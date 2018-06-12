"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 HAZİRAN 2018 SALI - YIL: 49

Kulun Allah’a dönüşü ne demektir?

Süleyman KÖSMENE
12 Haziran 2018, Salı
Bir okuyucumuz: “Kulun Allah’a dönüşü ne demektir?”

Muhteşem Dönüş

Kur’ân’da birçok âyet, “Ve ileyhi turceûn”1 “ve ileyke’l-masir”2 “ileyhi râciun”3 gibi dönüşün sadece Cenab-ı Allah’a olduğunu bildiren haberlerle biter. Bu muhteşem bir dönüş haberidir. Mevlana’nın şeb-i ârus (sevgiliye kavuşma gecesi) olarak ifade ettiği bu muhteşem dönüşü, Bediüzzaman o güzel cümlelerine şöyle dökmüş:

“Ey insan! Fenâya, ademe, hiçliğe, zulümata, nisyana, çürümeye, dağılmaya ve kesrette boğulmaya gittiğinizi tevehhüm edip düşünmeyiniz. Siz fenâya değil, bekaya gidiyorsunuz. Ademe değil, vücud-u daimîye sevk olunuyorsunuz. Zulümata değil, âlem-i nura giriyorsunuz. Sahip ve Mâlik-i Hakikînin tarafına gidiyorsunuz. Ve Sultan-ı Ezelînin payitahtına dönüyorsunuz. Kesrette boğulmaya değil, vahdet dairesinde teneffüs edeceksiniz. Firaka değil, visale müteveccihsiniz.”4

Bu Dönüşün Manası Nedir?

Kulun Allah’a dönüşü olarak ifadesini bulan bu muhteşem yolculuk, aynı zamanda kulun Allah için olan tüm sevdiklerine kavuşmasını da ifade ediyor. Öyle ki, bu yolculuk gurbetten sılaya, hicrandan vatana, firkattan ana ocağına, hazan mevsiminden bahara, ayrılıktan vuslata, gayrılıktan bir ve beraber olmaya dönüştür.

Gurbet, firkat, hicran, hazan mevsimi, ayrılık ve gayrılık yeri dünyadır. Sıla, vatan, ana ocağı, bahar, vuslat, vahdet ve bir ve beraber oluş yeri ise ahirettir. Ölüm hangi şekilde gelirse gelsin; mü’mine vuslat getiriyor. Ahiretin bu vuslat özelliği berzah âleminde başlıyor.

Dolayısıyla birbirini Allah için sevenleri Cenab-ı Allah daha berzah âleminde kavuşturuyor. Hicranda bırakmıyor. Ayrılık sadece dünyaya mahsus ve dünyanın bir özelliği olarak kalıyor. Dünyada birbirini sevenlerin çoğu farklı diyarlarda birbirine hasret içinde günlerini geçirebiliyor. Oysa böylesi bir ayrılık, birbirini Allah yolunda sevenler için ne berzahta, ne ahirette yoktur. Berzah ve ahiret âlemi tamamen vuslattır, vahdettir, kavuşmaktan ibarettir.

Mü’minin dünyasında ahiret kara toprak değildir. Kara toprak sadece insan bedeninin de menşei olan bir tül perdedir. Bu tül perdenin arkasında, biraz dikkat edilse vuslat gözüküyor, vahdet gözüküyor, berzahta o en muhteşem tecelli olan “kavuşma” gözüküyor.

Kişi Sevdiğiyle Beraberdir

Enes bin Malik (ra) der ki: “Biz İslâm’a girdikten sonra Hazret-i Peygamber’in (asm), “Kişi sevdiğiyle beraberdir” müjdesinden duyduğumuz sevinçten daha büyük bir sevinç duymadık.”5

Sevdiklerimizi Allah için sevdiğimizde, Cenab-ı Hak berzahta da, ebedî âhiret hayatında da inşallah onları bize, bizi onlara ihsan edecektir. Nitekim Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmuştur: “Ruhlar, öbek öbek toplanmış ordular gibidir. Birbiri ile tanışmış ve birbirlerini sevmiş salih ruhlar, orada ebedi olarak buluşurlar ve birbirlerini ebedi olarak severler.”6

Bu yüksek ve göz yaşartıcı tecelliyi Kur’ân şu ayetiyle müjdeliyor: “Kim Allah’a ve Peygambere itaat ederse, işte onlar, Allah’ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddîklarla, şehidlerle ve salihlerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştırlar.”7

Bu ayet ve hadisteki müjdeyi Bediüzzaman kendi ifadesiyle aynen şöyle tefsir ediyor: “Madem dünya bir misafirhanedir; vefat eden çocuk nereye gitmişse, siz de, biz de oraya gideceğiz. Ve hem bu vefat ona mahsus değil, umumî bir caddedir. Hem madem müfarakat dahi ebedî değil, ileride hem berzahta, hem cennette görüşülecektir.”8

Bu yüksek müjdelerden anladığımız: Birbirini Allah için seven ve bu firkat dünyasından o vuslat diyarına giden anneler ve evlatlar, ecdatlar ve torunlar, kardeşler ve ahbaplar, dostlar ve arkadaşlar o ayrılık gayrılık olmayan vahdet diyarında birdirler, beraberdirler, kavuşurlar, bilişirler, sevinirler, sevişirler ve saadetin zirvesinde buluşurlar. Ve artık ebedi olarak ayrılmazlar; inşallah bir daha firkat ve hicran yaşamazlar.

GÜNÜN DUASI

Ey nuruyla her şeyi kuşatan! Ey rahmetiyle her hicranı bitiren! Ey keremiyle her firkati sonlandıran Allah’ım! Bize Allah sevgisini ve sevdiklerimizi Allah için sevmeyi nasip et! Bizi sevdiklerimizle ebedi hicranda ve firkatte bırakma! Sevdiklerimizi gittikleri yerlerde gam ve kederden koru! Âmin.

Dipnotlar:

1 Bakara Suresi: 28, 245, 281; Yunus Suresi: 56; Hud Suresi: 34; Enbiya Suresi: 35; Yasin Suresi: 83 2 Bakara Suresi: 285; Âl-i İmran Suresi: 28; Mümtehine Suresi: 4 3 Bakara Suresi: 46, 156; Enbiya Suresi: 93; Mü’minun Suresi: 60 4 Bediüzzaman, Mektubat, s. 223 5 Müslim, Birr, 50 6 Müslim, Birr, 49 7 Nisa Suresi: 69 8 Mektubat, s. 132

Okunma Sayısı: 164
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Seçimi beklemeyin hemen kaldırın

    Demokrat anlayış, tek adamlığa geçit vermez

    BM: 2018'in ilk 4 ayında Suriye'de 920 bin sivil yerinden oldu

    ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Türkiye - Münbiç açıklaması

    2018 Dünya Kupası'nın en pahalı 5 takımı

    Beyaz Saray, Trump - Kim zirvesinin detaylarını paylaştı

    Bayrama sayılı günler var ama Mahmutpaşa ve Mısır Çarşısı durgun...

    Akademisyenlerin derdi: Zihniyet sorunu

    Yıldırım'dan 'bedelli askerlik' ve 'af' değerlendirmesi

    UNICEF'ten 'İdlib' uyarısı: 4 günde 13 çocuk öldü

    Meral Akşener'den TİKA açıklaması

    ALES bu yıl 3 kez yapılacak

    'Edirne'de Kabe'den bir iz'

    Dünya Kupası istatistikleri: 836 maçta 2379 gol atıldı...

    'Cari açık maalesef 6,3’e çıktı; enflasyon hala çift dijitte'

    Avrupa Birliği'nden Trump'a tepki: ''G7 Sonuç Bildirgesi'nin bütünüyle arkasındayız''

    "İnsani nedenlerle" kabul etme kararı aldılar

    Okul yerine işe gidiyorlar: Endişelendiren veriler!

    Kılıçdaroğlu: İnanç, kimlik, yaşam tarzı üzerinden siyaset yazıktır, günahtır!

    Bozdağ: OHAL komisyonunda 16600 ret, 1010 kabul kararı verilmiş

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    OHAL’de de U dönüşü
    Genel

    Seçimi beklemeyin hemen kaldırın
    Orhan GÜLER

    “OHAL, AKP’ye de en büyük zararı vermiş olacak!”
    Ahmet BATTAL

    Yeni Asya ve 24 Haziran için tercihi
    Ali FERŞADOĞLU

    Dehşetli bir zaman dilimindeyiz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Seçim geçici, insanlık kalıcı
    Genel

    Demokrat anlayış, tek adamlığa geçit vermez
    Risale-i Nur'dan

    Şükrün ve şükürsüzlüğün ölçüsü nedir?
    Genel

    Avustralya'da nurlu buluşma
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.