Bir programın ardından

Geçtiğimiz hafta sonu İzmirli şefkat kahramanlarının dâveti üzerine değerli kardeşim Meryem İlhan ile İzmir’de idik.

Risale-i Nur Külliyatı’ndan Lâhikalar ve Müdafaalar penceresinden fırtınalı zamanlarda hizmeti konuştuk. Barla, Kastamonu ve Emirdağ Lâhikası ve Eskişehir, Denizli, Afyon, İstanbul Mahkeme savunmaları çerçevesinde hazırladığımız metinleri çevre il ve ilçelerden gelen kalabalık bir hanım topluluğuna sunduk. Ardından da soru ve cevap bölümünde hoş bir sohbet ortamı oluştu.

Bediüzzaman Hazretleri Kur’ân ve sünnetten çıkardığı ölçüler dahilinde aşırılığın, ifrat ve tefridin zararlarından bahsederken, irtibat-iletişim konusunda “müfritane irtibat”ı tavsiye eder. Bu tür sohbet ortamlarının müfritane irtibat noktasında önemli olduğu aşikâr.

“Sohbet-i ihvan, münacat-ı rahman, tilâvet-i Kur’ân”ı tavsiye eden ecdad insan hayatında üç önemli konu olduğunu söylüyor. “Sohbet-i ihvan” yani kardeşlerin bir araya gelip iman hakikatlerinden bahsetmelerinin (bir iki kişi – bir iki dakika da olsa) semavat ehli tarafından bile gıpta ile mütalâa edildiği hadisi şeriflerle sabit.

LÂHİKALARDAN PRENSİPLER

Bediüzzaman Hazretleri, fırtınalı zamanlarda sarsılmama reçetelerini Risale-i Nur Külliyatı’nda, hususan Lâhikalarda yaşanmış örnekleriyle sunuyor ve çözüm için altın formüllerini veriyor:

· Tesanüd

· Sabır, sebat ve çelik gibi metanet

· Hak her zaman sonunda galiptir

· İhlâs düsturu

· Ubudiyet ve hizmet

· Şahs-ı manevî ve meşveret

· İlâhî yardım

· Zahmette rahmet vardır.

Evet, Lâhikalarda yer alan bu başlıklar altında toplayabileceğimiz bir dolu altın reçete yer alıyor.

RİSALE-İ NUR’DAN BİR TEBRİK

İzmirli şefkat kahramanlarını böyle güzel bir programı organize ettiklerinden dolayı kutluyoruz. Risale-i Nur Külliyatı’nın satırları arasından seçtiğimiz bir bölümle onların çalışmalarını tebrik ediyoruz.

“Bu kadar fırtınalı hadiseler ışığında Risale-i Nur’u muattal bırakmadınız, söndürmediniz. Belki öyle parlattırdınız ki bizi de ışıklandırıp gayrete getirdiniz. Bilhassa bahar mevsiminde umumî gaflette ve derdi maişetin verdiği belâ içinde böyle kemal-i şevk ve gayretle Risale-i Nur’a çalışmak hakikaten bir inayet-i İlâhîyedir. Sizleri bütün ruhumuzla tebrik ediyoruz.” (Bediüzzaman Said Nursî, Kastamonu Lâhikası, s. 351.)