"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Bodrum Kalesi 2019 yılının haziran ayında kapılarını ziyaretçilerine açacak

01 Eylül 2018, Cumartesi 10:54
Görsel ihtişamı, şövalye kuleleri ve arkeolojik eserleriyle ünlü, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki Bodrum Kalesi, gelecek yıl kapılarını ziyaretçilere yeniden açacak.

Yapımına 1415 yılında başlanan ve inşaatı 1523'e kadar süren, 1895 yılına kadar da askeri üs olarak kullanılan Bodrum Kalesi, yenilenen yüzüyle hizmete girmeye hazırlanıyor.

UNESCO Dünya Miras Kalıcı Listesi'ne dahil olması beklenen Bodrum Kalesi, tarihsel süreçte Doğu Akdeniz'in en önemli kalelerinden biri olarak gösteriliyor.

Çeşitli kulelerden oluşan Bodrum Kalesi'nde, İngiliz, Fransız, İtalyan, Alman ve İspanyol Kulesi gibi farklı milletlere ait kuleler yer alıyor. Bodrum'un simgesi haline gelen ve her yıl 300 binden fazla ziyaretçi çeken Bodrum Kalesi'nin, tekrar turistlerin uğrak noktalarından biri olması bekleniyor.

Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdür Vekili Tayfun Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Bodrum Kalesi'nde başlatılan restorasyon, çevre düzenlemesi ve teşhir düzenleme projesinin hızla devam ettiğini söyledi.

Proje çalışmalarının 2014 yılında başladığını aktaran Selçuk, bu çalışmanın yaklaşık 3 yıl sürdüğünü belirtti.

"Ziyaretçi sayımızı artırmayı hedefliyoruz"

Proje sürecinden de bahseden Selçuk, şu bilgileri aktardı:

"Bodrum Kalesi'nde devam eden çalışmaların, 2019 Haziran'da tamamlanması öngörülüyor. Bu çalışmayla birlikte, tanıtımlara da ağırlık vererek, mevcut ziyaretçi sayımızın artırılmasının sağlanmasını hedefliyoruz. Ziyaretçilerimiz, Bodrum Kalesi'ni yeni teşhir anlayışıyla birlikte çok daha farklı bir şekilde, güzel bir ortam içerisinde ziyaret edebilecekler. Biz ümit ediyoruz ki çok daha iyi sayılara, daha güzel ortamlarda ziyaretçilerimizi ağırlama şansına sahip olacağız." 

AA

Etiketler: Bodrum, tarih, kale, turist
Okunma Sayısı: 308
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    TL’de kayıp sürecek

    İlâç piyasası ne durumda?

    Raflarda yerli ürünler olsun

    Sermaye girişleri sert düştü

    'İstanbul Zirvesi'ne ilişkin Rusya'dan açıklama

    'ABD'nin kararını derin bir esef ve hayal kırıklığıyla karşılıyor ve reddediyorum'

    Alman Bakandan Türkiye'ye ilişkin önemli mesajlar

    Gazi Fikret Çubukçuoğlu: Telefon kırıp dolar yırtmak yerine bunu yapsınlar

    Aralarında İstanbul da var: Meteoroloji'den İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı!

    Mesut Özil hakkında Löw'den açıklama

    Türkiye'deki kayıtlı drone sayısı belli oldu

    BM: Arakan için harekete geçmek insiyatifi BMGK'da

    Rusya İdlib'de El Nusra'yı vurdu

    "AB ile ilişkilerimizin sıcak olması önemli"

    Kuzey Kore'den Kore Savaşı'nı resmi olarak bitirme çağrısı

    TMMOB: Menfez dolgusu inşaat artıklarıyla doldurulmuş

    İsrail'deki Dürzi vatandaşlar kimlik sorunu yaşıyor

    Lavrov: Türkiye ve İran ile Suriye'deki amaçlarımız örtüşmüyor

    'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Diyanet, cemaatler, şahısçılık, Said Nursî
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü'
    Mustafa ORAL

    Dünya balondur, gün gelir elinde patlar
    Genel

    Bir insani kriz daha kapıda
    Raşit YÜCEL

    Tokdemir Ağabey
    Süleyman KÖSMENE

    Cennette yasak meyve var mıdır?
    Genel

    Şarbon korkutmaya devam ediyor
    Genel

    Bu proje Türkiye’ye örnek olacak
    Genel

    Sendikalar: Hatalar tekrar edilmesin

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.