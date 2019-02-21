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21 ŞUBAT 2019 PERŞEMBE - YIL: 49

Yarım yüzyıllık bir asalet: Yeni Asya

Süleyman KÖSMENE
21 Şubat 2019, Perşembe 00:17

ALKIŞI HAK EDEN TUTARLILIK  

Yeni Asya ellinci kemal yaşına giriyor. Hayırlı olsun Yeni Asya!

Bir tebrik de, Yeni Asya’ya rehber olan ve Yeni Asya’yı onurla omzunda taşıyan şahs-ı manevîye! Cenab-ı Hak bizi de en küçük efradından kılsın. Âmin.

Bu yol artık mahşere gider. Kırk dokuz yıldır, yoluna şerefle devam eden, zorluklardan yılmayan, rüzgârlarda şaşmayan, fırtınalarda savrulmayan, tağuta serfurû etmeyen, basiretli, başı dik, ama müsbet kalmayı başaran bu şahs-ı manevî her türlü takdiri hak eder. Her türlü hayır duâya istihkakı vardır. Duruşundan ders alınır. Vakarından heybet alınır. İstikametine şapka çıkarılır. İsabetine hayran olunur. Metanetine gıbta edilir. Cesaretinden cesaret alınır. Cesameti önünde ceket iliklenir. Tutarlılığı alkışlanır.

Bu tutarlı, vakur ve metin duruşun arkasında hiç şüphesiz İhlâs Risalesi vardır.

YENİ ASYA YÜKÜNÜN FARKINDADIR 

Çünkü, Yeni Asya kırk dokuz yıldır, vakur ve tutarlı duruşuyla “insan-ı kâmil ismine lâyık bir şahs-ı manevînin azası” olduğunu ispatladı. Hayat-ı ebediye içindeki saadet-i ebediyeyi netice veren bir fabrikanın çarkı olduğunu gösterdi. Sahil-i selâmet olan dârüsselâma ümmet-i Muhammediyeyi (asm) çıkaran bir sefine-i Rabbaniyede çalışan hademe 1 olduğunu ortaya koydu.

Yeni Asya zayıf ve küçük olsa da, istikametten şaşmadı. Fakir olsa da, isabetli olmayı hep başardı. Çünkü kırk dokuz yıldır o, rıza-i İlâhi’ye gölge düşüren hiçbir rızayı kabul etmedi. Bu gün onun omzunda ağır bir yük vardır. Çünkü “gayet ağır ve büyük ve umumî ve kudsî bir vazife-i imaniye ve hizmet-i Kur’âniye” 2 ihsan-ı İlâhî tarafından bu gün onun omzuna konmuştur.

Bu ağır yük beli çökertir, vücudu zayıflatır. Yeni Asya bunu yaşıyor.

Haza min fazli Rabbî.

İHLÂSTIR BU, BIÇAK SIRTINDA İŞLEMEKTİR 

Üstad Hazretleri, onun aslî prensibini şöyle tayin ediyor:

“Elbette, herkesten ziyade, bütün kuvvetimizle ihlâsı kazanmaya mecbur ve mükellefiz. Ve ihlâsın sırrını kendimizde yerleştirmek için gayet derecede muhtacız.” 3

İşte işin zor tarafı budur. İhlâsı kazanmaktır! Para değildir ki, haram helâl demeyip kolay elde edesiniz! İtibar değildir ki, gelene ağam gidene paşam diyerek geminizi yüzdüresiniz! Kuvvet değildir ki, iktidarın kuyruğuna takılıp bir elinizi yağa, bir elinizi bala banasınız! Tiraj değildir ki, popülist yazılarla hamaset yaparak yüz binlere ulaşasınız!

İhlâstır bu! Mükellef olduğunuz en birinci prensiptir. Bıçak sırtında işlemektir. Düz ovada değil, ip üzerinde cambaz gibi yürümektir. Uçurumun kenarında dans etmektir.

Tıpkı Yeni Asya’nın, elli yıllık resminde göründüğü gibi! Hep bıçak sırtında, hep ip üzerinde, hep uçurumun kenarında…

DOĞRUYA DOĞRU, EĞRİYE EĞRİ DEDİ   

Ama düşmüyor elhamdülillah. Dâvâsının bayrağıyla semalarda dalgalanıyor.

Çünkü Yeni Asya hep sivil kaldı. Hiçbir zaman inancını iktidar aleti veya ikbal basamağı ya da rant aracı yapmadı. Siyasetle ve iktidarla mesafesini hep korudu. İktidarlara yaranmaya çalışmadı. Doğruya doğru, eğriye eğri dedi. Fikirlerini, sahip olduğu demokratik vatandaşlık hakkıyla ortaya koymaktan çekinmedi. Başka bir hak ve imtiyaz aramadı. Net bir çizgi izledi. B planı olmadı. İçi başka, dışı başka olmadı. Yüreğinde ne varsa, ağzında o oldu. Siyasî tercihini sadece vatandaşlık hakkıyla açıkladı. Bunu kardeşliğe, uhuvvete, birlik ve beraberliğe, ittihat ve tesanüte zarar verici kılmadı. Bütün Müslümanların, farklılıklarıyla beraber kardeş olduğunu hep savundu ve bütün Müslümanları hep kardeşliğe çağırdı.

Yeni Asya kırk dokuz yıldır bu prensiplerle yaşadı. İnşallah nice kırk dokuz yıllar bu prensiplerle yaşayacaktır. Yolun açık olsun Yeni Asya’m. Mert ve asil gazetem!

Dipnotlar:

1- Lem’alar, s. 392. 2- Lem’alar, s. 390. 3- Lem’alar, s. 39.

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  • YAHYA YILDIZ

    21.2.2019 09:40:07

    Bu güzel, doğru, isabetli ve istikametli tamamen fıtri ve hasbi ifadelere eklenecek başka bir söze gerek yok. Gelecekte de YENİ ASYA nın aynı istikamette ve isabette yürümesi kesinlikle her temel meselelerinde doğru, şeri ve samimi meşveret ve istişarelerle kemale erişeceğini bu vesileyle hatırlatıyor bu vesileyle Rabbim esasta ve özde öncelikle bu Matbuat aleminde vazife alan kardeşlerimizin ve Anadolunun heryerindeki isimsiz ve resimsiz, fedakar, cefakarca destek veren tüm kardeşlerimizin Uhuvetini,Muhabbetini, İttifak ve Tesanüdünü kavi eylesin İnşaallah... YAHYA YILDIZ- ADANA

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