"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 ARALIK 2017 SALI - YIL: 48

Mersin Kitap Fuarı

Süleyman KÖSMENE
05 Aralık 2017, Salı

CNR’e teşekkür   

CNR’in ev sahipliğini yaptığı Mersin Kitap Fuarı’nda Yeni Asya’nın standındayız. 

Bir hafta içinde iki yüzden fazla yazarın ve yüzlerce yayın evinin okuruyla buluştuğu Mersin Kitap Fuarı çok hareketli. İnsanlar kitaplara ilgililer. İnsanlar fuar girişinde kuyruktalar, standların önünde kuyruktalar. Manzara göz doldurucu! Kitaplara ilgi merkezde; bu, ülkemiz için iyi fotoğraf.   

CNR’i kitap teşhirine ve kitapların okuyucuyla buluşmasına imkân veren fuarcılık hizmetlerindeki başarısı ve hizmet anlayışı dolayısıyla kutluyorum. Kitap teşhirini ve tanıtımını önceleyen hizmetler Türkiye’nin yüksek medeniyet seviyesine ulaşması için önemli adımlardır. 

Fakat bir teklifimiz var: Hizmet bedeli pahalı. Yayınevleri astronomik rakamlar ödüyor. Kitap yayıncılığı zaten çileli ve fedakârlık isteyen bir iştir. Çok kârlı bir iş değildir. Mümkünse bu hizmeti daha ucuza verin. Şüphesiz belediyelere de iş düşüyor. Belediyeler de mümkünse ücretsiz, olmazsa daha uygun rakamlara yer temin etmelidir.           

SATIŞ PAZARLAMA BİRİMİNE TEŞEKKÜR        

Bir teşekkür de Yeni Asya Neşriyat’ın satış ve pazarlama birimine. Günlerce evinden barkından uzak kalarak, bizzat sahaya inmek, kitabın okuyucuyla buluşmasına dayelik yapmak, bizzat satışla ilgilenmek, satışta elinden tutan ve tutacak genç kabiliyetleri bizzat sahada yetiştirmek, tek kelimeyle büyük fedakârlık, büyük ustalık. Büyük performans gerektiriyor. Tebrikler. Rabbim güçlerini, şevklerini, gayretlerini kırmasın! Âmin. 

Fuara katılmak pahalıdır. Satışla, kârla olacak iş değildir. Bir de yazar çağırıyorsunuz, imza ve seminer faaliyeti yapıyorsunuz. Bunların hepsi ciddî bütçe isteyen işler. Kitap satışı ile olacak iş değildir. Dolayısıyla kesinlikle katkı ve destek gerekiyor. 

Satış ve Pazarlama birimi kendi çözümünü üretmiş: Yazarı kendi imkânı ile gelip gitmesi halinde çağırıyor. Ayrıca fuarın kira ve diğer masrafları için de fuarın düzenlendiği il ile ortak bir bütçe yapıyor. Kendi hızlı ve dinamik emeğini de işin içine katıyor. Ortaya hizmet çıkıyor.    

MERSİN İLİNE TEŞEKKÜR       

Fuara il sahip çıkmış. Kirasına, masrafına bütçe desteği sağlamış. Pırıl pırıl Mersinli gençler güzel bir ekip kurmuşlar, satışta hizmet almışlar. (Beyaz gömleklerinin ve güler yüzlerinin başarılı bir ekip imajı verdiğini ve bunun önemli olduğunu burada vurgulayalım.) 

Standda kitap ve yayınlarımız teşhir edilirken fuar girişinde ayrı bir masada her gün 500 adet günlük Yeni Asya gazetesi ücretsiz dağıtılıyor. Bu gazetelerin bedeli, Mersin ve bölge illerinin katkıları ile sağlanıyormuş.   

Mersin iline bu örnek hizmeti dolayısıyla teşekkürler.   

NEŞRİYATIN HİZMETİNİ ÖNEMSEYELİM   

Neşriyat hizmetlerine önem vermeliyiz. Şu an hizmeti sırtına yükleyip götüren hizmet, neşriyat hizmetleridir. Üstadımızın “matbuat âlemiyle tezahüre başlamak zaman gelmiştir” dediği hizmet, neşriyat hizmetleridir. Gazetesiyle, dergisiyle, kitabıyla, radyosuyla ve diğer yayın hizmetleriyle neşriyat hizmetleri bu gün çağdaş, meşrû, kimseyi korkutmayan, yasal ve iman tebliğini alıp bütün kamuya, bütün insanlara, bütün halka açıktan ve ilânat ile yapıyor. Bu gün neşriyat hizmetleri bina yapmaktan da, öğrenci hizmetinden de önde bulunuyor. Ayaklı dershane hükmündedir. (Bu tesbit, neşriyat komisyonuna aittir.) Çünkü adam sana öğrenci vermekten korkuyor, senin binana gelmekten korkuyor, aslında sana selâm vermekten korkuyor. Ama fuar alanında, haşmetle donatılmış bir standda, Üstadının Kafkas Kartalı gibi bakışları altında, kırmızı kırmızı Risalelerle süslenmiş dev posterinin çerçevelediği bir tacın eteğine ve etrafına kurulmuş tezgâhlarda sergilenmiş Risale-i Nur’lar… Ve Risale-i Nurlar’ın muhtelif şerhleri mahiyetinde küçüklü büyüklü kitaplar, yayınlar… İnsanın ruhunu büyülüyor. İşte fevkalâde bir ilânat! 

İnsanlar geliyorlar, kitaplarınızı okşuyorlar, karıştırıyorlar, okuyorlar, soruyorlar, “bu kitaplar yasak değil mi?” diyorlar, “yasak olsa böyle bir standla teşhir edebilir miyiz?” diyorsunuz, meraklarını gideriyorlar, satın alıyorlar ve tebessümle, nezaketle, güzellikle, minnettarlıkla ayrılıyorlar.  

 İşte hizmet diyorsunuz!

 Bunu önemseyelim ve şehirler olarak Yeni Asya Neşriyat Satış ve Pazarlama biriminin performansına ortak olalım, destek verelim, elinden tutalım. 

 Vatan sathını bir mektep yapalım inşallah.

Okunma Sayısı: 121
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    280. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    📷

    Mağduriyetler herkese duyurulmalı

    Şahsî zafiyetlerini millî mesele yapıyorlar

    Kriz şartları var

    ''Akaryakıt fiyatlarına müdahale edilmeli”

    15 Temmuz'da Doğan Medya Center'ın işgali davasında ara karar

    Bu dâvâ bir hukuk katliâmı

    Hüsmen Duran duâlarla

    ‘İranlı kaçakçı alayınızı ele verirse yandaş hâkim de bulamazsınız’

    İddia edilen belgeleri savcılığa teslim ettiler: "Bunu yarına bekleyin arkadaşlar''

    Yemen'in eski Cumhurbaşkanı Salih öldürüldü

    Suriyelilere 13 tırlık insani yardım

    "Bu Mushafları görünce şoke oldum ve çok heyecanlandım''

    Arap Birliği ‘Kudüs’ için toplanacak

    Sarraf soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli ile ilgili son durum?

    Türk Telekom'u işgal davasında istenen cezalar belli oldu

    Rusya ve YPG yan yana!

    "Hazreti Mevlana'nın Balkanlara en büyük etkisi İslam'ın yayılmasındadır"

    Şimdiye kadarki en büyük ABD - Güney Kore tatbikatı

    Yurt genelindeki operasyonlar hakkında İçişleri Bakanlığı'dan açıklama

    Yeniden yükselişe geçti: Altının gramı ne kadar oldu?

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Mağduriyetler herkese duyurulmalı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    14 yıl önce yazmıştık: İktidar ve ticaret
    Genel

    Şahsî zafiyetlerini millî mesele yapıyorlar
    Genel

    Deliller toplanamadı, yine tahliye yok
    Ali FERŞADOĞLU

    Dehşetli bir zaman dilimindeyiz
    Orhan GÜLER

    “Zulümlere gaz verenleri Rabb’imizin adaletine havale ettik!”
    Hüsnü ŞAHİT

    OHAL sözlüğü
    Genel

    Kriz şartları var
    Ahmet BATTAL

    Antranik ne taraftaysa
    Atilla YILMAZ

    Bediüzzaman’ın yaptığı tam da budur

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.