"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 ARALIK 2017 CUMA - YIL: 48

Korkmak ne zaman güzeldir?

Süleyman KÖSMENE
29 Aralık 2017, Cuma
İhsan Bey: “Korku kötü bir duygu mudur? İmandan mıdır? Korkmak ne zaman güzeldir?”

HAK KORKUSU İMANIN GEREĞİDİR

Hak, Allah’ın esmasındandır. İnsan Hak korkusunu hayatının hareket noktası bilirse kötülük yapamaz. Zulüm yapamaz. Hakkı ve hukuku gasp edemez. Kamu malını, devletin malını, milletin malını talan edemez. Başkasına zarar veremez. Gönül kıramaz. Karıncayı incitemez.

İnsana, imana ait değerleri kazandırmazsanız cezası kendi içinden gelir. İtaat etmez. Saygı ve merhamet nedir bilmez. Ahlâk ve edepten nasibini almaz. Toplumda bir çıbanbaşı gibi olur.

Aslında toplumumuzu ve İslâm toplumlarını bu gün kavuran şey, iman zaafından başka bir şey değildir. İman talan olunca, kardeşlik de, uhuvvet de, merhamet de, insaf da, iz’an da, din de talan oluyor! Ortalık toplum huzurunu bozucu, ne dediğini bilmeyen, işi gücü kaos üretmekten ve kargaşa çıkarmaktan başka bir şey olmayan, dış zalimlerin kovasına su taşıyan bir yığın anarşiste kalıyor.

Bunlarla silâhlı mücadele ise en çaresiz çözüm!

Her gün gelen ölüm haberleri yüreğimizi yakıyor.

Rabbim iman ve iz’an versin ve insanımızı Allah korkusu ile muhafaza eylesin. Âmin.

Allah korkusu ulaşmamız, yaşamamız ve korumamız gereken fazîletlerin başında gelir. Kur’ân insanları Allah korkusuna çağırıyor. Rabb’inden “korkan” kimseye “iki Cennet” vaad eden1 Cenâb-ı Hak başka bir âyette, “Benden korkun!”2 buyurur. Bir başka âyette ise, “Allah Kendisinden korkmanızı emrediyor.”3 buyurulur.

Peygamber Efendimiz de (asm) bizi Allah korkusuna çağırıyor: “Bir mü’minin kalbinde korku ile ümit birlikte bulunursa, muhakkak Aziz ve Celil olan Allah ona umduğunu verir, korktuğundan da emin kılar.”4 buyuran Allah Resûlü (asm), bir hadis-i kudsîde de, Allah’ın şu sözünü naklediyor: “İzzetime ve celâlime yemin ederim ki, bir kuluma iki emniyeti ve iki korkuyu birden vermem: Kulum dünyada azabımdan emin olursa, Kıyâmet Günü’nde ona korku veririm. Kulum dünyada Benden korkarsa, kullarımı topladığım gün onu azabımdan emin kılarım.”5

ALLAH KORKUSU, FAZİLETİN ZİRVESİDİR  

Bediüzzaman, korkuyu yöneldiği makam itibariyle iki gurupta ele alıyor:

Korku ya halka, ya da Hâlık’a dönük olarak yaşanır.

Yani insan ya Allah’ın yarattıklarından korkar, ya da Allah’tan.

Üçüncü bir ihtimal yoktur.

Allah’tan korkmanın, O’nun rahmetinin şefkatine yol bulup sığınmak demek olduğunu kaydeden Üstad Hazretleri, korkunun bir kamçı olduğunu ve kişiyi Allah’ın rahmet kucağına attığını beyan eder. Yani Allah’tan korkmak faziletin ta kendisidir. Faziletin zirvesidir.

Bediüzzaman’a göre, Allah korkusu ile Allah’ın merhametine, mağfiretine, affına, sevgisine, şefkatine, rahmetine ve re’fetine ulaşılır.

Allah’tan korkan, Allah’tan başkasının çirkin, netîcesiz, musîbetli ve belâlı korkularından da kurtulur.

HALKTAN KORKMAK BELÂDIR 

Halktan maksat yaratılan her şeydir.

Allah korkusu olmadığında, kişi, korku duygusunu yine mutlaka kullanır ve bu defa Allah’tan başka şeylerden korkmaya mecbur ve mahkûm olur. Öyle şeylerden korkar ki, o korku sonuçta hiçbir işe yaramadığı gibi, korkulan şeyin ne merhameti, ne acıması ve ne de şefkati söz konusu olmaz. Bilâkis böyle korkular insan ruhuna elem verici belâlar, ıztırap verici acılar ve yürek yakıcı hüzünler doldurur. Böylece insan, yüreğinde Allah’tan başka şeylerin korkusunu taşımanın cezasını “dünyada” görmüş olur.6

Korku damarı hayatı korumak için verilmiştir. Beş altı ihtimalden bir ihtimal ile korkmak ihtiyattandır, meşrûdur, insanın kendisini savunduğu bir mekanizmadır. Yirmi, otuz, kırk ihtimalden bir ihtimal ile korkmak ise en fazla evhamdır, korkaklıktır, hayat için azaptır.

Dipnotlar: 1- Rahmân Sûresi, 55/46 . 2- Bakara Sûresi, 2/40.  3- Âl-i İmrân Sûresi, 3/28.  4- Câmiü’s-Sağîr, 3/3348. 5- a.g.e., 3/2896. 6- Sözler, s. 322.  

Okunma Sayısı: 333
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    304. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Rakamlarla OHAL hoyratlığı

    Piyango kumarına son verin

    Türkiye’nin bir numaralı meselesi adalet ve hukuktur

    "Bu kadar insan boşu boşuna neden hapishanede kaldı"

    Andrey Karlov cinayetiyle ilgili yeni gelişme

    Utanacaklar mı?

    Ne olacak bu 11 bin 480 kişinin zayi olan hak ve özgürlükleri

    Kerim bebeğin diğer gözü de tehlikede...

    "Suçüstü yakalandınız"

    ByLock ile ilgili yeni tahliyeler

    Adana’da karakol yakınında patlama

    Vize hizmetleri karşılıklı başlıyor

    Gözyaşlarına hakim olamadılar: Kıbrıs şehitlerine 43 yıl sonra cenaze namazı...

    İktidar Meclis’ten kaçmamalı

    ByLock dijital materyalleri tüm ülkeden saklanıyor

    Erdoğan'ın 'Esad bir teröristtir' sözleri hakkında Rusya'dan açıklama

    EGM'den ''bireysel silahlanma'' açıklaması

    Yine gerçek mermi kullandılar!

    İran, Türkiye'ye seyahat uyarısında bulundu

    Meral Akşener: Demokrat Parti ile bir ittifak yapmayı arzularım

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    OHAL raporu
    Genel

    Rakamlarla OHAL hoyratlığı
    Genel

    Nur, duâ bekliyor
    Cevher İLHAN

    KHK’ların suiistimali
    Şemseddin ÇAKIR

    Bazı şifrelerin deşifresi - 2
    Süleyman KÖSMENE

    Korkmak ne zaman güzeldir?
    Genel

    Türkiye’nin bir numaralı meselesi adalet ve hukuktur
    Genel

    Piyango kumarına son verin
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Herkes ‘öteki’ne karşı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.