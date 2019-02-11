"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

Kudret açısından küçük-büyük fark eder mi?

Süleyman KÖSMENE
11 Şubat 2019, Pazartesi 03:00
Ayşe Hanım: Şu paragrafı açıklar mısınız? “İşte, kudret-i İlâhiye, zatiyedir; öyle ise, acz tahallül edemez. Hem, melekûtiyet-i eşyaya taallûk eder; öyle ise, mevani tedahül edemez. Hem, nispeti, kanunîdir; öyle ise cüz, külle müsavi gelir ve cüz’î, küllî hükmüne geçer.”

ALLAH’IN KUDRETİNİN SIFATLARI   

Bu paragraf, Üçüncü Esas’ın temel konusu olan “Fail Muktedirdir” hükmünü izaha dönük bir fezlekedir. Bu fezleke bu sebeple icazvari bir cümle yapısıyla az sonra gelecek üç meselenin her birisini özetlemiştir. Bu özette, Allah’ın zatına ait kudret sıfatı ile ilgili olarak üç kanun zikredilmiştir.

1- Allah’ın kudreti zatidir.

2- Allah’ın kudreti eşyanın melekût cihetinden tecelli eder.

3- Allah’ın kudret sıfatının eşyaya nispeti kanunîdir.

Dolayısıyla bu üç kudret kanununun bir zorunlu neticesi olarak:

1- Acizlik sıfatı kudret sıfatını hiçbir şekilde zafiyete uğratamaz, bölemez, etkisiz bırakamaz. Çünkü kudret zatın has ve öz gereği olunca, acizlik ona ulaşamaz!

2- Maniler kudret sıfatını tecelliden alıkoyamaz. Çünkü maniler eşyanın mülk cihetinde vardır. Eşyanın melekût ciheti doğrudan İlâhî kudrete bağlıdır. Arada vasıta, vesile, sebep, esbap yoktur. Dolayısıyla mülk cihetinde sebepler dünyasında etkili bulunan maniler, melekût cihetinde etkisizdirler.

3- Kâinatta dev küreleri yaratmak ve yönetmekle bir zerreyi yaratmak ve yönetmek arasında Allah’ın kudreti açısından fark yoktur. Yaratılış bakımından küçük büyüğe eşittir.

Meselâ bir atomun atom altı parçacıklarından olan proton, elektron, nötron, foton (ışık), ozon, mezon, fermiyon, baryon, graviton atoma ait cüzlerdendir. Bu cüzler, güneşe ait cüzlerden olan Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Plüton ile Allah’ın kudretine nispeti birdir. 

ACZ ALLAH’IN SIFATI DEĞİLDİR 

Allah’ın bütün sıfatları Allah’ın zatının lâzımıdır. Yani Allah’ın zatının aslî malıdır. Allah’ta geçici değildir, iğreti değildir, emanet değildir.

Kudret sıfatı da diğer sıfatlar gibi Allah’ın zatının aslî malıdır. Dolayısıyla bu sıfatın zıttı olan acizlik, bu sıfatı aslî mal sayan zata zarar vermez. Yani acizlik bu sıfatı bölemez, Allah’ın zatından koparamaz, etkisiz bırakamaz. Acizlik bu sıfatın eteğine ulaşamaz.

Bu husus, söz konusu yerde Birinci Mesele olarak açıklanmıştır.

Acizlik, eşyaya ait bir sıfattır. Allah’ın sıfatı değildir. Kudreti kendisinde emanet olan mahlûkatta etkilidir. Fakat kudret kendisinin has ve öz malı bulunan Zat-ı İlâhi’de acizliğin zerresi bulunmaz. Bulunsa, acizlik de kudret gibi öz-mal olması gerekir. Bu durumda bir zatta iki öz-malın birleşmesi lâzım gelirdi. Yani Bediüzzaman’ın ifadesiyle cem’-i zıddeyn lâzım gelirdi ki, bu akla, mantığa ve hakikate ters bir durumdur.

Diyelim ki, sanatı kendisine öz-mal haline getirmiş bir sanatçı var. Çalakalem çizgilerinden bile bir sanat şaheseri çıkıyor. İşte bu adamın çizgilerinden ancak sanat çıkar; sanatsız karalamalar çıkmaz.

EŞYANIN İKİ CİHETİ

Üstad Hazretleri İkinci Meselede eşyanın iki ciheti bulunduğunu nazara veriyor. Mülk ve Melekût cihetleri. Bu bölüm, diğer bölümler gibi adeta kâinatın nabzını elinde tutan bölümlerdir.

Üçüncü Bölüm ise ilk defa adını ve izahını Risale-i Nur’da bulduğumuz kudret kanunlarına tahsis edilmiştir. Öyle ki, kâinatta çoğu aza, büyüğü küçüğe eşit kılan kanunlar, emirler ve sırlar hâkimdir. Bu sırlardan burada altı tanesi zikredilmiştir. Bunlar: Şeffafiyet, mukabele, muvazene, intizam, tecerrüt ve itaat sırları.

Her bir sır bir temsil ile zihinlere iyice nakşedilmiştir. Meselâ şeffafiyet sırrı gereği güneş ışığını şeffaf olan her bir cam zerreciğine de, denizin büyük sathına da aynı anda, aynı güçle, bölünmeden, zahmetsiz olarak ve birbirine mani olmadan veriyor. Allah’ın kudreti önünde de büyük küçük bütün eşya şeffaf hükmündedir. Çoğun veya azın önemi yoktur.

Bu bölümde her bir konu ayrıntılı ve anlaşılır temsillerle açıklanmıştır. 

Okunma Sayısı: 1251
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye harekete geçmeli

    Devlet, piyasaya borçlarını ödesin

    Hesabı millet ödüyor

    Kahire'de patlama: 'Saldırıda ölenler ve yaralılar var'

    Suriye'de herkesin hesabı farklı

    Biden: Amerika utanç kaynağı

    Belçika Başbakanı Michel: Yabancı terörist savaşçılar Suriye'de yargılanmalı

    Reina katliamı davasında ara karar açıklandı

    Meteoroloji'den kar uyarısı

    Binali Yıldırım TBMM başkanlığı görevinden ayrılacağını belirtti

    Van'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    ABD Suriye'de bin 500 asker bırakmayı planladıklarını söyledi

    Suriye sınırına komando sevkiyatı

    'Trump'ın açıklaması YPG'nin dünyaya yönelttiği tehdidi güçlendirdi'

    ‘Soğan ve patates tüketimi düşecek’

    Akaryakıt zammı ÖTV’den karşılansın

    İdlib'de art arda iki araç infilak etti

    Polonya ile İsrail arasındaki ''soykırım'' krizi büyüyor

    Manisa'yı alarma geçiren 'yanlış ihbar'

    Türkiye'deki Suriyeli sayısını açıkladı

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Beni halk seçti. İn! Beni de … tısss!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Din, devlet, siyaset
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tanzim Satış mı? Bir nevî ağrı kesici
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Siyasette “karalama kampanyası”
    Atilla YILMAZ

    Ya hapishaneye, ya hizmete giden kahraman: Süleyman Rüştü
    Ali FERŞADOĞLU

    Evlilikte aileler arasında uyum
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Muallimleri değil, fenleri dinleyiniz
    Nejat EREN

    Kur’ân hükümleri ve gerçek adalet

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.