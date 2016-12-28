Bir kadının portresi

Kadın ve aile ile ilgili yazılan çizilen her şeyi imkânlar çerçevesinde kendi çapımda takip etmeye çalışmak, artık refleks haline gelen bir hal oluşturdu.

Dergi, gazeteler, televizyon, belgeseller, kitaplar… Sonradan değerlendirmek üzere bir kenara ayırdığım gazete kupürleri de bunlardan biri. (VP, 8 Mayıs 2016)

Anlatılan, yüzyıl önce yaşayan bir İngiliz kadının portresi. Okuyunca sabah ve akşam namazları akabinde kadın erkek tüm Nur Talebelerinin “Allah’ım beni kadınların şerrinden koru! Allah’ım beni kadınların belasından koru! Allahım beni kadınların fitnesinden koru!” duasının binlerce hikmetinden birini de anlayacaksınız.

Birkaç ay önce “ilginç bir zamanlamayla” ülkemizde de gösterime sunulan bir film vardı: “Çöl Kraliçesi - el Hatun”. Film İngiliz ajanı Gertrude Bell’in hayatını anlatıyordu. Yaşadığımız coğrafyadaki kanlı sahnelerin sorumlularından biri….

Hile ve desiseleriyle İslâm âleminin ciğerine hançerini sokan ülkelerin memurlarından biri. Tıpkı çalışma arkadaşı Lawrence gibi.

EL HATUN

Osmanlı’nın çöküşüyle birlikte yaşadığımız coğrafyada büyük bir kargaşa hakim. İçinde bulunduğumuz günler bu kargaşanın en canlı örneklerini taşımakta.

İlginçtir en çok da kadınların, çocukların yaralandığı bu tablonun müsebbiplerinden biri de kadın. Zamanında pek az kadının başarabildiği şekilde Oxford Üniversitesi tarih bölümü mezunu. Okulunu birincilikle bitiriyor. Türkçe, Arapça, Farsça, Fransızca, Almanca ve İtalyancayı anadili gibi konuşuyor.

İran’da büyükelçi olan bir yakını sayesinde o bölgeyi tanıyor. İslam dünyasını adım adım geziyor. Anadolu’da da kiliseler üzerine bir araştırma yapıyor. Ortadoğu’da arkeolojik kazılara katılıyor. Bütün Arap aşiretleri ile bağlantıları sayesinde dostluklar kuruyor. Yaşadıklarını, gözlemlerini kitaplaştırıyor. Raporlar hazırlıyor. Bölgeyi en ince detaylarına kadar haritalandırıyor. İngilizler, bu topraklarda yaptıkları işgal çalışmalarında onun gözlem kitapları, raporları ve haritalarından yıllarca faydalanıyorlar. Şam ve Halep’in işgalinde, Musul’un kuşatmasında faal rol oynuyor. Bu sayededir ki, ülkesi tarafında “Üstün Başarı Nişanı” ile ödüllendiriliyor.

İngilizlerin Ortadoğu’yu yeniden yapılandırmak için düzenledikleri Kahire Konferansı’nda ülkesini temsil eden heyet içinde yer alıyor. Parçalanan Osmanlı toprakları üzerinde yeni kurulan devletlerin sınırları cetvelle onun tarafından çiziliyor. Bugün uğruna milyonlarca insanın kanının döküldüğü ülkelerin sınırları!

Yaptığı kötülüklerin, masumların âhı, yoksa kadere fetva verdirmek mi dersiniz bilmeyiz, ama hayatının sonu yapayalnız, türlü ruhî sıkıntılar içinde geçiyor. İntihar ederek hayatına son veriyor.

HÜLASA

Hadislere göre ahirzamanda mümin kadınlar İslam’ın dairesini genişlendirecek, büyük fütuhatlara vesile olacaklar. Bununla birlikte kimi kadınların fitnesi, belası, şerri de büyük olacak. İşte onların bu halinden sadece erkekler değil, kadınlar da büyük sıkıntılar çekecekler.

İşte bu yüzdendir ki, erkek ve kadın Nur Talebeleri sabah ve akşam namazı akabinde bu duayı yaparak Allah’a sığınırlar.

Gertrude Bell’in hayatı bunun örneklerinden biri!