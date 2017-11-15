Adalet nedir anne?

Çocuklarımıza adalet kavramını nasıl anlatacağız?

Eğitimciler okul öncesi eğitimde çocuğa adalet kavramını fark ettirmek için “Çocuğunuz herhangi bir konuda hüküm verdiğinde neye göre hüküm verdiğini sorun. Varsayımlarla hüküm vermişse uyarın ve düşünmesini sağlayacak sorular sorun. Zira bir konuda hüküm vermek çok önemli bir sorumluluktur” diyorlar.

“Bana adaleti anlat!” diyen büyük ruhlu küçüklerimize adaleti nasıl tarif edeceğiz? Verdiğimiz cevap, anlattıklarımızın değil, gördüklerinin izahını isteyen minik filozoflarımızı tatmin edebilecek mi?

İBRETLİ TABLO

Şimdilerde 0-6 yaş arası 668 çocuğumuz anneleriyle birlikte hapis hayatı yaşıyorlar. Çoğu anne hakkında daha iddianame hazırlanmamış. TBMM’de İnsan Hakları Komisyonu’nda konuyu dile getiren politikacıların belirttiğine göre:

* Dünyada hiçbir ülkede anneleriyle birlikte hapishane hayatı yaşayan çocuk sayısı bu kadar yüksek değil. Ortadoğu ülkelerinde bile çocuklar üç yaş sonrası hapishanede bulunmuyorlar.

*Çocukların hapishanede minicik elleriyle çizdikleri baba resimleri iç acıtıcı.

*Kadın koğuşlarında 6 yaşına kadar kalan erkek çocuklarda garip davranışlar görülüyor. Oysa ki, tüm dünyada çocukların anneleriyle başbaşa kalabilecekleri ortamlar sağlanıyor ve tüm ailenin bir arada görüşebileceği aylık periyodik bir günleri var.

*Hapishanedeki çocukların problemlerine bilimsel çözümler getirmek şart.

Hapishanede olmayan, aile fertlerinin yanında anne babasının hapisten çıkmasını bekleyen, üzüntüden hastalanıp tedavi gören, hapishane görüşmelerinde üstü başı inceden inceye aranan, okullardan kayıtları silinen, hain damgası yiyen çocukları hesaba katmıyoruz!

Bu çocuklar yıllar sonra yetişkin olduklarında bu ibretli günlerin körpe ruhlarına vurduğu darbeyi atlatabilecekler mi?

Unutmayalım ki, çocuklarımızın geleceği siyasetler üstü bir konudur.

YA ADL!

Adalet dini, dili, ırkı ne olursa olsun tüm insanların varlık âlemine teşrif etmesiyle birlikte yanında getirdiği bir kavram. Adaletli olmayı, adil insanları, adalete güvenmeyi seviyoruz. Hem de çocuklarımıza “Adil, Adile” gibi isimler verecek kadar…

Rabbimizin İlahî isimlerinden biri olan Adl, bir çok âlimce İsm-i Azam’dan sayılıyor. Adl ismi gereğince zerre miktar iyilik ve zerre miktar kötülüğün ahirette israf edilmeden değerlendirileceğine inanıyoruz. Tabii Allah’a ve ahiret gününe imanımız varsa!

Kur’an ve hadislerin adaletli davranmak üzerine bir çok düsturları var. Anne babaların çocuklarına, eşlerin birbirlerine, idarecilerin halka adaletli davranması emrediliyor.

Bilirsiniz, Hz. Ömer (ra) adaletiyle tanınır. Halife olduğunda halkı toplayıp “Eğer halledemediğiniz ihtiyaçları bize söylemezseniz sizde hayır yoktur. Söylediğiniz halde biz çözemezsek, ihtiyaçlarınız karşılanmazsa bizde hayır yoktur” der.

Varlık âleminin temel ölçülerinden biridir adalet. Dinimiz adaletli olmaya önem verdiğindendir ki, Sultan Fatih bir Rum mimarla, Hz. Ali (ra) bir Yahudi ile adaletli hakimlerin huzurunda kanuna hesap vermiştir.

Masal değil gerçek, hayal değil tarihlere geçmiş hakikatler bunlar!

CESARET VE VİCDAN

“Bu mağduriyetler hep terör örgütünün işine yarıyor”, “Dışarıdaki itibarımız zedeleniyor!” “Merhamete layık değiller” “Dışarıdan aldıkları emirlerle doğum yapıyorlar” diyenler azıcık cesaret ve vicdan! Henüz haklarında iddianame bile hazırlanmamış tutsak annelerin, ağzı süt kokan bebeklerin haklarını nasıl ödeyeceksiniz?

Umarız, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının anne ya da babası hapishanede olan çocuklarla ilgili bilimsel çalışmaları vardır!

Varsa öğrenmek ve duyurmak isteriz.