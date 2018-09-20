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20 EYLÜL 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Antalya'da 2 bin 200 yıllık zeytinyağı üretim merkezi bulundu

20 Eylül 2018, Perşembe 20:01
Antalya’da 2 bin 200 yıl önce zeytinyağı üretildiği belirlenen Lyrboton Kome Antik Kenti, 4 yıllık çalışmaların ardından gün yüzüne çıkarıldı.

Kepez Belediyesi, Antalya Müzesi ve Akdeniz Üniversitesi iş birliğiyle arkeopark olarak kent kültürüne kazandırılan Lyrboton Kome Antik Kenti'nin tanıtımı amacıyla tören düzenlendi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, törende yaptığı konuşmada, kentin turizmin yanı sıra tarihi açıdan da çok önemli değerlere sahip olduğunu, "Dünyada içinde en çok antik şehri, antik tiyatroyu, antik eseri barındıran kentte yaşıyoruz. Bunun kıymetini bilmemiz lazım. Bu tarihi korumak, kollamak, gelecek nesillere aktarmak bizim sorumluluğumuzda." diye konuştu.

Antik kentte kazıların yapıldığını, restorasyon çalışmalarının başladığını dile getiren Karaloğlu, bölgenin Antalya'nın kent merkezine de yakın olması açısından önem taşıdığını kaydetti.

"Her köşesinden tarih fışkırıyor"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de yakın zamana kadar çoğu kimsenin bölgeden haberdar olmadığını ancak yapılan çalışmalarla 2 bin 200 yıllık bir tarihin turizme kazandırıldığını söyledi.

Gün yüzüne çıkarılan bu değerin gelecek nesillerin emaneti olarak görülmesi gerektiğini dile getiren Türel, "Her köşesinden tarih fışkıran Antalya'mızda, zenginliklerimize bir yenisini daha ekliyoruz.” dedi.

"Çıkarılan yağ aydınlanmak için kandillerde yakıt olarak kullanılmış

Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de bölgeye ilk geldiklerinde tarihi kalıntıları çevre kirliliğinin altında gizlenmiş olarak gördüklerini söyledi. Önce bölgeyi temizlediklerini ve tarihi kalıntıların gün yüzüne çıkması için kazı çalışmalarına başladıklarını anlatan Tütüncü, “Yaklaşık 4 yıldır tarihi mirası ortaya çıkarmak için büyük gayret sarf ettik. Çarşısıyla, tapınaklarıyla, evleriyle, zeytin işlikleriyle bölgeyi gün yüzüne çıkardık. Şimdi ise arkeopark olarak düzenliyoruz." diye konuştu.

Antik kentte bulunan zeytinyağı işliklerinin, zeytinin Ege Bölgesi'nden önce Akdeniz'de ve Antalya'da var olduğunu gösterdiğini aktaran Tütüncü, "Tarihi kazıdıkça yeni bilgiler öğreniyoruz. Önceden zeytin gıda olarak değil, yakıt elde edilen doğal bitki olarak görülmüş ve çıkarılan yağ, aydınlanmak için kandillerde yakıt olarak kullanılmış." ifadelerini kullandı.

 

AA

Etiketler: Antalya, i tarih, zeytin, yağ, üretim
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