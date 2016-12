Kader defterinden kudret sayfalarına

Salih Bey: “İmam-ı Mübîn ile Kitâb-ı Mübîn’i îzah eder misiniz?”

İMAM-I MÜBİN, KİTAB-I MÜBİN

İmam-ı Mübîn ile Kitâb-ı Mübîn, iki Kur’ân kavramıdır. Cenâb-ı Hak bir âyet-i kerîmede: “Biz her şeyi İmam-ı Mübîn’de takdir ettik.”1 buyurur. Bir diğer âyette ise: “Size Allah’tan bir Nûr ve Kitâb-ı Mübin geldi.”2 buyurulur. Kur’ân bir başka âyette, İmam-ı Mübîn’in levhası olan Levh-i Mahfuz’u da nazara verir.3

Kitab-ı Mübîn’den, kelâm bazında Kur’ân-ı Hakim’i; kudret bazında bu büyük kâinat kitabını anlamalıyız. Nitekim Cenâb-ı Hakk’ın Kelâm sıfatının tecellisi Kur’ân-ı Hakîm; Kudret sıfatının tecellîsi de bu şehadet ve gayb âlemi dediğimiz kâinattır.4 Bedîüzzaman’ın tarifine göre Kur’ân ise, bu büyük kâinat kitabının tercümanı ve müfessiridir.5

İmam-ı Mübîn’in, Allah’ın ilim ve emrinin bir kısmına bir unvan olduğunu beyan eden Saîd Nursî Hazretleri, bu terimin şehadet âleminden ziyade gayb âlemine baktığını hatırlatır. Her şeyin görünen varlığından ziyade aslına, nesline, köklerine ve tohumlarına bakan İmam-ı Mübin, mukadderatın bütün olacakları tayin eden bir defteri hüviyetindedir.6

ÇEKİRDEK AĞAÇ MİSALİ

Üstad Hazretleri bu tanımını yine kendisi şöyle açıklar: Her şey Allah’ın ilmiyle tanzim edilmiş bir defterde yazılanlardan ibarettir. Eşyanın neticeleri, nesilleri ve tohumları, ileride yaratılacak mevcûdâtın programını içinde barındırıyor. Meselâ çam çekirdeği Allah’ın çam ağacı ile ilgili emirlerini ihtivâ eden bir küçük program hükmündedir. Hattâ her çekirdek, tekvînî emirlerin cisimleşmiş bir boyutudur.

Çekirdek ile ağaç arasındaki kopmaz ilişkiden hareket edersek; İmam-ı Mübîn’e, kâinâtın çekirdeği, yani yaratılış programı diyebiliriz. Bu mânâda İmam-ı Mübîn, Allah’ın varlıklar için takdir buyurduğu kaderin bir defteri hükmündedir. Bu kader defterinin hükmü ile, zerreler eşyanın vücudundaki hizmetlerine ve hareketlerine sevk edilirler.

Kitâb-ı Mübîn ise, gayb âleminden ziyâde şehâdet âlemine, yani şu anki zamana bakar. Yani Allah’ın ilim ve emrinden ziyâde, kudret ve irâdesinin bir unvânı, bir defteri ve bir kitabıdır.

İmam-ı Mübîn kader defteri ise, Kitâb-ı Mübîn kudret defteridir.

Eşyanın vücudundaki eksiksiz san’at ve intizam gösteriyor ki, eşya bir Kâmil Kudretin düsturları ile, her şeye hükmü geçen bir Yüksek İradenin kânunları ile vücuda geliyor. Yaratılan her bir şeyin şeklindeki benzersizlik, miktarındaki hikmet aynı yüksek iradeyi gösteriyor. Allah’ın Kudret ve İradesinin küllî bir kânunu ve büyük bir defteri vardır ki, her bir şeyin hususî vücutları ve suretleri ona göre biçiliyor, dikiliyor ve giydiriliyor. Ehl-i gafletin “tabiat” dediği şey, bu İlâhî kânundan başka bir şey değildir.

ZAMANIN HAKİKATİ

Zaman hakîkatına kâinât çapında bir tarif getiren Bedîüzzaman; zamanın, sâbit ve dâim olan Levh-i Mahfûzun, değişken olan Levh-i Mahv ve İspatta, yani varlıklar âleminde, yani ölüme, hayata, varlığa ve yokluğa sürekli mazhar olan eşya üzerinde bir değişken defter ve bir yazar-bozar tahtadan ibaret olduğunu beyan eder. Bir başka ifâdeyle, İmam-ı Mübîn’in imlâsı, hükmünün icrâsı ve programının uygulanması demek olan Kitâb-ı Mübîn üzerindeki bu imlâ ve kitâbetin, yani bu icrâ ve uygulama sahifesinde yazılan kader yazılarının mürekkebi zamandır.7

Maddenin yapı taşı olarak tanıdığımız atomun hareketleri ise Saîd Nursî Hazretleri’nin nazarında, kudret kalemi tarafından, kâinat kitabındaki âyetlerin yazımı esnasında meydana gelen cevelân, cereyân, akım ve titreşimden ibarettir; yoksa maddecilerin zannettikleri gibi tesadüf oyuncağı değildir.8 Bu titreşimin, bu akımın, bu cereyanın, bu cevelânın ve bu baş döndürücü hareketin binler hikmetlerinden bir hikmeti ise, zerreleri ve atomları nurlandırmak suretiyle hayata alıştırmak ve ahiret âlemine hazırlamaktır.9

GÜNÜN DUÂSI

Ey bütün kâinatın mukadderatını yalnız kendisi tayin eden! Ey bütün mevcudatın tasarrufatı yalnız kendisine ait olan! Ey bütün kullarının hidayetini yalnız kendi iradesinde bulunduran Allah’ım! Bizi hidayetinden mahrum eyleme! Bizi Kur’ân’ından ırak eyleme! Bizi mağfiretinden uzak eyleme! Âmin.

Dipnotlar:

1- Yâsîn Sûresi, 36/12. 2- Mâide Sûresi, 5/15. 3- Burûc Sûresi, 85/22. 4- Sözler, s. 471. 5- İşârât’ül-İ’câz, s. 15. 6- Mektûbât, s. 40. 7- Mektûbât, s. 41. 8- Sözler, s. 504. 9- Sözler, s. 510.

