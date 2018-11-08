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8 KASIM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Öfke eken sevgi biçemez

Süleyman KÖSMENE
08 Kasım 2018, Perşembe
Burdur’dan Ahmet Gökçen: “1- İslâm aile hayatında kocanın meşrû sözünü tutmayan eş ile geçici süre yatak ayırma var mıdır? Varsa bunun süresi ne kadardır?

2- Adam veya eşi Cehennem’de, kendi Cennet’te ise nasıl buluşacaklar? 3- Allah abes iş yapmaz, her işi hikmetle yapar. Domuzun her şeyi haram olduğuna göre bunun yaratılması abes olmuş olmuyor mu? Çünkü hiçbir şeyi kullanılmıyor.”

İYİLİK Mİ, CEZA MI?

Aile içi ilişkilerde inatlaşmak, dediğim dedik olsun demek ve ceza vermek yerine iyilik yapmak ve nazik davranmak sünnettir. Bu sünneti zor zamanda, karşılıklı tarafların inatlaştığı zamanlarda uygulamak daha da önem taşır. Kadın naşize olmadıkça yatak ayırmak gibi bir ceza meşrû olmaz.

Öte yandan insan ilişkilerinde verici olmak, alıcı olmaktan, yapıcı olmak, yıkıcı olmaktan daha üstündür ve sünnettir.

İyilik veren iyilik alır. Nezaket veren nezaket alır. Saygı veren saygı alır. Sevgi veren sevgi alır. Güler yüz veren güler yüz alır. İnat veren inat alır. Asık surat veren asık surat alır. Öfke veren öfke alır.

Öfke vermekle sevgi alınmaz. İnat vermekle nezaket alınmaz. Asık surat vermekle güler yüz alınmaz.

Son söz Peygamber Efendimizindir (asm): “Allah’a iman eden bir koca, Allah’a iman eden karısından nefret etmez. Onun bir tabiatını beğenmezse, diğerinden hoşlanır.”1

AHİRETTE SEVENLER NASIL BULUŞACAK? 

Peygamber Efendimiz (asm) “Kişi sevdiğiyle beraberdir.”2 buyuruyor. Âhirette bu beraberliğe engel en büyük badirenin Cehennem olduğu doğrudur. Cennete giden sevenler orada inşallah buluşacaklardır.

Mü’minlerin Cehennem’e gitseler de, nihayetinde cezalarını çektikten sonra, Allah’ın rahmetiyle, lütfuyla ve mağfiretiyle bağışlanıp Cennet’e gidecekleri konusunda müjdeler vardır. Sevdikleri Cehennem’e düşmüş sevenlerin buluşmaları böyle bir aftan ve mağfiretten sonra yine Cennet’te olacağı Allah’ın rahmetinden umulur.

Bu hususta bize düşen kalbimizden imanı, dilimizden duâyı, elimizden salih ameli, gönlümüzden tövbeyi, malımızdan infakı, ahlâkımızdan bakiyatüssalihat olan uhrevî, bakî, ahlâkî değerleri eksik etmemek ve mümkün mertebe ziyadeleştirmektir. Âhirete hazırlanmayı ihmal etmemektir. Üç günlük dünyevî gelecek için uykularımız kaçıyor; ama ebedî ahiret yurdu deyince işi savsaklıyorsak gidişatımızı gözden geçirmeliyiz. İşin şakası yoktur.

Elimizden geleni, mümkün olanı samimice yapmak, geri kalanı Allah’ın rahmetinden ummakla inşallah ahirette hicran yaşamayız.

DOMUZ NEDEN YARATILDI?

Her meseleyi bizim yememiz ve menfaatimiz açısından düşünürsek hiçbir şeyin hikmetini bilemeyiz ve kavrayamayız. Tabiatta bizim hikmetini bilmediğimiz, etini yemediğimiz, faydasını görmediğimiz o kadar çok şey yaratılmıştır ki… Domuz bunlardan sadece bir tanesidir. 

Her şey bizim bilgimize ve menfaatimize münhasır değildir.

Bediüzzaman’ın ifadesiyle, “Hâlık’ın ef’ali sana nazır değildir; ancak O’na bakar. Kâinatı senin hendesen üzerine yapmış değildir. Ve seni hilkat-i âlemde şahit tutmamıştır.”3

Bununla beraber, tabiatın ekolojik dengesinde domuzun da yeri büyüktür. Domuzun temizlediği öyle pislikler vardır ki, bu pislikler eğer yerinde kalsaydı bunların sebep olduğu enfeksiyonlar insan sağlığını tehdit edecekti. Havanın kartalları ve sinekleri, karanın vahşî ve yırtıcı hayvanları, denizlerin et yiyici balıkları ve bilmediğimiz nice hayvanlar birer temizlik ve sıhhiye memuru olarak vazife yaptıkları gibi, domuzların da aynı vazifede maharetle çalıştıkları söylenebilir. Keza domuzlar aslan, kaplan, çıta gibi vahşî kedi türlerinin, kurtlar, büyük sürüngenler ve timsahlar gibi nice yırtıcının av ve besin kaynağıdır.

Keza domuzlar çok iyi toprak karıştırıcısıdırlar. Ormanların çiftçisidirler. Toprağı karıştırarak toprağın yenilenmesine ve farklı minerallerin ortaya çıkmasına, çeşitli ağaç ve meyve tohumlarının ormana yayılmasına ve ekilmesine sebep olurlar.

Dolayısıyla domuzu yaratmak abes değildir ve ekosistem için gereklidir. Fakat domuz eti haram kılındığı için domuz etini yemek abestir ve haramdır.

Dipnotlar:

1- Taç, 2/928 . 2- Buhârî, Edeb, 96; Müslîm, Birr, 165.  3 -Mesnevi-i Nuriye, s. 124.

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