Millet iradesinde önemli ölçüler

Hasan Yalçın: “Bu günlerde kimileri kadının idareci olmasından hayır çıkmayacağını ileri süren yorumlar yapıyor. Bu yorumlara bir cevap verilebilir mi?”

DİNDE KURALLAR VARDIR

İslâm sistem dinidir. Sistemi kabul eder veya reddeder. İnsana ise hangi sistemde olursa olsun, hangi cinsten olursa olsun, sorumluluk yükler, hesap sorulacağını hatırlatır. Kadının zinhar idareci olmasını yasaklayan bir hüküm yoktur. Zalimin, yolsuzun ve hırsızın idareci olmasını yasaklayan bir hüküm olmadığı gibi.

Dinde kurallar vardır. Din meseleye cinsî açıdan yaklaşmaz. Kurallar koyar. İnsan bu kurallara uyar veya uymaz.

İslam dini idarecinin kadın veya erkek olmasına değil; adaletine, hakkaniyetine, doğruluğuna, dürüstlüğüne, çalışkanlığına, sorumluluğuna, güvenilirliğine, tüyü bitmedik masumun koruyucusu olmasına, mazlumun dostu olmasına bakar. Bu değerler idarecinin imtihanıdır. Peygamber Efendimiz (asm) kadından erkeğe, aile reisinden devlet idarecisine hemen herkesi sorumluluğuna göre çoban ilan etmiş ve her çobanı takip ettiği bireylerden sorumlu tutmuştur.1 Keza adil devlet başkanını kadın erkek ayırt etmeden, kıyamet gününde arşın gölgesinde barınacak yedi sınıf insanın ilki olduğunu bildiren de Peygamber Efendimiz’dir. (asm)2

KİM İFLAH OLMAZ?

Bir hadislerinde Peygamber Efendimiz’in (asm), “İşlerini kadına bırakan kavim iflah olmaz.”3 Buyurduğu kaynaklarda geçiyor. Fakat bu hadis kadının idareci olmasını yasaklamıyor. Meseleye dikkat çekiyor ve sistem uyarısı yapıyor.

Hadisin vürut sebebini inceleyelim:

628 Yılında Peygamber Efendimiz’in (asm) mektubunu yırtan İran Kisrası Perviz bin Hürmüz, oğlu Şireveyh tarafından yatağında öldürülüyor. Şireveyh iktidarını garanti etmek için diğer erkek kardeşlerini de öldürüp tahta geçiyor. Fakat kendisi de altı ay sonra ölüyor. Başka erkek kardeşi de kalmadığından sistem tıkanıyor. Sistemsiz saltanat, kızı Buran’ı tahta geçiriyor. Peygamber Efendimiz (asm) sistemsizliğin, ehil olmadığı halde bir kadını mecburen tahta geçirmesi üzerine bu meşhur sözünü söylemiştir.

Dikkat çekilen mesele, bir kadın olan Buran üzerinden ehliyetsizliktir, liyakatsizliktir, sistemdir. Doğrudan ve zinhar kadın değildir. Kadının idareci olmasını yasaklamak isteseydi, bunu doğrudan haram kılardı. Oysa haram kılmamıştır.

Parlamento Sahibi Belkıs’ı Kur’ân Övmüştür

Bununla beraber, İslâm dininde kadının idareci olması uğursuz sayılsaydı ve makbul görülmeseydi, Kur’ân Hazret-i Süleyman’ın (as) vesilesiyle Müslüman olan ve şûrâ sistemini parlamento konseptinde oturtmuş başarılı bir devlet başkanı olan Belkıs’ı överek anlatmazdı.

Seba Melikesi olarak bilinen Yemen Kraliçesi Belkıs 27 yıl idarecilik yapmıştır. Kur’ân, Belkıs’ın 27 yıllık idareciliğini 27. Sure olan Neml Suresinde 16 ile 44 Ayetleri arasında bulunan 27 ayette takdir edici cümlelerle anlatıyor.

Belkıs kraliçe olduğu halde, tek adam zihniyetiyle değil, 312 mebusluk bir parlamento ile devleti yönetmiştir. Bu parlamentoda her mebus 10 bin kişiyi temsil etmiştir. Böylece Belkıs yaklaşık 3 milyon nüfuslu memleketini, bu günkü modern sisteme yakın gerçek bir çoğulculukla idare etmiştir. Kur’ân’ın övdüğü ve modern medeniyetlerin önüne koyduğu sistemdir bu.

KUR’AN BİZE YOL HARİTASI ÇİZİYOR

Buna İslâm öncesi zaman diyeceksiniz. Ben de derim ki, bunu ayetlerine taşıyarak, örnek cümlelerle güncelleyen Kur’ân’dır.4 Bundan yol haritası çıkarmamız gerekmez mi?

Nitekim bizzat Peygamberimiz (asm) birçok kadına idari görev vermiştir. Medine’de Semra bint-i Nüheyk’i belediye hizmetlerinin âmiri kılmıştır mesela. Bu hanım sahabi Şeyha mertebesine yükselmiştir. Yani hukuk profesörlüğü. Hazret-i Aişe’nin de (ra) birçok idari görevleri olmuştur. Mesela Cemel vakasında ordu yönetmiştir. Örnekler artırılabilir.

Belgelerden anladığımız, kadın parlamenter sistemde dinen devlet başkanlığına kadar hakkıyla yükselebilir. Bunda hiçbir dini engel yoktur. Nitekim Eşref Ali Tehanevi gibi âlimler, “Parlamenter sistemde kadın devlet başkanı olabilir. Çünkü bu sistemde devlet başkanı şuranın bir uzvudur.” Diyerek meseleye açıklık da getirmişlerdir.

GÜNÜN DUASI

Allah’ım! Devletimi fitneden ve fesattan koru! Tarihlerde şehametle ve şecaatle anılmış şehit torunları olan mağfur milletime zor seçimlerinde yardım et! Memleketimi maceralara sürükleyen odaklara fırsat verme! İslâm memleketleri üzerinden şer güçleri bertaraf eyle! Âmin.

Dipnot:

1- Buhârî, Cum’a 11, İstikrâz 20, İtk 17, 19, Vesâyâ 9, Nikâh 81, 90, Ahkâm 1; Müslim, İmâret 20.

2- Buhari, Ezan 36, Zekat 16, Rikak 24, Hudüd 19; Müslim, Zekat 91; Tirmizî, Zühd 53; Nesaî, Kudat, 2.

3- Buhari, Kitabu’l-Megazi, (Tecrid Tercemesi), 10:450.

4 -Bakınız: Neml Suresi: Ayetler: 20-45.