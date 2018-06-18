Rey demek, ırz demektir hâkim bey!

Şakir Argın: “Sandık hilesi yaparak millî iradeyi manipüle etmek caiz midir? Yakın geçmişte Arslanköylü kadınlar oylarına nasıl sahip çıkmışlardır?”

Sandıkta Hile Caiz Değildir

Hür seçimler bir nevi “ve şâvirhum fi’l-emr”1 âyeti ile, “ve emruhum şûrâ beynehüm”2 âyetlerinin tecellisidir. Bu âyetlerin birincisinde Kur’ân, Müslümanlara işlerini şûrâ ile yapmalarını emrederken, ikincisinde şûrâ meselesinin bir sosyal ahlâk olarak Müslümanların hayatlarında yer etmiş olduğundan iftiharla bahsediyor.

Hür seçimlerle kanun yapmak ve ülkeyi yönetmek için tek şahsın değil, millet şûrâsı olan millet meclisinin tam yetki ile yetkilendirilmesi de aynı âyetlerin emri şümulüne girer.

Hür seçimler, ülke işlerini kimin yürüteceğini âmir yetkilerle halka sormak, yapılandırıcı bir yetkiye sahip olan halk ile yektin biçimde müşavere etmek, son sözü milletin söylemesini sağlamak demektir. Müşavereyi kanunlarla, mevzuatlarla sistematik bir şekilde yapmak, şüphelere mahal bırakmamak, halkın tercihini hiçbir manipülasyona meydan vermeden almak, milletin hür iradesini hiçbir hileye uğramadan sandıklara yansıtmak, bunun için gerekli tedbirleri almak da Kur’ân’ın emri çerçevesindedir. Yoksa vatandaşın X dediğini hilelerle, entrikalarla Y’ye çevirmek vatandaşın tercihine karşı saygısızlık olmakla beraber, Kur’ân nezdinde meşrû değildir, caiz değildir, helâl değildir.

Arslanköy’ün Arslanköylüleri

Yıl 1947. Mersin’in Arslanköy bucağında dokuz yıllık köy muhtarı Tahir Şahin milleti canından bezdirmiştir. 21 Şubat’ta jandarma nezaretinde halkevine sandık konur. Açık oy, gizli tasnif usûlü muhtarlık seçimi yapılacaktır. Sandığa DP’liler yaklaştırılmaz. Köylü itiraz eder. Ortam gerginleşir. Seçim iki gün ertelenir. İki gün sonra bu defa sandık köy odasına konur. Akşama kadar oylar kullanılır. Akşama doğru sandık başkanı Bucak Müdürü “hastalandım” diyerek evine çekilir. Sayım ertesi güne kalır. Jandarmalar sandığı karakola almak isterler. Köylüler sandığı karakola vermezler ve köy odasının önünde sabaha kadar nöbet tutarlar.

Seçimi kaybettiğini anlayan köy muhtarı Tahir Şahin, o günün şartlarında 19 saat mesafede bulunan Mersin’e gider, durumu valiye şikâyet eder; olaylar çıktığını ve seçime hile karıştırıldığını iddia ederek seçimin iptalini ister.

Vali, bir bölük askeri, muhtarla birlikte Arslanköy’e gönderir. Arslanköy’de itiş kakış sayım bitmiştir. Yapılan sayımda muhtar Tahir Şahin 54 oy almıştır. DP Adayı Harun Yedigöz ise 566 oy alarak muhtarlığı açık ara kazanmıştır. Bucak Müdürü seçim sonuçlarını onaylamış, Harun Yedigöz mazbatasını almıştır. Sandık ise köy öğretmenine teslim edilmiştir.

İdama Kadar Yolu Var!

Ardından eski muhtarın yedeğinde köye gelen bir bölük asker, seçime hile karıştığını, seçimin iptal edildiğini ve yeniden seçim yapılacağını, sandığın derhal kendilerine teslim edilmesi gerektiğini söylerler. Köy öğretmeni sandığı askere teslim etmez. Köylüler “seçim yapılmıştır. Artık seçim yapmayız!” derler. Köylü kadınlar sandığın etrafında sımsıkı kenetlenirler.

Yüzbaşı köylüleri dinlemez ve “Süngü tak! Ateş et!” emri verir. Askerler köylüye doğru ateş açarlar, gerginlik kargaşaya dönüşür, kimi köylüler kaçışırlar, kimileri askere taş ve sopa fırlatırlar. Olaylar üzerine Silifke’den bir bölük asker daha gelir.

Çıkan arbedede köylülerden aralarında emzikli bebekli kadınların ve köy öğretmeninin de bulunduğu 92 kişi gözaltına alınır ve Mersin’e sevk edilir. Bunlardan 5’i eli bebekli olmak üzere 20’si kadın, 47 köylü tutuklanır.

Sekiz ay sonra dâvâ Konya’da görülür. Duruşmada köylü kadınlar örnek bir savunma yaparlar. Bunlardan eli bebekli sekiz ay tutuklu kalan Elif Bozdoğan’ın savunması kulaklarda çınlayacak cinstendir. Bebeğini koltuğunun altına alarak der ki: “Hâkim bey, rey demek ırz demektir. Soruyorum sana, cevap ver: Irzımızı mı teslim edek, oyumuzu mu teslim edek?” Sonra boğazını gösterip, “idama kadar yolu var!” der.

Diğer kadınlar da savunma yaparlar. Ve hepsi tahliye olur. Köylüler kendi haysiyetleriyle birlikte, sandığın da namusunu kurtarmışlardır.

Evet; Türk seçmeni haysiyetlidir. İnşallah yalana ve hileye tenezzül etmez, tenezzül edilmesine de izin vermez.

GÜNÜN DUÂSI

Allah’ım! Hürriyeti, adaleti, hakkı, hakikati, hukuku, helâl değerleri ülkeme pahalıya satma! Yapılacak seçimleri ülkemin huzuru ve refahı için, adaletin tahakkuku için, kuvvetin üstünlüğü için değil, hukukun üstünlüğü için, zulmün bertaraf olması ve nurun bermurad olması hayırlı eyle!