinin tokadından korkuyor ve yaramazlık yapmaktan kaçınıyor. Yaramazlık yaptığında annesinden tokat yese bile, dönüp tekrar sevgili anneciğinin şefkatli kucağına sığınıyor; başka bir yere kaçmıyor.

İnsan da böyledir. Günah işlediğinde Allah’tan korkup tövbe etmek ve bağışlanmak için dönüp tekrar Allah’ın rahmetine sığınan kullarını Allah seviyor ve bağışlıyor. İnsan dünya kadar günah da işlese, Allah’ın rahmetinden başka sığınacağı kapı yoktur! Bu sebeple Allah korkusunu yaşayan kimse için çok büyük sevap müjdelenmiştir.

En büyük müjdeyi Kur’ân veriyor.

Buyuruyor ki: “Rabbinin huzurundan korkan kimseler için İki Cennet vardır.”4

Allah HiçBir Şeye Benzemez

Allah hiçbir şeye benzemez. O’nun eşi, zıddı, benzeri, dengi ve ortağı yoktur. Allah doğmamıştır ve doğrulmamıştır. Allah’ın varlığının başlangıcı yoktur. O’nun için ölüm de yoktur. Allah’ı dünyada göremeyiz. Gözlerimiz Allah’ı görmeye elverişli değildir. O’nu ancak Cennette görebiliriz. Cennette Allah’ın sonsuz güzelliğini görmek, insana Cennetten aldığı haz ve huzurdan bin kat daha fazla mutluluk verecektir. Kur’ân, “O gün nice yüzler vardır ki, parlar; aydınlıktır. Rablerine bakarlar.”5 Âyetiyle bunu müjdelemiştir.

Dipnotlar:

1- İnsan Sûresi: 12, 13, 14, 15. 2- İnsan Sûresi: 20, 21, 22. 3- Nisa Sûresi: 57. 4- Rahman Sûresi: 46. 5- Kıyamet Sûresi: 22, 23.

