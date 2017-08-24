Kurban 2017 - Yeni Asya Vakfı

Kurbanlarınız için hizmetinizdeyiz.
Yurt dışı: 350 TL Yurt içi: 990 TL
Hesap-IBAN Numaraları
Türkiye Finans: TR07 0020 6000 8600 2842 6800 01
Ziraat Bankası: TR14 0001 0006 0662 4319 6250 02
Kuveyt Türk: TR11 0020 5000 0000 8128 1000 01
Türkiye Finans (EUR): TR23 0020 6000 8600 2842 6801 01
Türkiye Finans (USD): TR93 0020 6000 8600 2842 6801 02
Türkiye Finans (AUD): TR11 0020 6000 8600 2842 6801 03
PTT Posta Çeki: 13676447
Online bağış
https://www.yav.org.tr/bagis
Detaylı Bilgi ve İletişim:
0 (212) 513 11 10
0 (212) 510 29 70
0 (536) 560 95 43
0 (532) 605 00 02
0 (533) 342 48 06
Bağışlarınızı en geç 31 Ağustos 2017 (Arefe günü) tarihine kadar bildirmenizi rica ederiz.
Yurt içi kurban paylarınızı bayramın ikinci günü 11:00’den itibaren alabilirsiniz. Yaşlı, hasta ve kimsesizlerin payları üçüncü gün evlerine teslim edilir.
KURBAN PAYLARI DAĞITIM NOKTASI: Yeni Asya Vakfı, Süleymaniye, Fatih, İstanbul