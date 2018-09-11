Harput'ta Urartu ve Roma dönemine ait mezarlar ortaya çıktı

Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde yürütülen kazı çalışmalarında gün yüzüne çıkarılan Urartu ve Roma dönemlerine ait 5 kaya mezarının turizme kazandırılması hedefleniyor.

Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde yürütülen kazı çalışmalarında, Urartu ve Roma dönemlerine ait 5 kaya mezarı bulundu.

Harput Kalesi mevkisinde 1985 yılında keşfedilen, 1. derece sit alanı olarak tescillenen ve bugüne kadar herhangi bir kazı çalışması gerçekleştirilmeyen bölgede, Elazığ Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) tarafından hazırlanan proje kapsamında kazı yapıldı. Kazı çalışmalarında Urartu ve Roma dönemine ait 5 kaya mezarı gün yüzüne çıkarıldı.

Söz konusu bölgedeki kazı çalışmalarını inceleyen Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) "Dünya Geçici Miras Listesi"ne kabul edilen Harput'un, "Dünya Kültür Mirası" olarak tescillenmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

"Kaya mezarlıkları 3 bin yıllık tarihe ışık tutacak"

Yanılmaz, yazılı kaynaklara göre 4 bin yıllık medeniyet ve kültürün buluşma noktası olan Harput Mahallesi'nde son yıllarda paydaş kurumlarla çok sayıda kazı ve restorasyon çalışması yürütüldüğüne işaret ederek, "Harput'ta yürütmüş olduğumuz kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan kaya mezarlıkları 3 bin yıllık tarihe ışık tutacak." dedi.

Kaya mezarlarının turizme kazandırılması için çalışmaların hızla devam ettiğini dile getiren Yanılmaz, "M.Ö. 1000 yılına ait Urartu ve Roma dönemlerine ait olan mezarlıklar genelde o dönemin aristokratlarının defnedildiği mezarlıklar. Harput'un tarihi geçmişini ortaya çıkarmak için kazı çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Yaklaşık 15 kişilik ekiple 6 dönüm alanda sürdürülen kazı çalışmalarının bir ayda tamamlanması planlanıyor." diye konuştu.