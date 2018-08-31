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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Risale-i Nur hangi alanlarda tecdid yapmıştır?

Süleyman KÖSMENE
31 Ağustos 2018, Cuma
Mustafa Kaynar: “Risale-i Nur hangi alanlarda tecdit yapmıştır?”

RİSALE-İ NUR KUR’ÂN DEĞERLERİNİ İSPAT ETMİŞTİR  

Risâle-i Nûr, Kur’ân’ın asrımızı kucaklayan Nurudur. Dayandığı nokta, bağlandığı ip, doğrudan doğruya Kur’ân’dır. Kur’ân’ın asrımızı şemsiyesi altına alan ışığı, Risâle-i Nûr ile tezâhür etmiştir.

Kur’ân’ın temel dinamiklerinden olan Allah’a îman, Meleklere îmân, Kitaplara îmân, Peygamberlere îmân, Âhiret Gününe îman, Kadere İman, Kıyâmet, Haşir, Cennet, Cehennem, Allah’ın birliği ve isimleri ve Allah’ın emir ve yasaklarının hikmetleri Risâle-i Nûr’da felsefeyi ve düşünce dünyasını hayran bırakan bir üslûp içinde ele alınmış, işlenmiş ve ispat edilmiştir.

Risale-i Nur, Peygamber (asm) Sözünü Doğru Anlamanın Ölçülerini Vermiştir

Peygamber Efendimiz’in (asm) hadislerini doğru yorumlamaya olan ihtiyacımız aslâ göz ardı edilemez. Çünkü Kur’ân’dan sonra ikinci derecede önemli bilgi kaynağımız Peygamber Efendimiz’in (asm) hadisleri ve Sünnet-i Seniyyesidir.

Hadis âlimleri çok titiz çalışmalarla o yüksek bilgi kaynaklarını uydurmacıların ellerinden kurtarıp, ciltlerle kitaplarda derleyip toplamışlardır. Bir kısım uydurmacının kimi hadisler üzerine düşürdükleri gölgeleri bahane ederek Son Peygamberin (asm) hadislerini görmezden gelemeyiz; yoksa Kur’ân’ı anlamamız, İslâm’ı anlamamız, insanlığı anlamamız mümkün olmaz.

İşte Risâle-i Nûr, hadisleri üzerine düşen gölgelerden arındırarak, Peygamber (asm) sözünü doğru anlamanın ölçülerini, yolunu ve yordamını vermekte; her biri birer altın pırlanta olan hadislerin verdiği gaybî haberleri doğru yorumlarla asrımıza sunmaktadır.

RİSALE-İ NUR İMANI AKLÎ DELİLLERLE TEMELLENDİRMİŞTİR 

İslâmiyet ter ü tâze îmân esaslarıyla bütün insanlığa huzur veren bozulmamış tek hak dindir. İslâm îmânının “gaybî” oluşu zaafından değil, ulviyetinden ve bizim dünyevî nazarımızın kısırlığından kaynaklanmaktadır. Oysa yaşadığımız pozitif ilimler asrında, tutarsız felsefenin de tahrikiyle bütün inançlara savaş açan muhtelif inkâr fırtınaları, İslâm imanını da silip süpürmeyi gözüne kestirmiştir.

Tam böyle bir zamanda Risâle-i Nûr, çelikten irâdesiyle ortaya atılmış, Kur’ân’dan aldığı elmas hakikatlerle dünyaya meydan okumuş ve İslâm îmânının sıhhatini, doğruluğunu, tâzeliğini, hakkın ve hakîkatin tâ kendisi olduğunu, insanlığın bütün fertlerine hem dünyevî, hem uhrevî sonsuz huzur vermeye kâbiliyeti bulunduğunu göstermiştir. İmanın Allah’ın doğru vahyinin eseri olduğunu ispat etmiştir. İmanı aklî ve mantıkî delillerle temellendirmiş ve pozitif düşünce ile doğrulamıştır.

RİSALE-İ NUR İSLÂMİYET NURUNU PARLATMIŞTIR  

Cihanşümul niteliğiyle her asrı kucaklayan, her zamana hitap eden, her toplumu muhatap alan, her ilmin hareket noktasını teşkil eden Allah’ın son dîni İslâmiyet, asrımızda bâtıl dinler mesâbesine indirilmek ve söndürülmek istenmiştir. Cenâb-ı Hakk’ın rahmetiyle her asrı aydınlatan tecdit kurumu ise, fitnesinin ağırlığına denk bilgi donanımıyla asrımızı da kollarına almış ve İslâmiyet’i yeniden tecdit etmiştir.

İşte bu kurumun son münevver meyvesi Risâle-i Nûr, İslâmiyet’i ve Kurân’ı asrın idrakine sunmuştur. Şiddetin, hilenin, ihanetin, inkârın, şüpheciliğin ve çirkin siyasetin Müslüman’ları yorgun düşürdüğü asrımızda Risale-i Nûr, yepyeni bir heyecanla İslâmiyet’in istikbal dini olacağını müjdelemiş, hiç soluksuz iman ve Kur’ân hizmetine başlamış ve baş döndürücü bir fedakârlıkla hakkı üstün tutarak, Müslüman’ların umudu, dayanağı, güveni, aydınlığı, mutluluğu, heyecanı ve nuru olmuştur.

Bediüzzaman Hazretleri’ne göre; bu günlerimiz sıkıntıyla, ateş çemberiyle, maddî mânevî buhranlarla geçse de, bu sancılar ve çalkantılar, bu kavgalar ve gürültüler, bu ağrılar ve krizler inşallah Cennet-asâ baharlara gebedir.

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