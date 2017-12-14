"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 ARALIK 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Tefekkür mesleği

Süleyman KÖSMENE
14 Aralık 2017, Perşembe
İsmail Bey: “Ayet, Hadis ve Risale-i Nur’a göre tefekkürün önemi nedir? Yazar mısınız?”

MÂNÂ AÇISINDAN TEFEKKÜR

Tefekkür, Arapça’da f-k-r kökünden gelen bir kelimedir. Lügatte derinliğine düşünmek, inceden inceye fikretmek, akıl erdirmek, fikir yürütmek, fikir üretmek, olayların hikmetini kavramak için çaba sarf etmek manalarına gelir. 

Istılahta ise tefekkür, ilmin elde ettiği sonuçlardan iman esaslarını takviye edecek deliller bulmak demektir. 

İnsan tefekkür edince Allah’ın varlığına, birliğine, kudretine, azametine, kibriyasına, celaline ve sair sıfatlarına başta olmak üzere; meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe ve kadere tahkiki imana ulaşır.

İmanın kemale ermesinin yolu tefekkürden geçer.

Hiç şüphesiz imanı kemale erdiren tefekkür önemli bir düşünce disiplinidir ve önemli bir ibadettir; imanı artıran önemli bir fikir eylemidir. 

AYETLERDE TEFEKKÜR

İşte bazı ayetler:

“ Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah’ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde tefekkür ederler. “Rabbimiz! Bunu boş yere yaratmadın, seni eksikliklerden uzak tutarız. Bizi ateş azabından koru” derler.”1 

“O, yeri yayıp döşeyen, orada dağlar, nehirler meydana getiren, orada her türlü meyveden (erkekli-dişili) iki eş yaratandır. O, geceyi gündüze bürüyor. Şüphesiz bunlarda, fikir yürüten bir kavim için (Allah’ın varlığını gösteren) deliller vardır.”2 

“Allah o su ile size; ekin, zeytin, hurma ağaçları, üzümler ve her türlü meyvelerden bitirir. Elbette bunda tefekkür sahibi bir kavim için bir ibret vardır.”3 

“Sonra meyvelerin hepsinden ye de Rabbinin sana kolaylaştırdığı (yaylım) yollarına gir.” Onların karınlarından çeşitli renklerde bal çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Şüphesiz bunda tefekkür eden bir (toplum) için bir ibret vardır.”4 

SUSUŞUN TEFEKKÜR OLSUN

Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: “Resulullah (asm) buyurdular ki: “Rabbim bana dokuz şey emretti: 1-Gizli halde de aleni halde de Allah’tan korkmamı, 2-Öfkemde de, memnuniyetimde de adaletli olmamı, 3-Fakirlikte de zenginlikte de iktisad etmemi. 4-Benden uzaklaşana da sıla-ı rahm yapmamı, 5-Beni mahrum edene de vermemi ve bana zulmedeni de affetmemi, 6-Susma halimin tefekkür olmasını, 7-Konuşma halimin zikir olmasını, 8-Bakışımın ibret olmasını, 9-İyi, doğru ve güzel olanı emretmemi.”5

Risale-i Nur, baştan sona bütün satırlarında tefekkürü ibadet haline getirmiş; “Bir saat tefekkür, bir sene ibadetten hayırlıdır.”6 Hadisinin feyiz ve bereketine mazhar olmuş bir tefekkür ummanıdır.    

Birinci Söz’de Allah’ın, verdiği kıymettar nimetlere karşı bizden üç şey istediğini vurgulayan Bediüzzaman,  bu üç şeyin: “Zikir, Fikir ve Şükür” olduğunu hatırlatıyor. Fikrin tanımını Bediüzzaman şöyle yapıyor: “Bu kıymettar hârika-i san’at olan nimetler Ehad, Samed’in mu’cize-i kudreti ve hediye-i rahmeti olduğunu düşünmek ve derk etmek fikirdir.”7

Bediüzzaman, risalelerdeki bütün tefekkürlerin Kur’ân’ın feyzi olduğunu8; bu çerçevede, başta Âyetü’l-Kübra9 olmak üzere Risale-i Nur’da bir sene ibadet sevabı kazandıran bir tefekkür sırrı bulunduğunu10; Eski Said’in Yeni Said’e tefekkür mesleği ile döndüğünü ve her bir risalede bu mesleğin süreklilik kazandığını11; bir saat tefekkür sırrının külli bir ibadet hükmünde bulunduğunu12 ifade ediyor.

GÜNÜN DUASI

Ey nurun ve karanlığın Rabbi!  Ey tahiyyâtın ve selâmın Rabbi! Ey celâl ve ikramın Rabbi olan Allah’ım! Lütfeyle, bağışla! Rahmeyle; mağfiret buyur! Kerem et; günahlarımızı affet! Âmin.

Dipnotlar: 1 -Al-i İmran Suresi: 191. 2- Rad Suresi: 3. 3- Nahl Suresi: 11. 4- Nahl Suresi: 69. 5- Kütüb-i Sitte, Cilt: 16, s.1, No: 3. (5838). 6- el-Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 1:310; Gazâlî, İhyâu Ulûmi’d-Dîn, 4:409 (Kitabu’t-Tefekkür); el-Heysemî, Mecmeu’z-Zevâid, 1:78. 7- Sözler, s. 13. 8- Lem’alar, S. 283. 9- Emirdağ Lahikası., S. 54, 78. 10 -Kastamonu Lahikası, s. 29; Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 31; Tarihçe-i Hayat, s. 249. 11- Kastamonu Lahikası, s.. 176. 12-Kastamonu Lahikası, s. 179

Okunma Sayısı: 156
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    289. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Slogan ve kınama yetmez

    Doğu Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak tanıyın

    Türkiye bu yıl da en fazla gazetecinin cezaevinde olduğu ülke

    1 işçi Suriye'den açılan ateşle yaralandı

    Liselere yerleştirmede detaylar belli oldu

    Meclis'te 'Kürdistan' tartışması

    Sezaryende dünya lideriyiz

    İİT Kudüs için toplandı

    Kilosu altınla yarışıyor

    Rusya'yla şimdi de karanfil krizi

    Zarrab'ın eski şirketinin Borsa'daki faaliyetlerine son verildi

    Avrupa'daki dönerciler diken üstünde

    Güneydoğu’da ‘taziye ekonomisi’: Cenaze sahipleri kredi çekmek zorunda kalıyor

    İhalelere 'yerli malı' düzenlemesi

    Ev sahipleri daha fazla vergi ödeyecek

    AYM, imamlara siyaset yasağını görüşecek

    100 liranın değeri 35 liraya düştü

    Tek kartla herşey: Türkiye Kart geliyor

    58 ilde büyük operasyon

    Filistin'i İslam Birliği kurtarır

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Şahsa bağlılık, yarayı derinleşir
    Mağdur Kürsüsü

    Ne tedavi ediyorlar, ne de serbest bırakıyorlar
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Filistin bu hale nasıl düştü?
    Caner KUTLU

    Zamanın ruhunu aydınlatan ışık: Risale-i Nur
    Ahmet BATTAL

    Siyasetin hukukla ilişkisine maziden örnek
    Genel

    Slogan ve kınama yetmez
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Nefis ve şeytana karşı en etkili silah
    Genel

    Doğu Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak tanıyın
    Süleyman KÖSMENE

    Tefekkür mesleği

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.