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30 EKİM 2018 SALI - YIL: 49

İşte malım, dilediğim kadar al!

Süleyman KÖSMENE
30 Ekim 2018, Salı
Yunus Bey: “Câmiü’s-Sağîr 3. Ciltte geçen 2256 no’lu “Allah helâl kazanan, tutumlulukla harcayan, fazlasını da fakirlik ve ihtiyaç günü olan Kıyamet için önden gönderene merhamet etsin.” Mealindeki hadisi açıklar mısınız? Önden göndermek ne demektir?”

AMELLERİMİZ BİZDEN ÖNCE AHİRETE GİDER  

Bu hadis-i şerifte bir Peygamber (asm) duası vardır. Buna ulaşmanın yolu ise, helâlinden kazanmak, tutumlu ve helal yerlere harcamak ve hayır yollarında sarfetmektir.

Âhiret hesabına harcama yapmak Kur’ân’ın dilinde “önden göndermek” tabiriyle ifade edilmiştir.1 Bilindiği gibi, amellerimiz bizden önce âhirete ulaşmaktadır ve Bedîüzzaman Hazretlerinin ifadesiyle insan kıyamette cismiyle, ismiyle, resmiyle halk edilecektir.2 Ebediyet yolcusu olan insan saadet-i ebediyeye ve şekavet-i daimeye namzettir. Küçük büyük, az çok, her amelinden muhasebe görecek; ya taltif veya tokat yiyecektir.3

ALLAH ÖNCE VERİYOR  

Bu hadisin açıklaması olarak, bir uzunca hadis-i şerifi dikkatli nazarlarınıza sunalım:

“Geçmiş kavimlerden birine, Allah imtihan etmek için bir melek gönderdi. Melek alaca hastalığı olan bir adama geldi. Dedi ki: “Bir dileğin var mı?” Adam: “Bu hastalığımdan kurtulmak isterim.” Dedi.

Melek adamın vücudunu sıvazladı ve adam şifa buldu. Sonra melek:

“Nasıl bir mal dilersin?” dedi. Adam: “Deve isterim.” Dedi. Adama on aylık dişi bir deve verildi. Melek bereketle dua etti.

Sonra melek, başı kel bir kişiye geldi ve: “Bir dileğin var mı?” dedi. Adam:

“Bu kellikten kurtulmak isterim.” Dedi.

Melek onun başını sıvazladı. Adama güzel bir saç verildi. Sonra melek:

“Nasıl bir mal istersin?” dedi. Adam: “Sığır isterim.” Dedi.

Adama gebe bir sığır verildi. Melek bereketle dua etti.

Ardından melek, kör bir adama geldi ve: “Bir dileğin var mı?” dedi. Adam: “Körlüğümden kurtulmak istiyorum.” Dedi. Melek onun gözünü sıvazladı ve Allah ona gözünü iade buyurdu. Sonra melek: “Nasıl bir mal istersin?” dedi. Adam: “Koyun isterim.” Dedi. Kendisine kuzulu bir koyun verildi. Melek onun için de bereketle dua etti.

SONRA İMTİHAN BAŞLIYOR  

Bir müddet sonra deve, sığır ve koyun bereketlendi, çoğaldı ve ovalara sığmaz oldu. Melek, bu defa fakir bir adam kılığında geldi. Deve sahibine:

“Ben çok fakirim. Yolda kaldım. Allah hakkı için bir deve versen de, binip evime dönsem!” Dedi.

Adam: “İyi de baba; her gelene bir deve vermek de olmaz ki!” dedi.

Melek tekrar:

“Ben seni tanıyacak gibiyim. Sen, şu halkın iğrendiği alaca hastalıklı adam değil misin? Sen bir fakir idin de, bu malı sana Allah vermiş değil miydi?” dedi.

Sonra melek kel adama geldi. Fakir olduğunu ve bir sığıra ihtiyaç duyduğunu söyledi. Bu adam da aynı şeyleri söyledi ve reddetti.

Dilediğin Kadar Al!

Melek daha sonra kör adamın yanına geldi. Fakir olduğunu, yolda kaldığını, memleketine dönmek için bir koyuna ihtiyacı olduğunu söyledi.

Koyun sahibi:

“Ben kör bir adam idim. Bir gün Allah bana gözlerimi geri verdi. Fakir idim. Allah beni zengin kıldı. İşte koyunlar! Dilediğin kadar al!” Dedi.

Melek:

“Malın senin olsun! Allah imtihan etti. Senden razı oldu; fakat iki arkadaşına gazap etti.”dedi.4

Demek Allah bizi hastalıkta, afiyette, iyi günde, kötü günde, fakirlikte, zenginlikte imtihan etmektedir. Bizden her para isteyen bir melek olmayabilir. Fakat iman hizmetine “şiddetli ihtiyaç” hisseden şahs-ı manevinin duasının, bir meleğin “istiğna ve zenginlik” içindeki duasından daha makbul olacağından asla şüphem yoktur. Bu gün hizmetlerimiz bizim katkılarımıza şiddetli ihtiyaç duyuyorsa, Allah’ın rahmet edeceği günler yakındır demektir.

Bunlar, bizim önden gönderdiğimiz hayırlı amellerimizdir.

GÜNÜN DUASI

Ey bütün herkese rızk veren! Ey bütün herkesin maliki olan! Ey bütün herkesin sahibi ve velisi olan Allah’ım! Bizi şükürden ayırma! Bizi fikirden ayırma! Bizi zikirden ayırma! Başımızdaki imtihanlarda bizden yardımını esirgeme! Âmin.

Dipnotlar:

1- Yâsîn Sûresi, 36/12; Fecr Sûresi, 89/24 2- Lem’alar: 119 3- Lem’alar: 142 4 -Müslim, Zühd, 10 

 

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