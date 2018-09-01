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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Sümela Manastırı'nda restorasyon bitmek üzere

01 Eylül 2018, Cumartesi 23:41
Türkiye'nin önemli tarihi ve turistik mekanlarından Sümela Manastırı'nda, 3 yıldır süren restorasyon çalışmalarında sona yaklaşılıyor.

Bu ay bir bölümü ziyarete açılacak manastırın gelecek yıldan itibaren tamamı gezilebilecek. Restorasyon sırasında keşfedilen kuzey çatının üst sağ yamacında gizli geçitle ulaşılan 'şapel' ve 'çile odaları' da ilk kez ziyaretçilerle buluşacak.

Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan, yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği Trabzon'un Maçka ilçesinde Karadağ eteklerindeki tarihi Sümela Manastırı'nda, 3 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmalarında sona geliniyor. Manastırda, kaya ve buz kütlelerinin düşerek olumsuzluğa yol açmaması için endüstriyel dağcılardan oluşan özel ekiple sürdürülen 'yamaç ıslah çalışması'nın büyük bir bölümü tamamlandı. Ekipler, 3 aşamada yürütülen çalışmalarda 79 bin metrekare alanda kaya temizliği gerçekleştirdi.

Restorasyon çalışmaları sırasında bugüne kadar girilmemiş kuzey çatının üst sağ yamacında gizli bir geçitle ulaşılan nokta tespit edildi. Hristiyanların tapınak veya kutsal alan kabul ettiği 'şapel' ve 'çile odaları' olduğu belirlenen alanda, bugüne kadar görülmemiş 'cennet ve cehennem, ölüm ve yaşam' tasviri taşıyan fresklerin yer aldığı belirlendi. 30 metrelik yol yapılması planlanan alan içindeki hasar gören fresk ve çatı kısımları yeniden onarılıyor.

Trabzon Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, bu ay restorasyonu tamamlanan ilk bölümün ziyarete açılacağını belirterek, gelecek yıldan itibaren manastırın tamamının ziyaret edilebileceğini duyurdu. Ayvazoğlu, "Manastırımız şartlarında el verdiği noktada eski günlerinden daha iyi bir şekilde gezilebilecek. 

'ZİYARETÇİLER GELİYOR'

Manastırda restorasyon çalışması olmasına rağmen bölgeye turistlerin geldiğini ifade eden Ali Ayvazoğlu, şunları dedi:

"Sümela Manastırı 2015 yılının Eylül ayında restorasyon için kapatıldığında yaklaşık 500 bin civarında ziyaretçiye sahipti. Bunun yaklaşık 100 binini yabancılar oluşturmaktaydı. Biz bu yıl bu rakamı yakalamış durumdayız. Sümela Manastırı kapalı olmasına rağmen milli parkımıza girip manastıra çok yakın bir yer olan Ayavarvara Kilisesi'nin bulunmuş olduğu alandan, terastan ücretsiz bir şekilde ziyaret için gelen turist sayımız 250 bini geçmiş durumda. Ağustos ayını da ilave ettiğimiz zaman yaklaşık 300 bin civarında olmuş olacak. Dolayısı ile Sümela Manastırı eski cazibesinden ve ziyaretçilerinin orada arzu ettiği şeyi bulma açısından bir kayba uğramadı. Açılması ile birlikte daha yoğun bir ziyaretçi akımına uğrayacaktır."

SÜMELA MANASTIRI

Maçka'da Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayaların oyulmasıyla yapılan Sümela Manastırı, halk arasında 'Meryem Ana' adıyla da biliniyor. Hakkında çeşitli rivayetler de bulunan ve kuruluşu bilimsel verilere göre 13'üncü yüzyıla uzanan tarihi manastırda, hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda bulunuyor. 88 yıl aranın ardından, manastırda 2010 yılında ise binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ayini, Fener Rum Patriği Dimitri Bartholomeos yönetmişti.

DHA

Etiketler: Trabzon, turizm, Sümela Manastırı, tarih, restorasyon
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