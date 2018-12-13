Hangisi tutarsız: Deizm mi, ateizm mi?

Ali Asmaz ve Celalettin Bey: “Deizm nedir? Nerede çıktı? Zararları nelerdir? Genç zihinleri nasıl ikna ederiz?”

BİRİ BİRİNDEN TUTARSIZ

İkisi de biri birinden tutarsızdır. Fakat bir İslâm beldesinde deizm, ateizmden daha tutarsızdır.

Deizm denilen düşünce sistemi ülkemizde şimdilerde varlığını bir kaçış modası olarak sürdürüyor. Dini öğrenmekten, dini yaşamaktan, dinî sorumluluklardan ve Cehennem’den kaçış sendromunun adıdır deizm.

Deizmin ülkemize girişi İslâm dinini dejenere etmek, yozlaştırmak ve ortadan kaldırmak amacıyla olmuştur. Yani fikrin tabiî bir gelişimi değil; kasıtlıdır. Batının felsefe çöplüğünden bir salak mermi gibi fırlamış, İslâm ülkelerine her nasılsa isabet etmiştir. Ve bir anda kendini İslâm’ı dejenere etmek ve yok etmek isteyenlerin elleriyle, sinsi bir oyunun parçası olarak ülkemizde buluvermiştir.

Görünüşte parlak bir fikir karizması veriyor gibidir. Ateizm de böyledir. Entel, entel demagoji sıralarlar, ama içi boştur, bomboştur.

Ateizm de tutarsız olmakla beraber, deizm daha tutarsızdır. Allah’a inanıyorum, ama Allah’ın din ve peygamber gönderdiğine inanmıyorum demek, Allah’ı görmediğim için inanmıyorum demekten daha tutarsızdır.

Ateizm de Sofizme göre daha tutarsızdır. Sofizm ilk çağda kâinatta bir Yaratıcı yoksa kâinat da yoktur, o halde hiçbir şey yoktur, diyen bir felsefe akımıdır. Bu akım muhalif manasıyla kâinat varsa Yaratıcı da olmalı noktasından hareket etmesi dolayısıyla ateizmden daha tutarlı bulunmaktaydı.

DEİZM İSLÂM BELDESİNDE NEDEN TUTARSIZ?

Allah’ın insana din göndermesi, insan yaratmasının getirdiği tutarlı bir sonuçtur. Aksi olsaydı Allah –haşa- tutarsızlık içinde olurdu. Allah’ın, insanın yanlış yollara girmesini önlemek için din, kitap ve peygamber göndermesi her şeyden önce rahmetinin şenindendir. Din göndermeyip insanı kendi başına bıraksaydı, mahşerde de ondan hesap soracak olsaydı, işte asıl o zaman acımasızlık ve tutarsızlık olurdu. Cenâb-ı Allah bundan münezzehtir.

Dolayısıyla kendi içinde, kendi söylemleriyle çelişen deizmdir. Tutarsızlık Allah’ta değil, deistik düşüncededir.

İslâmiyet muharref bir din değildir. Ter ü taze bir dindir. Batıda ünlü deist düşünürlerin Hıristiyanlıkta görüp reddettikleri hiçbir batıl inanç, İslamiyet’te yoktur. İslamiyet akıl ve ilim dinidir. Bütün esaslarını aklın ve ilmin denetimine açmıştır. Aklın ve ilmin yetişemediği için izah edemediği meseleleri elbette vardır. Ama akla ve ilme ters bir hükmü, emri ve hakikati yoktur.

Öyleyse deizm gibi bir bataklığa bir İslam beldesinde saplanmaya hiçbir tutarlı gerekçe yoktur.

DEİZM BATIDA TUTARLI DOĞMUŞTUR

Batıda Hıristiyanlık İsa gibi, Meryem gibi, Cebrail gibi ilah olmayan ve sadece insan veya melek olan zevata “ilahlık” izafe etmiş, Allah’ın oğlu demiş, eşi demiş, ruhu demiştir. Oysa modern akıl haklı olarak İsa’nın, Meryem’in ve Cebrail’in ilahlığını inkâr etmiştir. Katolik inancı bu nedenle modern aklı dinden çıkarmıştır. Modern akıl da böyle muharref bir dini inkâr etmiştir.

Dolayısıyla deizm akımı batıda Hıristiyanlığın batıl inançlarını reddeden, bu nedenle dinden aforoz edilen, yani dinsiz ilan edilen, fakat Allah’ın varlığını inkâr da etmeyen düşünürlerin ortaya koydukları bir düşünce sistemi olarak tutarlı bir girizgâhla doğmuştur.

Başka bir ifadeyle, “Allah var; ama batıl inançlar yok!” demek için bu düşünce disiplini ortaya çıkmıştır. Ben batıl inançlar yok dediğimde sen beni dinden çıkarırsan, ben de din yok derim. Din yok demek, haliyle peygamber de yok demek oluyor. Olay aslında kısaca budur.

Deizmi Hıristiyanlık bazında ele aldığımızda tutarlı olduğunu görürüz.

Bu sebeple bu akım batının hurafeden ve batıl inançlardan kurtulmasına yardımcı olmuştur. Yani Hıristiyanlığı yırtmıştır. Ki Bediüzzaman’ın, “Nasraniyet ya intifa, ya ıstıfa bulacak. İslâm’a karşı teslim olup terk-i silâh edecek. Mükerreren yırtıldı, Prutluğa tâ geldi. Prutlukta görmedi ona salâh verecek.”1 Sözüyle işaret ettiği yırtılmaların birisi de deizm eliyle olan yırtılmadır.

Dipnot:

1- Sözler, s. 1144.