"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 ARALIK 2017 CUMA - YIL: 48

Musafaha esnasında sarılmak

Süleyman KÖSMENE
08 Aralık 2017, Cuma
İzmir’den Hüseyin Günay: “Musafaha nasıl yapılmalı? Hükmü nedir? Musafaha esnasında sarılmak mı, kafalaşmak mı sünnete uygundur?”

SARILMAK MÜSTEHAPTIR

İki Müslüman’ın karşılaştıkları zaman musafaha etmeleri, yani el sıkışmaları sünnettir. Bu esnada kafa tokuşturmanın değil, sarılmanın sünnete daha uygun olduğu ve müstehap bulunduğu âlimlerce ifade edilmiştir. 

Sünnetten bazı deliller şöyledir:

- Hz. Aişe (ra) anlatıyor: “Resulullah (asm) odamda iken (evlâtlığı olan) Zeyd İbnu Hârise geldi ve kapıyı vurdu. Resulullah (asm) üryan vaziyette üzerindeki örtüsünü sürüyerek kalktı. Allah’a yemin olsun, O’nu (asm), daha önce üryan olarak hiç görmemiştim, sonra da görmedim. Zeyd’i kucakladı ve öptü.”1

- Şa’bi (ra) anlatıyor: “Resulullah (asm), amcası oğlu Câfer İbnu Ebî Tâlib Necaşi’den döndüğünde onu karşıladı, kucakladı ve gözlerinin arasından öptü.”2

- Katâde (ra) demiştir ki: “Enes bin Mâlik’e (ra): “Resulullah’ın ashabında tokalaşmak var mıydı?” diye sordum. Enes (ra): “Evet!” dedi.3

- İbn Abdilberr’in (ra) rivayetine göre, Ubeydullah b. Büsr (ra) sağ elini göstererek şöyle dedi: “Şu elimi görüyor musunuz; şu elimi? Benim bu elim Allah’ın Resulü (asm) ile tokalaşmıştır.”4

- Peygamber Efendimiz (asm) buyurdu ki: “Tokalaşın ki, kalplerinizdeki kin gitsin! Hediyeleşin ki, birbirinize karşı aranızda sevgi doğsun ve düşmanlık bitsin!”5

Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor: Resulullah Efendimiz (asm) Hazret-i Fatma’nın (ra) hanesinin önüne geldi ve torunu Hasan’ı kast ederek: 

“Küçük orada mısın? Küçük orada mısın?” buyurdu. 

Ardından Hasan koşarak gelince Resulullah Efendimiz (asm) onu kucakladı ve öpüp kokladı.6

MUSAFAHA ADABI

Musafaha esnasında şu hususlara dikkat etmelidir:

1- Musafahanın ilk karşılaşma esnasında, bayram ve özel günler gibi tebrik günlerinde yapılması sünnettir.

2- Musafaha tek elle yapılabileceği gibi iki elle de yapılabilir.  

3- Musafaha esnasında içinden Allah’a hamd etmek, istiğfarda bulunmak ve salâvat getirmek müstehaptır.

4- Musafaha esnasında tebessüm etmelidir. Asık yüzlü ve somurtkan olmamalıdır.

5- Musafaha esnasında gözlerimiz musafaha yaptığımız kardeşimizin gözlerinin içine bakmalı; başka yere bakmamalı, yüzünü çevirmemelidir. Allah Resulü (asm) birisiyle karşılaştığında musafaha ederdi; o elini çekinceye kadar Resulullah (asm) elini çekmezdi; adam yüzünü çevirinceye kadar da, Resulullah (asm) yüzünü çevirmezdi.

6- Namaz arkasından ve sadece namaza bağlı olarak musafaha yapmak sünnet değildir. Namazın bir parçası olarak algılanacak kadar namaza bitişik yapılması bidattir. Ancak ilk karşılaşma namazdan sonraya denk gelmişse musafaha yapılır.

SARILMANIN PSİKOLOJİK VE FİZYOLOJİK YÖNÜ

Bilim adamları musafaha esnasında sarılmakla vücutta doğrudan beyinle bağlantılı bulunan “afferent c” isimli sinirlerin uyarıldığını, beyne ulaşan uyarıların endorfin salınımını tetiklediğini tesbit etmişlerdir. Bilindiği gibi endorfinler acı kontrol sisteminin bir parçasıdır ve vücutta ağrı kesici etkisi yapar. Endorfinlerin, morfinden 30 kat daha etkili olduğu belirlenmiştir.

Endorfinler aynı zamanda beynin ödül merkezini de çalıştırırlar. Bu sebeple ağlayan birisine sarıldığınızda duygusal bir bağ meydana gelir ve bu duygusal bağla ağlayan kişi büyük bir rahatlama hisseder. 

Keza sarılmak vücutta nörofizyolojik etki yapar, sevgi hormonu olarak bilinen oksitosin salgılanmasını netice verir. 

Dolayısıyla musafaha esnasında sarılmak psikolojik ve fizyolojik olarak acıların ve ağrıların azaltılmasında etkilidir. 

Günümüzde aile terapistleri de sarılmayı tavsiye ediyorlar. Hatta Japonya’da sarılma desteği modern bir mesleğe dönüşmüş durumdadır. Öyle ki, bu amaçla kurulan bazı Japon şirketleri insanlara ücreti mukabilinde sarılma hizmeti vermektedirler.

Dipnotlar:

1- Tirmizî, İsti’zân 32. 2- Ebü Dâvud, Edeb 157, (5220). 3- Tirmizî, İsti’zân, 2871. 4- İbn-i Mâce Terc., s. 491. 5- Muvatta, H. Hulk, 16. 6- Buhari, Büyu, 985.

Okunma Sayısı: 212
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    283. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Provokasyona tepki büyüyor

    Herkesi fiilî duaya davet ediyorum, hep birlikte bu imtihanı kazanalım

    Topal Hafız’ı da görün

    OHAL Komisyonu neyi bekliyor?

    İsrail, savaş uçağı ve tanklarla Gazze'yi vurdu

    Fransa'da cami işgalinin cezası belli oldu

    İşadamı Baltacı tahliye edildi

    Dünya genelinden ABD'nin Kudüs kararına gelen tepkiler

    Mavi Marmara Antlaşması’nda, Ankara Kudüs’ü kabul etmiş

    Trump’ın gelişini böyle karşılamışlardı

    OHAL’de doktorlar kasiyerlik yapıyor

    İsrail'den göstericilere sert müdahale: 108 Filistinli yaralandı

    Erdoğan: Yargıya bıraktığımız zaman bir netice alamayız

    23 bin firmaya döviz borcu sınırlaması

    "ABD, tek başına karar almaya başladı"

    Irak'tan ABD'ye diplomatik nota verildi

    İsrail'den "askere hazır ol" talimatı

    Kudüs ve Batı Şeria'da genel grev kararı

    ''Ben de yalan söyledim kendisine''

    ''Sen ne yapmak istiyorsun?''

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    OHAL Komisyonu neyi bekliyor?
    Mağdur Kürsüsü

    Herkesi fiilî duaya davet ediyorum, hep birlikte bu imtihanı kazanalım
    Genel

    Topal Hafız’ı da görün
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    28 Şubat’tan 20 Temmuz’a
    Sabahattin BOYACI

    Nurcular tahsile gitmişler
    Halil ELİTOK

    Hz. Mevlânâ
    Genel

    Provokasyona tepki büyüyor
    Süleyman KÖSMENE

    Musafaha esnasında sarılmak
    Zübeyir ERGENEKON

    10 Liralık Ceviz (!)
    Genel

    Moraliniz bozuksa, tesbih yapılmaz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.