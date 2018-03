İslâm kardeşliğini işleyen manifesto gibi bir program

Kardeşlik Çağrıları

Risale-i Nur Enstitüsü tarafından bu yıl Bediüzzaman’ı anma amacıyla düzenlenen 13 Risale-i Nur Kongresi’nin ana teması, “Hürriyet ve Demokrasi Ekseninde İslâm Kardeşliği ve Dünya Barışı” olarak belirlendi. Gerek çağdaş dünyanın, gerek Türkiye’nin, gerekse mazlûm âlem-i İslâm’ın bu gün itibariyle bu hususlara acilen ihtiyacı vardır. Bu hususların konuşulması ve Risale-i Nur’un bu hususlardaki görüşlerinin topluma iletilmesi önemlidir.

Bu konuların ve sunulan tebliğlerin topluma mal edilmesi, her fırsatta Bediüzzaman’ı taşlamaya fırsat kollayan ve bulduğu her silik sözü Bediüzzaman’a fırlatmayı marifet bilen çevreler açısından da önemlidir. İşlenen temalar yönüyle Bediüzzaman’ı tanımış olurlar. Hani, taş fırlatacakları adamı bilmek iyidir. (Bu açıdan da İstanbul’da gerçekleştirilen programın tamamı kayda alınmış olup ilerleyen günlerde değerlendirilecektir.)

Bediüzzaman’ın demokrasi, hürriyet, İslâm kardeşliği ve dünya barışı konularında çok ciddî beyanları vardır. Bu programlar bu beyanların tamamına ayna olabilmiş midir; böyle bir iddiamız yoktur. Eksikleri vardır mutlaka. Fakat bu programları izleyenler en azından şunu göreceklerdir: Bediüzzaman en az bir Gandhi kadar kardeşlik ve barış elçisidir; Gandhi’den daha fazla çözüm ve ürün sunarak demokrasinin ve hürriyetin başta İslâm ülkeleri olarak bütün ülkelerde yerleşmesini, İslâm kardeşliğinin yeniden ihyasını ve dünya barışının bir an önce tesis edilmesini istiyor.

Barış Temalı Programlar

Bu kanayan sosyal yaraları gündemine alan ve Bediüzzaman’dan çözümlerle kamuoyunu bilgilendiren Risale-i Nur Enstitüsüne ve Yeni Asya camiasına teşekkürler.

Başka illerde gerçekleşecek olan anma programlarına bakacak olursak; Bursa her sene olduğu gibi Bediüzzaman’ı anma çalışmalarını haftaya yaymış. İnegöl’de ve Gemlik’te birer konferans, Bursa merkezde bir panel ve mevlid planlamışlar. İnegöl’deki konferansa biz katıldık. Çevre il ve ilçelerin de katılımıyla, İnegöl’lüler güzel bir program gerçekleştirdiler. Gemlikteki konferansa konuşmacı olarak Sayın Kadir Akbaş dâvetli. Bursa’nın kardeşlik ve dünya barışı paneli bu hafta sonu Cumartesi günü Yeni Asya Vakfı binasının konferans salonunda, Mevlid ise Pazar günü Ulu Cami’de düzenlenecek inşallah.

Aynı temalı anma faaliyetini bildiğimiz kadarıyla Çorum, Trabzon ve İzmir de planladı. Trabzon icra etti, Çorum’un programı 1 Nisan Pazar günü. İzmir’in programı ise inşallah 7 Nisan Cumartesi günü, konuşmacı olarak Sayın Ahmet Battal’ın katılımıyla gerçekleşecek. Programların hepsi halka, basın mensuplarına ve resmî yetkililere açık. Bu vesileyle, bundan öncekilerde olduğu gibi, bundan sonraki programlara da bütün halkımızın ve bilhassa okuyucularımızın dâvetli olduğunu hatırlatalım.

İstanbul’u, Bursa’yı, Trabzon’u, Çorum’u, İzmir’i ve program tertipleyen, ama bilgisi bize ulaşmayan diğer il ve ilçelerimizi tebrik ediyoruz.

İstanbul’un Programı

Tebriklerin aslan payı şüphesiz İstanbul’a. Yükü ağır olmasına rağmen İstanbul, geniş katılımlı, masa çalışmalı, zengin akademisyen katılımlı, kongre konseptli programıyla göz doldurdu. İki gün süren masa çalışmalarında problemi ve çözümlerini on ikiden yakalayan can alıcı neticelerde ulaşıldı. İlân edilen sonuç bildirgelerinden bunu anlamak mümkün. Her bir madde, bir barış ve kardeşlik manifestosu gibi kongrede okundu.

Kongre tek kelimeyle şahaneydi. Pullman otelin geniş salonu binlerce katılımcıyı misafir etti. Konularına hâkim panelistler demokrasi, hürriyet, adalet, hukuk, kardeşlik, barış, din anlayışı, temel haklar gibi içtimaî konularda birbirinden değerli ve çözüm odaklı konuşmalar yaptılar. Şair Atilla Yılmaz, Denizli zindanlarını işlediği uzun ve duygulu şiirini, etkileyici bir konseptle sundu, salonda duygu fırtınası kopardı. Yüreğine sağlık.

Uzaktan yakından bu seneki programa katılım sağlayan bütün camiaya sonsuz teşekkürler. Bu vesileyle programı hazırlayan, sunan, katkı veren, izleyen, kaydeden ve dışarıda kitap servisinde ayakta çalışan bütün katılımcılara teşekkür ediyoruz. Ayrıca Pullman Otel yetkililerine de içten teşekkürler.

Nice programlarda buluşmak duâsıyla.

***

Günün Duâsı

Rabbim! Güzel Esmanı duyuranların ve yüksek değerlerine çağrı yapanların adını semada duyur! İşlerini bereketlendir! Amellerini mağfur kıl! Sa’ylerini meşkûr kıl! Ellerini güçlü kıl! Kendilerinden razı ol! Âmin.