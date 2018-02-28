Kitaba Susamışlık

Geçtiğimiz hafta sonu, Samsun ve Ankara Kitap Fuarları’nda bulunduk. İnsanımızın suya susamış gibi kitaba susamış olduğunu görmek sevindiriciydi. Yeni Asya’nın bunca yayınevi arasında bir yıldız gibi ihtişamla Risale-i Nurlar’la yerini alması heyecan vericiydi. Samsun’da da, Ankara’da da gönüllü satış temsilcilerinin sorumluluk üstlenerek imece usûlü kitap arzına ve satışına katkı vermesi sevindiriciydi. İnsanların, Üstad’ın o muhteşem resmi altında resim çektirme çabası heyecan vericiydi.

Öncelikle yayınevimizin Satış ve Pazarlama birimine, son yıllarda fuarlara katılmada ve Yeni Asya imzalı kitapları okuyucuyla buluşturmada gösterdiği çaba ve performanstan ötürü tebrikler... Bir tebrik de, bu değerli hamleye, gerek maddî destek sağlayarak, gerekse insan kaynağı desteği vererek, ilinde sahip çıkan cemaatimize ve neşriyat görevlilerine…

Herkes Memnun Ayrılıyor

Fuarlarda fevkalâde bir hizmet konsepti vardır. Risale-i Nurlar, Risale-i Nurlar’ın şerhleri mahiyetinde kitaplar, dergiler ve gazetemiz son derece medenî bir üslûpla ve güler yüzle okuyucusuna ulaşıyor. İnsanlar önce şaşırıyorlar. Son yıllardaki ölü toprağının etkisinden sıyrılıp yaklaşıyorlar, kitaplara dokunuyorlar, güler yüzlü gençlerinizin “buyurun” sözüyle dost oluveriyorlar. Aradıkları ve aslında kimseye söyleyemedikleri, ama fuarda ilânatla teşhir edilen ve iftiharla sunulan kitapları alıp gidiyorlar.

Bu yüzden fuarlardaki Yeni Asya standlarına “kamuya açık dershane” dense mübalâğa olmaz. Üstad Hazretleri ilânata çok ehemmiyet verirdi. Fuarların bu ilânat ve tanıtım yönü bile aslına bakarsanız milyonlar ödemeye değer bir hizmettir.

Samsun’da izdiham derecesinde bir katılım vardı. Samsun merkez, Alaçam, Ladik, Terme, Çarşamba, Vezirköprü gibi ilçe okuyucuları göz doldurdu. Hanımlar dönüşümlü olarak yemek getirmişler. Saff-ı evvel dönemlerinde beylerine “sen Risale yaz, ben işleri yaparım” diyen mübarek hanımların himmeti orada dirilmiş.

Aynı seferberlik Ankara’da da vardı. Gönüllü satış temsilcileri saygıdeğer eşleriyle gelmişler. Tam bir hizmet seferberliği.. Standa yaklaşan hiç kimse ilgisiz ve bilgisiz kalmıyor. Gençler mutlaka bir broşür, gazete veya dergi hediye ediyor. Gelen kesim kültür ve yaşayış olarak muhtelif. Herkes memnun ayrılıyor.

Ortak Paydamızı Bilmek

Ankara’da imzadan önce seminerimiz vardı. Konumuz: İslâm Kardeşliği ve Dünya Barışı. Başladığımızda salonun yarısı dolu vaziyette idi. Biraz sonra salon tamamen doldu. Meğer bizden sonra meşhur bir ulusalcı yazarın konuşması varmış. Onu dinlemeye erkenden gelmişler. Yanlışlıkla bizi dinlediler.

Kur’ân’ın en önemli değerlerinden birinin İslâm kardeşliği olduğunu, Müslümanların kardeşlik bilincinde olmaları halinde, bunun getirdiği pozitif rüzgârın İslâm âlemini ihya edeceğini, dalga dalga dünyaya yayılacağını ve dünyaya barış getireceğini söyledik. Oysa bu gün kardeşliğin Müslümanlarca unutulan bir değer olduğunu, bu sebeple gerek ülkemiz, gerekse İslâm âleminin problemler sarmalından kurtulamadığını ifade ettik. İslâm dışı güçlerin bu sebeple gerek ülkemizi, gerekse âlem-i İslâm’ı çok karıştırdığını, Filistin’de ve yanı başımızda Suriye’de yıllarca çocuk ve sivil kanının bu sebeple aktığını aktardık. Bediüzzaman Hazretleri’nin 1911’de Şam’da verdiği Arapça hutbede İslâm âlemini ortaçağda durduran sebeplerden birinin ehl-i imanı birbirine bağlayan manevî rabıtaları bilmemek olduğunu söylediğini zikrettik.

Biz Bediüzzaman der demez, orta ön sıralardan bir hanımefendi salondan çıktı. Orta sıralardan birisi bu rabıtaların neler olduğunu sordu. Bir başkası bu sorunlar yumağında nasıl kardeş olabileceğimizi sordu.

Biz de başta kardeşlik olmak üzere, aynı Allah’a, aynı peygambere, aynı dine iman etmek, aynı kıbleye dönmek, aynı toprakları paylaşmak, aynı memleketin vatandaşları olmak gibi temel değerlerimizin bizi birbirimize sımsıkı kenetlediğini söyledik. Aramızda görüş ayrılıkları, mezhep farklılıkları, düşünce ve yaşayış farklılıkları olabileceğini, bunun kardeşliğe zarar vermemesi gerektiğini savunduk.

Kardeşlik Paydası

Biz mezhep deyince orta sıralardan birisi, “Peygamber zamanında mezhep mi vardı?” diye sordu. Biz de mezheplerin bir sosyal vak’a olduğunu, bizim bugün asıl konumuzun ise mezhep ve mesleğimiz farklı da olsa birbirimizi kardeşlik paydasında sevmemiz gerektiği olduğunu söyledik.

Sonunda bir hanımefendi konumuz harici olarak, mezarlıklarda “Herkes ölümü tadacaktır” yazıyor bunun ne manaya geldiğini sordu. Biz de ölümün ehl-i iman için nuranî âlemlere açılan bir kapı olduğunu ifade ettik.

Bize ayrılan kırk dakika çabuk bitmiş, salon giderek ulusalcılarla dolmuştu. Nezih bir dinleyici topluluğuydu doğrusu. Provoke davranışlar olmadı. Kardeşlik mesajlarına her kesimin büyük ihtiyacı olduğunu orada gördük. Teşekkür edip ayrıldık.

Günün Duâsı

Ey her şeyin Hâlıkı olan Allah'ım! Bizlere, yarattığın her şeyin ya bizzat ya netice itibariyle güzel olduğu bilincini ver. Bizi güzel görüp, güzel düşünenlerden ve hayatından lezzet alanlardan eyle. Cemîl isminin hürmetine iki dünyamızı da güzel eyle. Amin...