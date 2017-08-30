Müjde günleri: Tevriye ve Arefe

Ali Bey: “Tevriye Günü ve Arefe Günü hakkında bir bilgi verir misiniz? O günlerde yapmamız vacip olan şeyler nelerdir?”

ON GÜNÜN SONUNA DOĞRU GELİYORUZ

Zilhicce ayının ilk on gününün sonuna doğru giriyoruz. Hacılarımız Arafat ve hac heyecanındalar.

Evimize, günümüze, gönlümüze yeni misafirler geliyor: Tevriye Günü, Arefe Günü, Kurban Bayramı günü ve geceleri…

Beraberlerinde rahmetin binler feyiz ve bereketini getiriyorlar. Dileyen herkese affı, mağfireti, lütfu, ikramı, Rıza-i Bari’yi ve Cennet’i getiriyorlar. Bu günlerde hacılar bundan dolayı gözyaşlarına boğuluyorlar ve milyonlarca Allahü ekber sesleri ile gözyaşlarını teskin ediyorlar. Bediüzzaman Hazretleri’nin ifadesiyle, “bu günlerde âlem-i İslâmın zikir ve tesbihiyle zemin zelzele-i kübrâya mazhar olup, aktâr ve etrafıyla Allahu ekber deyip, kıblesi olan Kâbe-i Mükerreme’nin samimî kalbiyle niyet edip, Mekke ağzıyla, Cebel-i Arefe diliyle Allahu ekber diyerek, o tek kelime, etraf-ı arzdaki umum mü’minlerin mağara-misal ağızlarındaki havada temessül ediyor.1

Tevriye Günü ve Arefe Günü yapılabilecek ibadetleri bu günden yazalım ki, o günlerde sevap ve rahmet umanlar, bunlardan yapabileceklerini şimdiden plânlasınlar.

Tevriye Günü Zilhicce’nin 8. Günüdür. Arefeden bir gün önceki gündür. Yani bu gün.

Malûm; Zilhiccenin 9. Günü Arefe; 10. günü ise Kurban Bayramı’dır.

TEVRİYE GÜNÜ ORUÇ TUTAN BAĞIŞLANIR

Peygamber Efendimiz (asm) buyurmuştur ki: “Tevriye Günü oruç tutan ve günah bir söz söylemeyen Müslüman Cennete girer.” Tevriye Günü oruç tutmanın sevabı büyüktür. Bu günde geçmiş günahlarına tövbe ve istiğfar eden, bütün ehl-i iman için af ve bağışlanma isteyen, ibadetlerin ve duâların kabulünü dileyen ve ümidini kesmeyen mü’minlerin duâları makbul olur.

Arefe Günü ise günlerin en hayırlılarındandır. Arefe Günü hakkında Peygamber Efendimiz’in (asm) hadislerinden bazılarını buraya alalım:

Günlerin en faziletlisi Arefe Günü’dür. Faziletçe Cumaya benzer. Duâların en faziletlisi Arefe Günü yapılan duâdır. Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği en faziletli söz, Lailahe illallahu vahdehü la şerike lehu. (Allah birdir, O’ndan başka ilah yoktur. O’nun şeriki yoktur.) sözüdür.”2

“Allah, hiçbir günde, Arefe Günü’ndeki kadar bir kulu ateşten çok azad etmez. Allah bu günde mahlûkata rahmetiyle yaklaşır ve onlarla meleklere karşı iftihar eder ve: “Bunlar ne istiyorlar?” der.”3

AREFE GÜNÜ NELER YAPALIM?

Arefe Günü yapmamız tavsiye edilen ibadetler şunlardır:

1- Teşrik tekbirleri getirmek. Arefe Günü sabah namazından itibaren her farz namazın ardından teşrik tekbirleri getirilir. Bu vaciptir. (Teşrik tekbirlerine Kurban Bayramı’nın dördüncü gününe kadar devam edilir.) Unutulursa hatırlandığı an kaza edilir.

2- Oruç tutmak. Esasen Zilhicce ayının ilk dokuz günü oruç tutmak sünnet olmakla beraber, özellikle Tevriye Günü ve arkasından Arefe Günü tutulan orucun sevabı zirveye yükseliyor. Peygamber Efendimiz’e (asm) Arefe Günü tutulan orucun fazileti sorulduğunda şöyle buyurdu: “Geçmiş bir yılın ve gelecek bir yılın günahlarına kefâret olur.”4

3- Arefe Günü ve gecesini ibadetle geçirmek ve günahlardan uzak kalmak.

4- Arefe Günü çok duâ ve istiğfar etmek.

5- Arefe Günü bin ihlâs-ı şerif okumak. Arefe Günü bin İhlâs-ı şerif okuyarak duâ edenin duâsının kabul olacağı ve günahlarının bağışlanacağı müjdelenmiştir. Arefe Günü bin İhlâs-ı şerif okumayı önemle tavsiye eden Bediüzzaman Hazretleri, bunun bir gün öncesinden (Tevriye Günü) beş yüz, Arefe Günü de beş yüz olarak da okunabileceğini hatırlatıyor.5

Dipnotlar:

1- Bediüzzaman, Lem’alar, Yeni Asya Neşriyat, Germany, 1994, s. 131.

2- Muvatta, Hacc 246.

3- Müslim, Hacc 436.

4- Müslim, Sıyâm 196, 197.

5- Bediüzzaman, Şuâlar, Yeni Asya Neşriyat, Germany, 1994, s. 266.