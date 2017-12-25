Migros ve Carrefour'dan Yeni Asya alınmaz mı?

Bazı okuyucularımız soruyor: “İsrail yandaşı olan ve içki de satan Migros’tan ve Carrefour’dan Yeni Asya alınır mı?”

GÜNAH MI OLUR?

Doğrusunu isterseniz, Migros’un ve Carrefour’un İsrail yandaşı olup olmadığını bilmiyorum. Tahkik etmedim. Ama sorumluğu bize ait olmayan bir mesele ile meşgul olmamıza ve murdar şeylerle midemizi bulandırmamıza gerek var mı?

En azından Yeni Asya Gazetesi sadece Migros’a ve Carfour’a veriliyor değil. Zincir içinde onlar da varsa ve satmak üzere diğer gazetelerle birlikte Yeni Asya Gazetesi alıyorlarsa bunda ne sakınca var? Onların müşterilerinden Yeni Asya’nın savunduğu hakikatlere muhtaç gönüller yok mu? Farklı bir çevreden bir kişiye daha bir dane-i hakikat gitse günah mı olur?

Öte yandan, bilmediğimiz nice tekel bayii ve içki satan nice market de Yeni Asya satıyor. Adamın ne sattığını vesvese konusu yapmamıza gerek var mı? Vebali, günahı kendi boynuna değil mi? Hem, oradan her gün Yeni Asya alırken, belki adama tebliğ yapma imkânınız olur. Adam sizin elinizle imanını kurtarırsa, bu sizin için dünyaya bedel bir nimet ve rahmet değil midir? “Her şeyin iyisine bak”1 kaidesiyle amel eden insanlar değil miyiz?

Diğer yandan sarhoş adam, evet, günahkârdır. Ama adamdır. Üstad hazretlerine iftira ile dolu bir kâğıt hazırlayarak bunu kendisine imzalatmak isteyen memura, “Tövbeler tövbesi olsun; bu acip yalanı kim imza eder?”2 Diyen bir sarhoş değil midir?

Biz hizmetimize bakalım. İnsanları sarhoştur, içki satıcısıdır diye ayırmayalım. Bizim hizmet alanımıza sarhoşun da, içki satıcısının da girdiğini unutmayalım. Tesiri Cenâb-ı Hak’tan bekleyelim.

HEDEFE SAHİP ÇIKALIM

Yeni Asya Gazetesi yönetimi şu an pek büyük bir risk alarak, bütün bayilerde Yeni Asya bulundurma hedefinde kilitlenmiştir. Yönetimin bu cesaretini tebrik ediyorum. Başarılı olmaları ve şevklerinin kırılmaması için dua ediyorum. Bu hedefe sahip çıkmalıyız. Üzümün çöpü, armudun sapı diyerek bu hedefe kaygısız kalmak, Yeni Asya okuyucusu için vebal olduğu gibi, ne kadar muhalif olursa olsun, bu bahçeden beslenen herkes için de vebaldir.

Çünkü geçtiğiniz yerde, yolunuzun üzerinde muhakkak bir gazete bayii vardır. İşte orada bir Yeni Asya sizi bekliyor. Öylece masum ve kimsesiz çocuklar gibi orada kalmamalı. O gün bir çay içmediğinizi farz etmelisiniz, o gazeteye elinizi uzatmalısınız.

Muhalif olabilirsiniz, eyvallah! Bu da fena değil. Eğer tahkik ehli iseniz, tahkik etmek için Yeni Asya hak namına sizin elinize malzeme veriyor. Elinizi güçlendiriyor. Eğer tahkik ehli değilseniz, Yeni Asya sizin adına hadiseleri izliyor ve Risale-i Nur penceresinden yorumluyor.

Şunu eminim biliyorsunuzdur: Kırk sekiz yıllık yayın hayatında Yeni Asya’nın ak dediği kara çıkmamıştır, kara dediği ak çıkmamıştır. Bu bir istikamet çizgisidir. Ve bu çizgiye Yeni Asya -elhamdülillahi haza min fazli Rabbi- sahiptir.

YENİ ASYA SAMİMİDİR

Çünkü Yeni Asya davasında samimidir. Hak namına olunca Yeni Asya gözünü daldan budaktan esirgemez, esirgememiştir, esirgemeyecektir. Hak namına olunca Yeni Asya devr-i saltanat sürenlere serfüru etmez, etmemiştir, etmeyecektir.

Dolayısıyla Yeni Asya insanlara ve hadiselere hak namına bakar; menfaat namına bakmaz, siyaset namına bakmaz, korku damarıyla bakmaz. Ve Yeni Asya’nın, hak bildiği şeyleri söylemekten başka bir ikinci planı yoktur. Olmamıştır, olmayacaktır. Yeni Asya hakkı ve hakikati garazsız, ivazsız, karşılık beklemeden, ikinci bir plan yapmadan, sadece vatandaşlık hakkıyla savunur.

Çünkü “Eğer O razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Eğer O kabul etse, bütün halk reddetse tesiri yok.”3 Prensibi Yeni Asya’nın yol haritasıdır.

Bu açıdan sesi yüksek çıkıyor. Bu açıdan onun bütün bayilerde bulunması elzemdir. Bu açıdan ona sahip çıkmak her şeyden önce bir vatandaşlık görevidir.

Dipnotlar: Dipnotlar: 1- Sözler, s. 62. 2- Tarihçe-i Hayat, s. 83. 3- Lem’alar, İhlâs Risalesi, s. 391.