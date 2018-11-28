"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 KASIM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Husûmet tohumlarına fırsat vermeyelim

Süleyman KÖSMENE
28 Kasım 2018, Çarşamba
Tekirdağ Malkara’dan Yaşar Özdemir: “Alevî kökenliyim. Ama namazımı kılıyorum, derslerime gidiyorum, gazetemi alıyorum. Alevîlikle ilgili neler söylemek istersiniz?”

ALEVÎLER SÜNNÎLER KARDEŞTİRLER  

Sizi takdir ve tebrik ediyorum. Alevî kökenli olmanız ne namazınızı kılmanıza, ne derslere gitmenize, ne gazetenizi almanıza engel değildir. 

Bilâkis daha da sahip çıkmanız için bir temel sebeptir denilebilir. Çünkü Bediüzzaman Hazretleri’nin hakikatte Üstadı İmam-ı Ali Efendimiz’dir (ra).

Bediüzzaman diyor ki: “Risale-i Nur dairesi, Hazret-i Ali ve Hasan ve Hüseyin’in (ra) ve Gavs-ı Azam’ın (ks) ihbarat-ı gaybiyeleriyle, şakirtlerinin bu zamanda bir dairesidir…. Üveysî bir surette doğrudan doğruya hakikat dersimi Gavs-ı Azam’dan (ks) ve Zeynelabidin (ra) ve Hasan, Hüseyin (ra) vasıtasıyla İmam-ı Ali’den (ra) almışım. Onun için, hizmet ettiğimiz daire onların dairesidir.” 1

Alevîlerle Sünnîlerin mezhep farklılıklarını niza konusu etmeden iyi iletişim içine girmeleri bu zamanda elzemdir. Çünkü harici düşman bu nizadan çok faydalanıyor, ehl-i İslâm içine fitne atıyor ve husûmet tohumları ekiyor. Buna fırsat vermemelidir.

Bu meyanda Bediüzzaman’ın şu çağrısı önemlidir:

“Ey ehl-i hak olan ehl-i sünnet ve Cemaat! Ve ey Âl-i Beytin muhabbetini meslek ittihaz eden Alevîler! Çabuk bu manasız ve hakikatsiz, haksız, zararlı olan nizaı aranızdan kaldırınız. Yoksa şimdiki kuvvetli bir surette hükmeyleyen zındıka cereyanı, birinizi diğeri aleyhinde alet edip, ezmesinde istimal edecek. Bunu mağlûp ettikten sonra, o aleti de kıracak. Siz ehl-i tevhit olduğunuzdan, uhuvveti ve ittihadı emreden yüzer esaslı rabıta-i kudsiye mabeyninizde varken, iftirakı iktiza eden cüz’î meseleleri bırakmak elzemdir.” 2

CÖMERTÇE VERENE ALLAH CÖMERTÇE VERİR

Hilal Armağan: “Malın zekâtını verirken kendi mülkümüz altındakilerin (araba ev gibi) zekâtını vermiyoruz. Diyelim ki benim kenarda birikmiş çok az miktar param var, ama başkasının milyon dolarlık arabası var. Malın zekâtını ben veriyorum, ama o vermiyor. Bunda bir adaletsizlik yok mu? (hâşâ) Sizce bu durumun sebeb-i hikmeti nedir?”

Zekât kaçırmak vergi kaçırmaktan daha beter kul hakkına girer. Vergiyi devlet takip eder. Zekâtın takipçisi ise bizzat Cenâb-ı Allah’tır. Zekâttan çalmak için ihtiyaç kalemini bilerek arttırmak ve en pahalısından temin etmek gibi su-i istimallerin takibini bizzat kader-i İlâhî yapar. Ve adaletiyle bir gün ya ondan birikmiş zekâtı birden bir musîbetle alır. Ya da eğer dünyada almazsa, âhirette alır; bu durum kişi için daha vahim bir tablodur.

Yani hiç kimsenin ibadet borcunun üstü örtülmez. Hiçbir fakirin alacağı hiçbir zenginde kalmaz. Hiçbir zengin zekâttan kaçarak veya kaçırarak ehl-i necat olamaz.

İslâm ile zekât emri gelmiştir. Cenâb-ı Hakk’ın vermeyene iltimas geçtiğini kim söylemiş? Vermeyenin malı servetler halinde birikmişse, bu belki de bir ödül değil, ona bir cezadır. Vaktinde veren ise Allah katında kat kat kazanır.

Peygamber Efendimiz’e (asm) fakirin sadâka-i fıtır verip vermeyeceği soruldu.

Şöyle buyurdu:

“Zengin borcunu vermiş olur. Fakir verirse Cenâb-ı Hak onun yerini doldurur.” 3

Allah cömertliği sever. Cimriliği sevmez. Zekât ve sadâka-i fıtır gibi dinî emirler cömertliğin asgarisidir. Azamisi kişinin kendi takdirine kalmıştır. Cömertçe verirse Cenâb-ı Hak da ona cömertçe verir. Cimrice keserse ve malı elinde tutarsa Cenâb-ı Allah da tutar, elini daraltır.

MÜSLÜMAN’IN İKRAMI  

Hüseyin Bey: “Bir Müslüman’dan gelen bir ikram araştırılmalı mıdır? Hüsnüzan prensibine uygun olur mu?”

“Hüsn-ü zan adem-i itimad” diye bir kelâm-ı kibar vardır. Kimse hakkında su-i zanna gitmeyelim. Ama bu herkese itimad edeceğimiz manasına gelmemelidir. Bununla beraber, aleyhine bir delil yoksa Müslüman’dan gelen ikramlar kabul edilir. Sorumluluğu kendine aittir.

Nihayet, kazancı içinde helâl kalemlerin de olduğu bilinen kişilerin helâl kısmından ikram ettiği şeklinde hüsn-ü zan edilerek ikramı kabul edilebilir.

Dipnotlar:

1- Emirdağ Lâhikası, s. 130.  2- Lem’alar, s. 52. 3- Ebu Davud.

Okunma Sayısı: 232
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Eleştirsek de AİHM kararı bağlayıcı
    📷

    Tahir Paşa Camii kütüphanesiyle örnek

    7 Ukrayna askeri Rusya tarafından tutuklandı

    67 bin çiftçi elektrik borçlusu

    Fosforlu boyalarla Kur’an ayetleri

    MGK toplantısı 5 saat sürdü: MGK bildirisinden önemli mesajlar...

    Soğan üreticileri rahatsız

    Hukuktan uzaklaştık

    Öğretmenler yıllardır mağdur

    Batman'dan acı haber geldi: 1 polis memuru şehit oldu

    ‘Sofradan 44 ekmek eksildi’

    Yoksulluk sınırı 6 bin 328 lira

    Kiralar esnafın belini büküyor

    ABD, YPG ile gözleyecek

    'İstanbul'daki anlaşma İdlib'de kötü sonuçları engelledi'

    Türkiye, Sancaktepe şehitlerini ebediyete uğurladı

    Yol yaparken tarihi köprüye zarar verdiler

    Esed rejimi Soçi mutabakatını ihlal etmeyi sürdürüyor: 1 çocuk yaralı

    Kaşıkçı cinayetine ilişkin arama yapılan villa kaçak çıktı

    TESK Genel Başkanı: Kira artışlarında enflasyon dikkate alınmalı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Eleştirsek de AİHM kararı bağlayıcı
    Faruk ÇAKIR

    Üç güzel haber
    Genel

    Yüzyılın iftirasını reddediyoruz ve sonuna kadar takipçisi olacağız
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kuzey Suriye’de yine neler oluyor?
    Süleyman KÖSMENE

    Husûmet tohumlarına fırsat vermeyelim
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Siyaset ve idarede ölçü dindarlık değil; bilgi ve maharettir
    Sebahattin YAŞAR

    Ellerinizi en son ne zaman yıkadınız?
    Raşit YÜCEL

    Öğretmenim…
    Rifat OKYAY

    Çocukluk özentisinde saygı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.