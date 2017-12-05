CNR’e teşekkür

CNR’in ev sahipliğini yaptığı Mersin Kitap Fuarı’nda Yeni Asya’nın standındayız.

Bir hafta içinde iki yüzden fazla yazarın ve yüzlerce yayın evinin okuruyla buluştuğu Mersin Kitap Fuarı çok hareketli. İnsanlar kitaplara ilgililer. İnsanlar fuar girişinde kuyruktalar, standların önünde kuyruktalar. Manzara göz doldurucu! Kitaplara ilgi merkezde; bu, ülkemiz için iyi fotoğraf.

CNR’i kitap teşhirine ve kitapların okuyucuyla buluşmasına imkân veren fuarcılık hizmetlerindeki başarısı ve hizmet anlayışı dolayısıyla kutluyorum. Kitap teşhirini ve tanıtımını önceleyen hizmetler Türkiye’nin yüksek medeniyet seviyesine ulaşması için önemli adımlardır.

Fakat bir teklifimiz var: Hizmet bedeli pahalı. Yayınevleri astronomik rakamlar ödüyor. Kitap yayıncılığı zaten çileli ve fedakârlık isteyen bir iştir. Çok kârlı bir iş değildir. Mümkünse bu hizmeti daha ucuza verin. Şüphesiz belediyelere de iş düşüyor. Belediyeler de mümkünse ücretsiz, olmazsa daha uygun rakamlara yer temin etmelidir.

SATIŞ PAZARLAMA BİRİMİNE TEŞEKKÜR

Bir teşekkür de Yeni Asya Neşriyat’ın satış ve pazarlama birimine. Günlerce evinden barkından uzak kalarak, bizzat sahaya inmek, kitabın okuyucuyla buluşmasına dayelik yapmak, bizzat satışla ilgilenmek, satışta elinden tutan ve tutacak genç kabiliyetleri bizzat sahada yetiştirmek, tek kelimeyle büyük fedakârlık, büyük ustalık. Büyük performans gerektiriyor. Tebrikler. Rabbim güçlerini, şevklerini, gayretlerini kırmasın! Âmin.

Fuara katılmak pahalıdır. Satışla, kârla olacak iş değildir. Bir de yazar çağırıyorsunuz, imza ve seminer faaliyeti yapıyorsunuz. Bunların hepsi ciddî bütçe isteyen işler. Kitap satışı ile olacak iş değildir. Dolayısıyla kesinlikle katkı ve destek gerekiyor.

Satış ve Pazarlama birimi kendi çözümünü üretmiş: Yazarı kendi imkânı ile gelip gitmesi halinde çağırıyor. Ayrıca fuarın kira ve diğer masrafları için de fuarın düzenlendiği il ile ortak bir bütçe yapıyor. Kendi hızlı ve dinamik emeğini de işin içine katıyor. Ortaya hizmet çıkıyor.

MERSİN İLİNE TEŞEKKÜR

Fuara il sahip çıkmış. Kirasına, masrafına bütçe desteği sağlamış. Pırıl pırıl Mersinli gençler güzel bir ekip kurmuşlar, satışta hizmet almışlar. (Beyaz gömleklerinin ve güler yüzlerinin başarılı bir ekip imajı verdiğini ve bunun önemli olduğunu burada vurgulayalım.)

Standda kitap ve yayınlarımız teşhir edilirken fuar girişinde ayrı bir masada her gün 500 adet günlük Yeni Asya gazetesi ücretsiz dağıtılıyor. Bu gazetelerin bedeli, Mersin ve bölge illerinin katkıları ile sağlanıyormuş.

Mersin iline bu örnek hizmeti dolayısıyla teşekkürler.

NEŞRİYATIN HİZMETİNİ ÖNEMSEYELİM

Neşriyat hizmetlerine önem vermeliyiz. Şu an hizmeti sırtına yükleyip götüren hizmet, neşriyat hizmetleridir. Üstadımızın “matbuat âlemiyle tezahüre başlamak zaman gelmiştir” dediği hizmet, neşriyat hizmetleridir. Gazetesiyle, dergisiyle, kitabıyla, radyosuyla ve diğer yayın hizmetleriyle neşriyat hizmetleri bu gün çağdaş, meşrû, kimseyi korkutmayan, yasal ve iman tebliğini alıp bütün kamuya, bütün insanlara, bütün halka açıktan ve ilânat ile yapıyor. Bu gün neşriyat hizmetleri bina yapmaktan da, öğrenci hizmetinden de önde bulunuyor. Ayaklı dershane hükmündedir. (Bu tesbit, neşriyat komisyonuna aittir.) Çünkü adam sana öğrenci vermekten korkuyor, senin binana gelmekten korkuyor, aslında sana selâm vermekten korkuyor. Ama fuar alanında, haşmetle donatılmış bir standda, Üstadının Kafkas Kartalı gibi bakışları altında, kırmızı kırmızı Risalelerle süslenmiş dev posterinin çerçevelediği bir tacın eteğine ve etrafına kurulmuş tezgâhlarda sergilenmiş Risale-i Nur’lar… Ve Risale-i Nurlar’ın muhtelif şerhleri mahiyetinde küçüklü büyüklü kitaplar, yayınlar… İnsanın ruhunu büyülüyor. İşte fevkalâde bir ilânat!

İnsanlar geliyorlar, kitaplarınızı okşuyorlar, karıştırıyorlar, okuyorlar, soruyorlar, “bu kitaplar yasak değil mi?” diyorlar, “yasak olsa böyle bir standla teşhir edebilir miyiz?” diyorsunuz, meraklarını gideriyorlar, satın alıyorlar ve tebessümle, nezaketle, güzellikle, minnettarlıkla ayrılıyorlar.

İşte hizmet diyorsunuz!

Bunu önemseyelim ve şehirler olarak Yeni Asya Neşriyat Satış ve Pazarlama biriminin performansına ortak olalım, destek verelim, elinden tutalım.

Vatan sathını bir mektep yapalım inşallah.