"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 MART 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Risale-i Nur’da Hulefa-i Raşidin mesleği

Süleyman KÖSMENE
24 Mart 2018, Cumartesi
Halil Çadır: “Risale-i Nur’un ‘Hazret-i Osman-ı Zinnureyn’1 meşrebinde olması ne demektir?”

Her Asırda Filiz Veren Kutsî Çekirdek

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin hayatında ve dâvâsında dört halifenin mesleği, meşrebi, karakteri, izi, özü, yüzü mevcuttur.  

Nasıl çekirdekte ağacın bütün hususiyetleri öz olarak, meşrep olarak, fihriste olarak bulunur. 

Ağaç ise çekirdeğin açılımıdır: Çekirdekte var olan gizlenmiş program ağaçta kendini gösteriyor, dal budak salıyor. Çekirdeğin mahiyeti ağaçta ortaya çıkıyor. 

İşte dört halife olan Hazret-i Ebu Bekir (ra), Hazret-i Ömer (ra), Hazret-i Osman (ra), Hazret-i Ali (ra), Hazret-i Hasan (ra) ve diğer evlâd-ı Resul (asm) olan Hazret-i Hüseyin (ra) Efendilerimiz, bu dinin iniş sürecinin başında birer nuranî çekirdektirler. Beşinci halife olan Hazret-i Hasan’ın yarım hilâfetinden sonra hilâfet saltanata dönüyor. 

Bediüzzaman ise hizmet ettiği daireyi o kutsî çekirdeklerle tarif ediyor: “Üveysi bir surette doğrudan doğruya hakikat dersimi Gavs-ı Azamdan (ks) ve Zeynelabidin (ra) ve Hasan, Hüseyin (ra) vasıtasıyla İmam-ı Ali’den (ra) almışım. Onun için, hizmet ettiğimiz daire onların dairesidir.2

Bu kutsî çekirdekler beşinci halifenin devamı unvanına lâyık Risale-i Nur’da açılıma geçmiş, dal budak salmıştır. Yani bu ağaç, o kutsî çekirdeklerin temadiyet esasına göre mü- temmim cüz’ü olmuştur.  

Temadiyet (süreklilik) esasına göre o kutsî çekirdekler her asırda filiz vermiş, çiçek açmışlardır. Risale-i Nur ise, gerçekleştirdiği iman inkılâbı ile, verdiği iman-ı tahkiki dersiyle, her asırda filiz veren o kutsî sürecin tamamlayıcısı olmuştur.  

Üniversite Nur Talebeleri adına yapılan açıklamada şu tesbit bu meyanda dikkat çekicidir: “Risâle-i Nur, Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm Efendimizin nûrânî meşrebini ve Sahabe-i Kirâmın âlî seciyesini beyân eden bir nur ve feyiz hazînesidir.3

Dört Halife ve Risale-i Nur

Kuleönü’nden Sofuoğlu Mustafa Hulûsi’nin, Barla Lâhikası’nda yayımlanan mektubunda geçen şu cümlesi bu meseleyi özetliyor: “Hem Hazret-i Ebu Bekir-i Sıddık (ra) ve Hazret-i Ömer (ra) ve Hazret-i Osman’ın (ra) meşrebini Risale-i Nur takip etmiş. Hem İmam-ı Ali’nin (ra) bir veled-i mane- vîsi olduğunu, Celcelûtiye’yi tefsir ile Risale-i Nur’un kıymetini ve vazifesini Risale-i Nur göstermiş.”4

Öyle ki, Bediüzzaman Hazretlerinde Hazret-i Ebu Bekir’in (ra) sıddîkiyeti, izzeti ve vakarı… Hazret-i Ömer’in (ra) şirke, küfre, putperestliğe ve haksızlığa karşı duruşu, hakperestliği, celâdeti, adaletper verliği… Hazret-i Osman’ın (ra) tevazuu, şefkati, merhameti, hayâsı, edebi, hilmi, Kur’ân hizmeti… Hazret-i Ali’nin (ra) takvası, itaati, cesareti, şecaati, ilmi, irfanı tecelli etmiştir. Keza Hazret-i Hasan’ın (ra) yarım kalmış hilâfeti, kıyamete kadar Bediüzzaman Hazretleri ile tamamiyete kavuşmuştur. Hazret-i Hüseyin’in (ra) Emevî saltanatına karşı savunduğu ve şehid olduğu hürriyet-i şer’iye dâvâsı Bediüzzaman’da yankı bulmuştur.

Nitekim Eşref Edip’in şu tesbiti de meselemizi teyit ediyor: “Kalbi bir Sahabî kadar îmanla dolu. Rûhunda, Ömer’in şehâmeti var. Yirminci asırda Devr-i Saadeti nefsinde yaşatan bir mü’min. Bütün hedefi îman ve Kur’ân. İslâm’ın gayetü’l-gayesi olan “Tevhid” ve “Allah’a îman” esâsı, onun ve Risâle-i Nur’un en büyük umdesidir. Devr-i Saadette, Müslümanlığın ilk kuruluş zamanlarında olsaydı, Hazret-i Peygamber (asm), Kâbe’deki putların parçalanması vazifesini ona verirdi. Şirke ve putperestliğe o derece düşmandır.”5  

Hazret-i Osman ve Bediüzzaman

Hem Hazret-i Osman’da, hem Bediüzzaman’da meşrep statüsünde temel ortak özelliklerin bulunduğu dikkatli gözlerden kaçmaz: Bunlar:

1- Şefkat ve merhamet. Hazret-i Osman (ra) şefkat ve merhamet yönüyle müstesna bir ahlâka sahiptir. Risale-i Nur’un ise dört esasından birisi şefkattir. 

2- Siyasette hilm ve muktesit meslek. Hazret-i Osman (ra) halife iken kendi katlini isteyen fitnecilere sırf bu meslek sebebiyle karşılık vermekten bile kaçınmış ve nihayet şehit düşmüştür. Siyasette muktesit meslek, hilm ve müsbet hareket, Risale-i Nur’da da belirgin birer karakter şeklinde ifadesini bulmuştur.   

3- Kur’ân hizmeti hem Hazret-i Osman’da, hem Bediüzzaman’da en temel hareket merkezi olmuştur.  

Günün Duâsı

Yâ Hâlıkî ve yâ Hâlık-ı Külli Şey! Hazret-i Mûsa Aleyhisselâma denizi ve Hazret-i İbrahim Aleyhisselâma ateşi ve Hazret-i Davud Aleyhisselâma dağı, demiri ve Hazret-i Süleyman Aleyhisselâma cinni ve insi ve Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâma şems ve kameri teshir ettiğin gibi, Risale-i Nur’a kalbleri ve akılları musahhar kıl. Âmin.

Dipnotlar:

1- Barla Lâhikası, s. 118.

2- Emirdağ Lâhikası, s. 61.

3- Tarihçe-i Hayat, s. 603.

4- Barla Lâhikası, s. 101.

5- Tarihçe-i Hayat, s. 541.

Okunma Sayısı: 194
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ekonomi iki kelime: İyi değil

    İnternete RTÜK denetiminin dünyada örneği yok

    Manevi cihadın öncüleri, Nur talebeleri

    Erdoğan - Macron görüşmesinin detayları

    Boğaziçi'nde yaşanan olayla ilişkili 14 şüpheliden 12'si yakalandı

    Milliler, tek golle kazandı

    Verheugen: Türkiye'nin bir gün AB'ye üye olacağına eminim

    23 Ocak'ta şehit olan Usta ve Muratdağı'nın cenazelerine ulaşıldı

    Eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesini değerlendirdi

    Acı haber Batman'dan geldi

    ABD'den Menbiç açıklaması

    İKV Başkanı Zeytinoğlu: Acilen adım atılmalı

    Afrin şehidinin vasiyeti yerine getirildi

    "Çiftlik Bank" ve benzeri yapılanmalar TBMM gündeminde

    ''Afrin'in devamı var; İdlib var, Mümbiç var''

    15 Temmuz'da Maltepe Komutanlığı'nda yaşananlara ilişkin karar

    İngiltere'den İsrail'e Ahed el-Tamimi tepkisi

    Kılıçdaroğlu’ndan Alman Büyükelçiye tepki: İşgal diyemezsiniz

    10 kişinin öldüğü asansör kazası davasında karar açıklandı

    Cezaevine girebilmek için suç işliyorlar

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Ekonomi iki kelime: İyi değil
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Demir gibi zam
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bediüzzaman’ı ve Risale-i Nur’u anlamak
    M. Latif SALİHOĞLU

    Dünya ile birlikte...
    Ahmet BATTAL

    Siyasal “İslâm” değil, siyasal “İslâmcılık”
    İslam YAŞAR

    Bediüzzaman'ı selamladı
    Armağan Bahtiyar

    Bir ümittir yaşamak
    Cevher İLHAN

    “Mahkeme, en ziyâde bîtarafâne olmalı”
    Genel

    İnternete RTÜK denetiminin dünyada örneği yok

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.