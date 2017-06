Şevval orucu ve nafile oruçlar

Merve Hanım: “Şevval orucunun faziletleri nelerdir? Şevval orucunu peş peşe mi tutmamız gerekir? 2- Nafile oruç kasten bozulsa kefaret mi, yoksa kaza mı gerekir? 3- Unutularak yemek ve içmekle nafile oruç bozulur mu?”

Yıl Orucu Nasıl Tutulur?

Ramazan ayından çıktık; Şevval ayına girdik.

Oruç ibadetine doyum olmuyor. Çünkü Bediüzzaman’ın da ifadesiyle oruç “çok cihetlerle hakikî vazife-i insaniye olan şükrün anahtarı hükmündedir.”1

Abdullah b. Amr b. El-As (ra) anlatıyor: “Bir gün, ‘and olsun ki ömrüm boyunca bütün gündüzleri oruçlu geçireceğim, bütün geceleri de ibadete kalkacağım.!’ demiştim. Allah’ın Resulü (asm) bundan haberdar edilmiş. Bana dedi ki:

“Bu sözü sen mi söyledin?” Ben: “Evet, ey Allah’ın Resulü (asm), anam babam sana feda olsun; o sözü ben söyledim” dedim.

Resul-i Ekrem (asm) buyurdu ki:

“Buna güç yetiremezsin! Bazı günler oruç tut, bazı günler ye! Gecelerin bir kısmında uyu, bir kısmında teheccüde kalk! Şüphesiz cesedinin senin üzerinde hakkı vardır. Gözlerinin senin üzerinde hakkı vardır. Eşinin senin üzerinde hakkı vardır. Misafirlerinin senin üzerinde hakkı vardır. Her ayda üç gün oruç tutman sana yeter! Zira senin her iyiliğine on misli sevap vardır. Üç gün oruç sevapta otuz gün oruca denktir. Dolayısıyla her ay üç gün oruç tuttuğun takdirde senin için yıl orucu gibi olur.”

Ben: “Ya Resulallah (asm); daha fazlasına gücüm yeter!” deyince, Allah’ın Resulü (asm):

“Öyleyse Hz. Davud’un (as) orucunu tut; daha arttırma! Davud Orucu, oruçların en mutedili ve en faziletlisidir.” buyurdu. Ben:

“Davud (as) orucu nasıldır?” diye sordum. Sevgili Peygamberimiz (asm):

“Yılın yarısının oruçlu olmasıdır. Bir gün oruç tutar, bir gün yersin.” buyurdu.

Ben: “Bundan fazlasına da güç yetirebilirim!” dedim. Allah Resulü (asm):

“Oruçta bundan faziletlisi yoktur.” buyurdu.

Keşke, Resulullah’ın (asm) tavsiye ettiği, ayda üç günlük orucu tercih etmiş olsaydım! Resulullah’ın (asm) ruhsatının kıymetini yaşlanınca anladım!”2

Görüldüğü gibi Sevgili Peygamberimiz (asm) ibadette itidali tavsiye etmiştir. İbadetlerimize en az bire on sevap verildiğini nazara aldığımızda, Cenâb-ı Hakk’ın ibadet mükellefiyetimizi hiç olmazsa on kat hafifleştirerek, lütuf ve ihsanıyla aynı sevabı verdiğini kolaylıkla görebiliriz.

Şevval Ayı Orucu

Lütuf ve rahmet yönüyle Şevval ayı orucunda da aynı sevap ve fazilet vardır.

Resulullah (asm) buyurdu ki: “Her kim Ramazan ayında oruç tutar da sonra buna Şevval ayından altı gün ilâve ederse, bütün yılı oruçlu geçirmiş gibi olur.”

Bire on sevap verilerek, otuz altı günlük orucun, bir yıllık oruç gibi muamele görmesi Allah’ın büyük bir lütfudur.

Büyük bir sevap sağanağının içinde bulunuyoruz. Kaçırmamalıyız.

Şevval ayı orucunu ayrı, ayrı günlerde tutabileceğimiz gibi, peş peşe tutmamız da mümkündür. En iyisi haftada iki gün olmak suretiyle bunu üç haftaya yaymaktır. Pazartesi ve Perşembe günlerine denk getirilirse aynı oruçta çift sünnet işlenmiş olur. Neticede bu ayda altı gün oruç tutmak sünnettir. Kaza, adak veya benzeri oruçları bu ayda tutmaya niyetlenen bir kimse, Şevval ayı orucunun feyiz, bereket ve faziletinden de inşallah istifade eder.

Nafile Oruç Bozulursa…

Nafile oruç, bilerek bozulursa kefaret gerekmez; sadece kaza gerekir. Ve kazası vacip olur. Yani, sünnet olarak tuttuğumuz orucu bozduğumuz takdirde, aynı orucu tutmak bu defa üzerimize vacip olur. Bu orucun kazasının vacip oluşunda, kişinin isteğiyle bozmasıyla isteği dışında bozması arasında fark yoktur.

Nafile oruç da unutarak yiyip içmekle bozulmaz. Hüküm böyledir. Ancak unutarak yiyip içtikten sonra orucum bozuldu zannıyla yemeye veya içmeye devam ederse, o zaman orucunu bozmuş olur. Ve kazasını üzerine vacip yapmış olur.

GÜNÜN DUÂSI

Ey kulluk yollarını gösteren! Ey kendisine kulluk edilen! Ey kulluk edenlerden razı olan! Ey kusurları örten Rabbim! Kusurlarımı ört! Taksiratımla birlikte kulluğumu kabul eyle! Günahlarımı bağışla! Beni kendine kul, habibine ümmet eyle! Âmin.

Dipnotlar:

1- Mektubat, s. 388. 2- Sahih-i Buhari Tec. Ter. c. 6, s.299.