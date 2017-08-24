Kurban 2017 - Yeni Asya Vakfı

Kurbanlarınız için hizmetinizdeyiz. Yurt dışı: 350 TL Yurt içi: 990 TL Hesap-IBAN Numaraları

Türkiye Finans: TR07 0020 6000 8600 2842 6800 01

Ziraat Bankası: TR14 0001 0006 0662 4319 6250 02

Kuveyt Türk: TR11 0020 5000 0000 8128 1000 01

Türkiye Finans (EUR): TR23 0020 6000 8600 2842 6801 01

Türkiye Finans (USD): TR93 0020 6000 8600 2842 6801 02

Türkiye Finans (AUD): TR11 0020 6000 8600 2842 6801 03

PTT Posta Çeki: 13676447 Online bağış

https://www.yav.org.tr/bagis Detaylı Bilgi ve İletişim:

0 (212) 513 11 10

0 (212) 510 29 70

0 (536) 560 95 43

0 (532) 605 00 02

0 (533) 342 48 06 Bağışlarınızı en geç 31 Ağustos 2017 (Arefe günü) tarihine kadar bildirmenizi rica ederiz.

Yurt içi kurban paylarınızı bayramın ikinci günü 11:00’den itibaren alabilirsiniz. Yaşlı, hasta ve kimsesizlerin payları üçüncü gün evlerine teslim edilir. KURBAN PAYLARI DAĞITIM NOKTASI: Yeni Asya Vakfı, Süleymaniye, Fatih, İstanbul

Okunma Sayısı: 577

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.