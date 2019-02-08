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19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

Tebliğ ve hidayet büyük nimetlerdendir

Süleyman KÖSMENE
08 Şubat 2019, Cuma
Salih Bey: “Şu hadiste anlatılmak istenen nedir: ‘Herhangi bir kişiye dinî bir tebliğ ulaşırsa, bu, Allah tarafından kendisine gönderilen bir nimettir. Onu şükrederek kabul ederse ne âlâ! Aksi takdirde bu Allah katında aleyhinde delil olur. Onunla Allah günahını arttırır. Ve daha fazla gazap eder.” 1

TEBLİĞ OLMADAN AZAP OLMAZ  

Adalet için tebliğ önemli bir ön şarttır. Hele bu kılı kırk yaran mahşer hesabı ve sorgusu olursa… Allah’ın adaleti şöyle işliyor: Önce tebliğ, sonra hesap!

Kişiye eğer dinî bir tebliğ yapılmamışsa, bu durum kendisi için, mahşerde bir af sebebidir.   Nitekim Cenab-ı Hak buyuruyor ki: “Biz bir peygamber göndermedikçe azap edici değiliz.” 2 Peygamber tebliğcidir.

Bu âyetin tefsiri sadedinde Bediüzzaman, bilmeyen, işitmeyen ve kendisine tebliğ de ulaşmadığı için bu noktada cahil kalan ehl-i cezbe ve ehl-i uzlet kimselerin Allah’ın birliğine inanmakla ehl-i necat olabileceğini ve azaptan muaf olabileceğini bildiriyor. 3

Gerçi Peygamberimizin (asm) fiilen bulunmadığı devirlerde, Müslümanlar Peygamberimizin (asm) getirdiklerini doğru biçimde tebliğ etmekten sorumludurlar. Nitekim Kur’ân, Peygamberimiz (asm) olmadığı devirler için bu görevi Müslümanlara veriyor: “Sizden hayra çağıran, iyilikle emreden, kötülükten nehyeden bir cemaat bulunsun.” 4

Sevgili Peygamberimiz (asm) insanları hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten nehy eden bir cemaatin yeryüzünde kıyamet gününe kadar eksik olmayacağını haber veriyor: “Ümmetimden bir taife Allah’ın emri gelinceye kadar (yani kıyamet kopuncaya kadar) hak üzere galip olacaktır.” 5

Biz tebliğlerimizle bu taifeden olmaya gayret edelim. Netice Cenab-ı Allah’a aittir.

Kur’ân, bezm-i elestte bizzat Cenab-ı Hak tarafından “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” sorgusuna muhatap kılınan ruhların, “Evet, elbette Rabbim, Sen bizim Rabbimizsin.” tarzında cevap verdiklerini, bu isticvabın (soru-cevabın) hikmetinin mahşere dönük bir tecelli olduğunu, yani yarın mahşerde “Biz bundan habersizdik” dememeleri için bu soru-cevabın ve şehadetin yapıldığını bildiriyor. 6

ALLAH KULUN YARDIMCISIDIR  

Bütün bu belgelerden anlıyoruz ki, kişiye dünya evini terk etmeden önce, yani ahiret yurduna girmeden önce, yani hesap gününe varmadan önce tebliğ yapılmış olması büyük bir nimettir. Çünkü bu, ileride olacaklardan, hesaptan, sorgudan, Allah’ın adaletinden, azabından, gazabından harbî olarak haber vermek demektir. Allah hiç kimseyi arkadan vurmuyor. Tebliğciyi önceden, insan ölmeden gönderiyor ve insanın ahirete hazırlanmasını sağlıyor. Bu çerçevede Allah her topluma muhakkak Peygamber görevlendirmiştir, kitap indirmiştir, din göndermiştir ve uyarmıştır. İnsanın hakkı ve hakikati öğrenmesine, ahiretini kurtarmasına, Cehennem’den kurtulmasına ve Cenneti kazanmasına bizzat katkı sağlamıştır, yardımcı olmuştur.

Bununla beraber, insanlık kimi zaman fetret devirlerinden geçmiştir. Önceki peygamberin tebliğinin bozulduğu veya kaybolduğu, henüz yeni bir peygamberin de gelmediği ara dönemlerde kalan ve doğru bir peygamber tebliğinden mahrum kalan insanlar varsa, böyle insanların da yapılan tebliğle ilgili sorgu sualden muaf tutulacağını yukarıdaki âyetlerden ve bahsettiğiniz hadisten anlıyoruz. Bu insanların hesap günü bitinceye kadar Arasat’ta bekleyecekleri, hesap günü bitince de hepsinin nihayet Cennete ulaşacakları hakkında rivayetler vardır.

Ama kendisine hak kelâmı ulaşmış ve doğru tebliğ yapılmış kimselerin ahirete hazırlanmamakla ilgili bahaneleri ve özürleri kalmamış oluyor.

Böyle kişiler kendilerine ulaşan tebliğ derecesine göre mesul olurlar ve mesuliyetlerini müdrik olmaları derecesinde de daha yüksek mertebe kazanırlar.

Dipnotlar:

1- Camiü’s-Sağir, Hadis No: 1608. 2- İsra Sûresi: 15. 3- Mektubat, s. 561. 4- Âl-i İmran Sûresi: 104. 5- Buhari, 9:125, 162; Müslim,1:137. 6- A’raf Sûresi: 172.

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