"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 NİSAN 2017 SALI - YIL: 48

Sırat köprüsünde Bediüzzaman

Süleyman KÖSMENE
11 Nisan 2017, Salı
Hayrettin Bey: “Üstad Hazretleri gördüğü bir sadık rüyada Ararat dağı infilak ediyor. Bu esnada mühim bir zat kendisine ‘İ’caz-ı Kur’ân’ı beyan et!’ diyor. Bu mühim zat kimdir? Ayrıca Sırat Köprüsü ziyaretinin bir neticesi olmuş mudur?”

Sırat Köprüsünde Bir Görüşme

Cenab-ı Hak Bedîüzzaman’ın uhdesinde insanlığa büyük bir dâvâ ihsan etmiş! Bir veraset-i Nübüvvet davası! Bir velayet-i Kübra yolu! Bir hakaik-ı İmaniye ve Kur’âniye ilmi! Bir şehadet, şuhut, tahkik, iz’an ve hakikat mesleği! Bir dâvâ içinde burhan nuru!

Bu burhan dairesi ile ilgili olarak Risalelerde yer alan ipuçlarını takip ettiğimizde ilginç neticelere ulaşıyoruz:

Bedîüzzaman küçüklüğünde bir rüya-yı sadıkada kıyametin koptuğunu, kâinatın yeniden dirildiğini görür ve Sırat Köprüsü üstünde bütün peygamberleri birer birer ziyaret eder. Nihayet Peygamber Efendimizi de (asm) ziyaret edince ondan Kur’ân ilmi talep eder.

Peygamber Efendimiz (asm) ona, ümmetinden sual sormamak şartıyla İlm-i Kur’ân verileceğini müjdeler.1

Bediüzzaman’ın hayatında fırtına estirerek, Risale-i Nur külliyatını netice veren ve iman ve Kur’ân ilmi olarak ortaya çıkan hakikat, işte bu hakikattir!

Risale-i Nur, Peygamberimizin (asm) İlmine Varistir

Bedîüzzaman, Peygamber Efendimizin (asm) ilmine ve davasına varis olmuştur.

Mesleği, sahabe mesleğinin bir cilvesidir.2

Bu nedenle Bedîüzzaman, Risale-i Nur dairesinin Hazret-i Ali (ra), Hazret-i Hasan (ra), Hazret-i Hüseyin (ra) ve Gavs-ı Azam Abdulkadir-i Geylani’nin (ks) bu zamandaki dairesi olduğunu ifade ediyor. Neşrettiği hakikat ilmini Üveysî bir şekilde doğrudan doğruya Gavs-ı Azam (ks), Hazret-i Zeynelabidin (ra), Hazret-i Hasan (ra) ve Hazret-i Hüseyin (ra) vasıtasıyla Hazret-i İmam-ı Ali’den (ra) aldığını beyan ediyor.

Ve ekliyor Bedîüzzaman: “Hizmet ettiğimiz daire onların dairesidir.”3

Ağrı Dağında Emir Veren Zat-ı Kiram

Bedîüzzaman, birinci dünya harbinden önce bir vakıa-i sadıkada, Ağrı Dağının müthiş infilak ettiğini, bu esnada mühim bir zat peyda olarak, kendisine amirane: “İ’caz-ı Kur’ân’ı beyan et.”4 Diye emrettiğini ifade ediyor.

Fakat bu mühim zatın kim olduğunu açıklamıyor. Keza Risale-i Nur’da yer yer bir gaybî konuşmadan bahseden cümlelere rastlıyoruz.

Mesela Sünuhat adlı eserinde Bedîüzzaman, 1335 senesi Eylül’ünün bir Cuma gecesinde, İslamiyet’in şiddetli mağlubiyetinin verdiği üzüntü ile mustarip olduğu bir sırada âlem-i misale girdiğini; orada birisinin kendisini, “Mukadderat-ı İslâm için teşekkül eden bir meclis-i muhteşem seni istiyor.” Diye çağırdığını; bunun üzerine benzerini dünyada görmediği selef-i salihinden ve her asrın mücedditlerinden oluşmuş bir meclis gördüğünü beyan ediyor. Meclis tarafından kendisine İslamiyet’in bu mağlubiyetinin hikmeti soruluyor ve kendisi istikbale ait harika müjdelerle cevap veriyor.5

Yine keza Şuâlar’da Bedîüzzaman, “Bugünlerde, mânevî bir muhaverede bir sual ve cevabı dinledim” diyerek bir manevi konuşmadan bahsediyor.6

Risale-i Nur hakikatleri etrafında yoğunlaşan böyle gaybî konuşmalar, yukarıda adı geçen sadat-ı kiram arasında geçiyor olsa gerektir. Çünkü Bedîüzzaman en azından bu dairenin onların dairesi olduğunu ifade ediyor.

“İ’caz-ı Kur’ân’ı beyan et!” emri de gaybîdir. Bu gaybî emir ya doğrudan Peygamber Efendimiz’den (asm) geliyor. Çünkü ilm-i Kur’ân ile müjdeleyen bizzat zat-ı risalettir.

Ya da Peygamber Efendimiz’e (asm) vekâleten yukarıda adı geçen sadat-ı kiramdan geliyor olsa gerektir. Çünkü bu daire onların dairesidir.

Doğrusunu Allah bilir.

Dipnotlar: 1 Tarihçe-i Hayat, Yeni Asya Neşr., İstanbul, 2001, s. 30. 2- Emirdağ Lahikası, Yeni Asya Neşr., İstanbul, 1997, s. 61. 3- Emirdağ Lahikası, Yeni Asya Neşr., İstanbul, 1997, s. 61. 4 -Tarihçe-i Hayat, s. 174; Barla Lahikası, Yeni Asya Neşr., Germany, 1994, s. 11. 5- Soru ve cevaplar için bakınız: Bediüzzaman Said Nursi, Sünuhat, Yeni Asya Neşr., İstanbul, 1996, s. 55 vd. 6 Şualar, Yeni Asya Neşr., İstanbul, 2005, s. 283

Okunma Sayısı: 226
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    42. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Herkes için demokrasi, özgürlük ve adalet

    Yeni ByLock soruları

    Başakşehir Cimbom'a fark attı

    Halkbank Genel Müdür yardımcısı ve Zarrab'ın davalarına birleştirilme talebi

    Erdoğan: Hayır diyen teröristtir demedim

    Beyaz Saray: Suriye'ye yönelik yeni saldırılar olabilir

    Bir de Bediüzzaman’ı dinleyin

    Biletli kitaplar

    Yerli ve milli demekle bu sistem yerli milli olmaz

    MHP'de isyan: Hareketimiz ülkücü çizgisinden ayrıldı

    Şırnaklılara 13 ay sonra sevindiren haber

    Ergenekon hakim ve savcılarına soruşturma

    Erdoğan'a 'beşinci parmak' önerdi

    'Türk akademisyenlere açık çek yok'

    HDP'li Fırat, Rabia işareti yaptı

    Sanayi üretimi şubatta yüzde 1 arttı

    Yurt dışında sandıklar kapandı

    Kendini yaktı, 'Nasıl yanacağımı merak ettim' dedi

    Bu paket hiçbir iyilik getirmiyor

    Almanya'dan dünya geneline önemli uyarı!

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Delilsiz tutuklama olur mu?
    Genel

    Yeni ByLock soruları
    Genel

    O iftiraya da suç duyurusu
    Mağdur Kürsüsü

    Bir gelinin çeyiz sandığı
    Zeynep ÇAKIR

    Kâbe’de romantizm!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Gerçek ve sahte bayramlar
    Genel

    Herkes için demokrasi, özgürlük ve adalet
    Orhan GÜLER

    “Sağduyu galip gelmeli [ve] Meclis’in devre dışı kalması önlenmeli!”
    Faruk ÇAKIR

    Herkes için iyilik

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.