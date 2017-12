İman bedel isterse değeri artar

Rusya’dan Naina: “Ailem örtünmeme karşı çıkıyor. Ne yapmalıyım?”

FENALIKLARINA KARŞI İYİLİK

Adresimize bu soru düştü: Naina yeni Müslüman mı olmuş? Ailesi Müslüman olduğuna değil de, örtüsüne mi karşı çıkmış? Başka ne gibi zorluklar yaşıyor? Bunları bilmiyoruz.

Bildiğimiz tek şey: Rusya’dan yazıyor olması. Biz her hal ü kârda yaşadığı başka zorluklar da varsa Allah’tan kolaylıklar ve yardım dileyelim.

Rusya gibi bir memlekette iman sahibi olmak ve imanını yaşamaya gayret etmek zor bir iştir, örnek bir davranıştır. Rabbim Naina’yı ve zorluklar yaşayan nice bilmediğimiz Müslüman kardeşleri muhafaza eylesin. Rabbim böyle örneklerin sayısını artırsın. Âmin.

Sevgili kardeşim, öncelikle imanınızı ve imanınıza yakışan biçimde amel etmek isteyişinizi tebrik ediyorum. Zorluklarınız olacak. Özellikle Rusya gibi bir memlekette; ama siz bunu yüreğinizle, imanınızla, gayretinizle, nezaketinizle aşacaksınız inşallah. Unutmayın ki, iman bedel isterse değeri, feyzi ve sevabı artar.

Öncelikle sert ve kırıcı davranmayın. Sabırlı ve pozitif olun. Bilhassa ailenize karşı… Yumuşaktan da yumuşak, onlar sertleştikçe daha da nazikleşerek, onlar saygı sınırını aştıkça inadına saygıya sarılarak hareket ederseniz inşallah açamayacağınız kapı yoktur. En sert gönül kapıları tatlı dil ile açılır. Duymuşsunuzdur: Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.

Onlara her zaman, herkesten ziyade yumuşak huylu ve tatlı dilli olmalısınız. Fenalıkları olursa bile siz iyilikle karşılık verirseniz hem davanızı kazanırsınız, hem onları kazanırsınız. Yoksa fenalıklarına karşı siz de fenalık yaparsanız husumet artar. Ama siz ne olursa olsun iyilikle karşılık verirseniz bir gün mutlaka onları dost bulacaksınız.1

ÇEVRENİZİN SİZE İHTİYACI VAR

Çevrenizde sizi anlayacak bir kimsenin olmayışı tesadüf değil. Anlaşılıyor ki, siz çevreniz için istihdam edilmişsiniz. Bu mesajı iyi okumak lâzım. Çevrenizin size ihtiyacı var. Onlar bilmeseler de, sizi anlamasalar da, sizden istifâde etmeseler de, çevreniz için siz bir şanssınız. Bu şansı değerlendirirler veya değerlendirmezler; tercih onların, tevfik ve hidâyeti de Cenabı Haktan istemeli. Yarın rûz-i mahşerde Cenab-ı Hakkın dîvânında, “Duymamıştık! Bilmiyorduk! Bize tebliğ edilmemişti! Bize hiç kimse yaşayıp göstermemişti!” demesinler diye Cenab-ı Hak sizin elinizle onlara eğer İslam’ın hakikatlerini ikram etmişse, bundan razı olmalı, küçük sıkıntılarına katlanmalı, sabretmeli ve Allah’a dayanmalıdır.

Hatırlayalım ki, Hazret-i Nûh’a (as) ihânet edenlerin ilki oğlu ve eşi idi.2 Hazret-i Lût’a (as) hâinlik edenlerin ilki eşi idi.3 Hazret-i İbrâhim’in (as) babası Âzer put ustasıydı ve Hazret-i İbrâhim’e (as) ilk karşı çıkanlardandı.4 Firavun’un hanımı olup Hazret-i Mûsâ’ya îman eden Hazret-i Âsiye, Firavun’un sarayında yapayalnızdı ve şehit edilinceye kadar Firavuna hakkı tebliğ etmekten geri durmadı.5 Peygamber Efendimiz’e (asm), “Bizi bunun için mi çağırdın?” diyerek ilk taşı atan ve ilk hakaret eden kişi, amcası idi.6

ALLAHIN RAHMETİNDEN ÜMİT KESMEMELİ

Çile, ıstırap, gözyaşı, dünya kapılarının kapanması, zorluklar, sıkıntılar söz konusu olabilir bazen... Bir kapıyı kapatan Allah’ın nice kapılar açacağına inanmalı, Allah’ın rahmetinden ümit kesmemeli. İmanda ve amelde ihlâs, sebat, sadakat, bağlılık ve sabır göstermekten geri kalmamalı. Karşılığında da doğrudan Allah’ın rızasını beklemeli! Nitekim Hazret-i Âdem’den (as) beri imanı yaşayanlar bazen dünyevî bedel ödemişlerdir. Ama âhirette bu bedeller kurtuluş vesikası olmuştur.

“Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm Miraç gecesinde çok hoş bir koku hissetti. Hazret-i Cibrîl’e (as):

“Ey Cibril bu güzel koku nedir?” diye sordu. Cibrîl (as) o hoş kokunun, Firavun devrinde Hazret-i Hızır’dan ders alarak imanını yaşadığı için şehit edilen bir çiftin kabrinden geldiğini söyledi.7 Kim bilir gök kubbe, sırf imanını doğru yaşadığı için zulme uğrayan nice şehitlerin hoş kokularıyla doludur.

Yer kürede sabır, gök kubbede hoş kokular, Mahşerde Resulullah’ın (asm) şefaati, Sıratta Cenab-ı Hakkın rızası sizinle olsun. Âmin.

Dipnotlar:

1- Bediüzzaman, Mektubat, s. 447. 2- Hûd Sûresi, 11/47; Tahrim Sûresi, 66/10. 3- Tahrim Sûresi, 66/10. 4- Meryem Sûresi, 19/46. 5- Tahrim Sûresi, 66/11. 6- Suruç. S., Peygamberimizin Hayatı, 1/253. 7- Kütüb-ü Sitte, 7176.