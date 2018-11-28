Husûmet tohumlarına fırsat vermeyelim

Tekirdağ Malkara’dan Yaşar Özdemir: “Alevî kökenliyim. Ama namazımı kılıyorum, derslerime gidiyorum, gazetemi alıyorum. Alevîlikle ilgili neler söylemek istersiniz?”

ALEVÎLER SÜNNÎLER KARDEŞTİRLER

Sizi takdir ve tebrik ediyorum. Alevî kökenli olmanız ne namazınızı kılmanıza, ne derslere gitmenize, ne gazetenizi almanıza engel değildir.

Bilâkis daha da sahip çıkmanız için bir temel sebeptir denilebilir. Çünkü Bediüzzaman Hazretleri’nin hakikatte Üstadı İmam-ı Ali Efendimiz’dir (ra).

Bediüzzaman diyor ki: “Risale-i Nur dairesi, Hazret-i Ali ve Hasan ve Hüseyin’in (ra) ve Gavs-ı Azam’ın (ks) ihbarat-ı gaybiyeleriyle, şakirtlerinin bu zamanda bir dairesidir…. Üveysî bir surette doğrudan doğruya hakikat dersimi Gavs-ı Azam’dan (ks) ve Zeynelabidin (ra) ve Hasan, Hüseyin (ra) vasıtasıyla İmam-ı Ali’den (ra) almışım. Onun için, hizmet ettiğimiz daire onların dairesidir.” 1

Alevîlerle Sünnîlerin mezhep farklılıklarını niza konusu etmeden iyi iletişim içine girmeleri bu zamanda elzemdir. Çünkü harici düşman bu nizadan çok faydalanıyor, ehl-i İslâm içine fitne atıyor ve husûmet tohumları ekiyor. Buna fırsat vermemelidir.

Bu meyanda Bediüzzaman’ın şu çağrısı önemlidir:

“Ey ehl-i hak olan ehl-i sünnet ve Cemaat! Ve ey Âl-i Beytin muhabbetini meslek ittihaz eden Alevîler! Çabuk bu manasız ve hakikatsiz, haksız, zararlı olan nizaı aranızdan kaldırınız. Yoksa şimdiki kuvvetli bir surette hükmeyleyen zındıka cereyanı, birinizi diğeri aleyhinde alet edip, ezmesinde istimal edecek. Bunu mağlûp ettikten sonra, o aleti de kıracak. Siz ehl-i tevhit olduğunuzdan, uhuvveti ve ittihadı emreden yüzer esaslı rabıta-i kudsiye mabeyninizde varken, iftirakı iktiza eden cüz’î meseleleri bırakmak elzemdir.” 2

CÖMERTÇE VERENE ALLAH CÖMERTÇE VERİR

Hilal Armağan: “Malın zekâtını verirken kendi mülkümüz altındakilerin (araba ev gibi) zekâtını vermiyoruz. Diyelim ki benim kenarda birikmiş çok az miktar param var, ama başkasının milyon dolarlık arabası var. Malın zekâtını ben veriyorum, ama o vermiyor. Bunda bir adaletsizlik yok mu? (hâşâ) Sizce bu durumun sebeb-i hikmeti nedir?”

Zekât kaçırmak vergi kaçırmaktan daha beter kul hakkına girer. Vergiyi devlet takip eder. Zekâtın takipçisi ise bizzat Cenâb-ı Allah’tır. Zekâttan çalmak için ihtiyaç kalemini bilerek arttırmak ve en pahalısından temin etmek gibi su-i istimallerin takibini bizzat kader-i İlâhî yapar. Ve adaletiyle bir gün ya ondan birikmiş zekâtı birden bir musîbetle alır. Ya da eğer dünyada almazsa, âhirette alır; bu durum kişi için daha vahim bir tablodur.

Yani hiç kimsenin ibadet borcunun üstü örtülmez. Hiçbir fakirin alacağı hiçbir zenginde kalmaz. Hiçbir zengin zekâttan kaçarak veya kaçırarak ehl-i necat olamaz.

İslâm ile zekât emri gelmiştir. Cenâb-ı Hakk’ın vermeyene iltimas geçtiğini kim söylemiş? Vermeyenin malı servetler halinde birikmişse, bu belki de bir ödül değil, ona bir cezadır. Vaktinde veren ise Allah katında kat kat kazanır.

Peygamber Efendimiz’e (asm) fakirin sadâka-i fıtır verip vermeyeceği soruldu.

Şöyle buyurdu:

“Zengin borcunu vermiş olur. Fakir verirse Cenâb-ı Hak onun yerini doldurur.” 3

Allah cömertliği sever. Cimriliği sevmez. Zekât ve sadâka-i fıtır gibi dinî emirler cömertliğin asgarisidir. Azamisi kişinin kendi takdirine kalmıştır. Cömertçe verirse Cenâb-ı Hak da ona cömertçe verir. Cimrice keserse ve malı elinde tutarsa Cenâb-ı Allah da tutar, elini daraltır.

MÜSLÜMAN’IN İKRAMI

Hüseyin Bey: “Bir Müslüman’dan gelen bir ikram araştırılmalı mıdır? Hüsnüzan prensibine uygun olur mu?”

“Hüsn-ü zan adem-i itimad” diye bir kelâm-ı kibar vardır. Kimse hakkında su-i zanna gitmeyelim. Ama bu herkese itimad edeceğimiz manasına gelmemelidir. Bununla beraber, aleyhine bir delil yoksa Müslüman’dan gelen ikramlar kabul edilir. Sorumluluğu kendine aittir.

Nihayet, kazancı içinde helâl kalemlerin de olduğu bilinen kişilerin helâl kısmından ikram ettiği şeklinde hüsn-ü zan edilerek ikramı kabul edilebilir.

Dipnotlar:

1- Emirdağ Lâhikası, s. 130. 2- Lem’alar, s. 52. 3- Ebu Davud.